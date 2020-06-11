Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать

Когда начинается Петров пост в 2020 году, можно ли играть свадьбу в Петров пост и что можно есть – в материале Главреда.
Петров пост 2020 будет довольно коротким. К тому же и сам по себе он не строгий. Но это прекрасный способ подготовиться духовно к светлому празднику Петра и Павла 2020.
Этот пост еще называют Петровский пост 2020 или Апостольский пост. В Украине его часто называют Петровка.
Когда начинается Петров пост в 2020 году, можно ли играть свадьбу в Петров пост и что можно есть – выяснил Главред.
Когда начинается Петров пост 2020 – даты начала и конца
Дата начала Петровского поста каждый год разная. Зато дата окончания – всегда одинаковая.
В 2020 году Петров пост начинается 15 июня (это понедельник) – а закончится 11 июля (в субботу), накануне Дня Петра и Павла 2020.
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Петров пост 2020 – что можно есть, питание по дням
В Петров пост можно есть всё – кроме мяса, молока и яиц – включая рыбу и морепродукты. Именно благодаря включению рыбы в постный рацион он и считается нестрогим.
Впрочем, среды и пятницы – дни строгого поста, когда нельзя не только есть рыбу, но также добавлять в пищу масло и готовить пищу на плите или в духовке (термически обрабатывать).
В Петров пост 2020 питание по дням выглядит так:
- понедельник – горячая пища, но без масла: постные супы, борщ или щи, тушеные или жаренные овощи и грибы, каши;
- вторник – можно добавить в меню блюда из рыбы и морепродуктов;
- среда – сухоядение или строгий пост: хлеб и соль, вода, сырые фрукты и овощи, орехи, сухофрукты, мед;
- четверг – снова можно добавить в меню рыбу и морепродукты;
- пятница – строгий пост;
- суббота – можно побаловать себя рыбкой и морепродуктами;
- воскресенье – также можно рыбу и морепродукты.
Также на Рождество Иоанна Предтечи – оно празднуется 7 июля (в 2020 году это вторник) – можно есть рыбные блюда и морепродукты.
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Петров пост – что нельзя делать
В Петров пост нельзя:
- заниматься рукоделием – по поверью, можно испортить себе судьбу;
- стричься;
- одалживать деньги – по поверью, к бедности.
Петров пост – свадьба
Свадьба в Петров пост, по народным приметам, принесет влюбленной паре несчастья – семейные скандалы и склоки.
Церковь свадьбу в Петровский пост тоже не одобряет: в том смысле, что во время поста никогда не проводят обряд венчания – можно только зарегистрировать свои отношения в ЗАГС. А венчаться можно будет уже после праздника Петра и Павла.
Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.