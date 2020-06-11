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Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать

11 июня 2020, 04:40

Когда начинается Петров пост в 2020 году, можно ли играть свадьбу в Петров пост и что можно есть – в материале Главреда.

Когда начинается Петров пост 2020 - даты и правила питания по дням
Когда начинается Петров пост 2020 - даты и правила питания по дням / 1zoom.ru

Петров пост 2020 будет довольно коротким. К тому же и сам по себе он не строгий. Но это прекрасный способ подготовиться духовно к светлому празднику Петра и Павла 2020.

Этот пост еще называют Петровский пост 2020 или Апостольский пост. В Украине его часто называют Петровка.

Когда начинается Петров пост в 2020 году, можно ли играть свадьбу в Петров пост и что можно есть – выяснил Главред.

Когда начинается Петров пост 2020 – даты начала и конца

Дата начала Петровского поста каждый год разная. Зато дата окончания – всегда одинаковая.

В 2020 году Петров пост начинается 15 июня (это понедельник) – а закончится 11 июля (в субботу), накануне Дня Петра и Павла 2020.

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Петров пост 2020 – что можно есть, питание по дням

В Петров пост можно есть всё – кроме мяса, молока и яиц – включая рыбу и морепродукты. Именно благодаря включению рыбы в постный рацион он и считается нестрогим.

Впрочем, среды и пятницы – дни строгого поста, когда нельзя не только есть рыбу, но также добавлять в пищу масло и готовить пищу на плите или в духовке (термически обрабатывать).

В Петров пост 2020 питание по дням выглядит так:

  • понедельник – горячая пища, но без масла: постные супы, борщ или щи, тушеные или жаренные овощи и грибы, каши;
  • вторник – можно добавить в меню блюда из рыбы и морепродуктов;
  • среда сухоядение или строгий пост: хлеб и соль, вода, сырые фрукты и овощи, орехи, сухофрукты, мед;
  • четверг – снова можно добавить в меню рыбу и морепродукты;
  • пятницастрогий пост;
  • суббота – можно побаловать себя рыбкой и морепродуктами;
  • воскресенье – также можно рыбу и морепродукты.

Также на Рождество Иоанна Предтечи – оно празднуется 7 июля (в 2020 году это вторник) – можно есть рыбные блюда и морепродукты.

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Петров пост – что нельзя делать

В Петров пост нельзя:

  • заниматься рукоделием – по поверью, можно испортить себе судьбу;
  • стричься;
  • одалживать деньги – по поверью, к бедности.

Петров пост – свадьба

Свадьба в Петров пост, по народным приметам, принесет влюбленной паре несчастья – семейные скандалы и склоки.

Церковь свадьбу в Петровский пост тоже не одобряет: в том смысле, что во время поста никогда не проводят обряд венчания – можно только зарегистрировать свои отношения в ЗАГС. А венчаться можно будет уже после праздника Петра и Павла.

Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Петров пост православие питание традиции
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