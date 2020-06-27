День рыбака 2020: какой сегодня праздник 27 июня и как поздравлять

27 июня 2020 – сегодня праздник рыбный.
Мир отмечает Всемирный день рыболовства – или, по-простому, День рыбака.
Поздравления с Днем рыбака – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, картинки и живые открытки, а также календарь рыбака 2020 – собрал Главред в материале С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки.
Еще это День молодежи России. А День молодежи 2020 в Украине празднуется уже завтра – 28 июня.
Также РФ отмечает День изобретателя и рационализатора, Таджикистан – День национального единства, Туркменистан – День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, Узбекистан – День работников печати и средств массовой информации, а Канада – День национального гимна.
По народному календарю, 27 июня – Елисей Гречкосей.
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27 июня – праздник церковный
Православные 27 июня почитается пророк Елисей.
Продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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27 июня – приметы
Есть такие приметы 27 июня на погоду:
- дождь – на семь дней ненастье растянется;
- ветер северо-западный – к ненастью, дождю; с востока – к росту болезней;
- много комаров и мошкары – к богатому урожаю ягод и грибов.
27 июня – что нельзя делать, а что нужно
На Елисея принято освящать одежду, чтобы убрать с нее плохую энергетику – новую, ту, что досталась в подарок или в наследство, а также просто наряды, в которых человеку не везет или он чувствует себя в них некомфортно.
В этот день можно смело молиться святому Елисею об удаче и счастье. Молитва святому Елисею непременно добавит человеку везения.
Также как и в предыдущий день, на Акулину, на стол стоит подать гречку и блюда из нее – для привлечения богатства в дом.
По народным поверьям, 27 июня нельзя:
- ругаться;
- кричать, громко разговаривать;
- носить одежду красного цвета – можно привлечь в жизнь агрессию, негатив, а, по народным поверьям – даже проклятье;
- стричься.
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27 июня – именины
День ангела справляют Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий и Мстислав, Николай, Павел.
27 июня – кто родился
27 июня родились такие знаменитости:
- 1550 — король Франции Карл IX, который санкционировал уничтожение гугенотов (печально знаменитая Варфоломеевская ночь).
- 1833 — украинский композитор, пианист и педагог Владислав Заремба.
- 1838 — немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер.
- 1983 — российская певица Алсу (полное имя Алсу Сафина).
- 1989 — английский актер Мэттью Льюис (Невилл Лонгботтом в Гарри Поттере).