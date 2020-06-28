День Конституции и День молодежи 2020: какой сегодня праздник 28 июня

28 июня 2020 – сегодня праздник молодости и права. Украина отмечает День молодежи 2020. Присоединилась к празднику и Беларусь.
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РФ отмечает День российского букмекера, Кыргызстан – День юриста, а Казахстан – День работников средств массовой информации.
По народному календарю, 28 июня – День Фита.
28 июня – праздник церковный
Православные 28 июня почитают память святого Вита. Этот мученик – один из самых любимых в Европе.
Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот.
Продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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28 июня – приметы
Есть такие приметы 28 июня на погоду:
- дождливый день – к плохому урожаю жита;
- утром много росы – к урожайному году;
- желтые облака на закате – к дождю на следующий день;
- громко трещат кузнечики – к дождю или даже ливню.
28 июня – что нельзя делать, а что нужно
День Фита в народе считается несчастливым. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес (вообще в дикую природу не выбираться) и особенно на реку.
По поверью, в этот день можно задать утопленнику любой вопрос (о своей судьбе, прошлом или будущем) – и получить на него честный ответ. Особенно верным считается такой метод, если с утопленником человек был знаком при его жизни.
Но у этого метода есть один большой недостаток: расплатой за такое гадание может стать речь того, что задавал вопрос (немым останется).
По народным поверьям, 28 июня нельзя:
- купаться в открытых водоемах;
- ходить в лес, на луг;
- расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;
- кричать – лучше вообще говорить полушепотом;
- выбрасывать объедки со стола;
- рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.
28 июня – именины
День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.
28 июня – кто родился
28 июня родились такие знаменитости:
- 1712 — французский писатель, философ, просветитель Жан-Жак Руссо.
- 1971 — инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер, основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company Илон Маск.
- 1981 — украинский политический деятель, народный депутат 8-го созыва, член Политической партии ДемАльянс Мустафа Найем.