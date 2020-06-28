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День Конституции и День молодежи 2020: какой сегодня праздник 28 июня

Сегодня звучат поздравления с Днем молодежи и с Днем Конституции Украины. Приметы 28 июня уберегут от несчастья и неприятностей.

28 июня 2020, 00:19
28 июня - праздник День молодежи и День Вита - что нельзя делать
28 июня - праздник День молодежи и День Вита - что нельзя делать / 1zoom.ru

28 июня 2020 – сегодня праздник молодости и права. Украина отмечает День молодежи 2020. Присоединилась к празднику и Беларусь.

Как поздравить с праздником молодости и свободы – читайте в наших материалах С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки и З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання.

Еще сегодня проходит День Конституции Украины. Лучшие поздравления на украинском и русском языках – мы собрали в материалах С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках и Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти.

РФ отмечает День российского букмекера, Кыргызстан – День юриста, а Казахстан – День работников средств массовой информации.

По народному календарю, 28 июня – День Фита.

28 июня – праздник церковный

Православные 28 июня почитают память святого Вита. Этот мученик – один из самых любимых в Европе.

Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот.

Продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

28 июня – приметы

Есть такие приметы 28 июня на погоду:

  • дождливый день – к плохому урожаю жита;
  • утром много росы – к урожайному году;
  • желтые облака на закате – к дождю на следующий день;
  • громко трещат кузнечики – к дождю или даже ливню.

28 июня – что нельзя делать, а что нужно

День Фита в народе считается несчастливым. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес (вообще в дикую природу не выбираться) и особенно на реку.

По поверью, в этот день можно задать утопленнику любой вопрос (о своей судьбе, прошлом или будущем) – и получить на него честный ответ. Особенно верным считается такой метод, если с утопленником человек был знаком при его жизни.

Но у этого метода есть один большой недостаток: расплатой за такое гадание может стать речь того, что задавал вопрос (немым останется).

По народным поверьям, 28 июня нельзя:

  • купаться в открытых водоемах;
  • ходить в лес, на луг;
  • расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;
  • кричать – лучше вообще говорить полушепотом;
  • выбрасывать объедки со стола;
  • рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.

28 июня – именины

День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

28 июня – кто родился

28 июня родились такие знаменитости:

  • 1712 — французский писатель, философ, просветитель Жан-Жак Руссо.
  • 1971 — инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер, основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company Илон Маск.
  • 1981 — украинский политический деятель, народный депутат 8-го созыва, член Политической партии ДемАльянс Мустафа Найем.
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Сейчас вы просматриваете новость «День Конституции и День молодежи 2020: какой сегодня праздник 28 июня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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