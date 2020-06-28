День Конституции и День молодежи 2020: какой сегодня праздник 28 июня

28 июня - праздник День молодежи и День Вита - что нельзя делать / 1zoom.ru

28 июня 2020 – сегодня праздник молодости и права. Украина отмечает День молодежи 2020. Присоединилась к празднику и Беларусь.

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РФ отмечает День российского букмекера, Кыргызстан – День юриста, а Казахстан – День работников средств массовой информации.

По народному календарю, 28 июня – День Фита.

28 июня – праздник церковный

Православные 28 июня почитают память святого Вита. Этот мученик – один из самых любимых в Европе.

Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот.

Продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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28 июня – приметы

Есть такие приметы 28 июня на погоду:

дождливый день – к плохому урожаю жита;

утром много росы – к урожайному году;

желтые облака на закате – к дождю на следующий день;

громко трещат кузнечики – к дождю или даже ливню.

28 июня – что нельзя делать, а что нужно

День Фита в народе считается несчастливым. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес (вообще в дикую природу не выбираться) и особенно на реку.

По поверью, в этот день можно задать утопленнику любой вопрос (о своей судьбе, прошлом или будущем) – и получить на него честный ответ. Особенно верным считается такой метод, если с утопленником человек был знаком при его жизни.

Но у этого метода есть один большой недостаток: расплатой за такое гадание может стать речь того, что задавал вопрос (немым останется).

По народным поверьям, 28 июня нельзя:

купаться в открытых водоемах;

ходить в лес, на луг;

расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;

кричать – лучше вообще говорить полушепотом;

выбрасывать объедки со стола;

рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.

28 июня – именины

День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

28 июня – кто родился

28 июня родились такие знаменитости: