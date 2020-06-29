День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины

29 июня - праздник День Тихона Тихого - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 июня 2020 – сегодня праздник жаркий.

ООН отмечает Международный день тропиков. Россия празднует День партизан и подпольщиков и День кораблестроителя, а в Армении проходит День памяти пропавших без вести азатамартиков (защитников Родины).

По народному календарю, 29 июня – Тихон Тихий.

29 июня – праздник церковный

29 июня у православных День памяти преподобного Моисея Оптинского.

Также почитается святитель Тихон. Ему молятся при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, Господи, болезни и вся недуги зубные!".

Католики уже празднуют День Петра и Павла 2020, который православные традиционно отмечают 12 июля. Пока же у православных продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

29 июня – приметы

Есть такие приметы 29 июня на погоду:

туман на Тихона – грибы уродятся;

воробьи весело летают и дерутся – к солнечному дню;

кузнечики на лугу затихли – к ненастью.

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29 июня – что нельзя делать, а что нужно

На Тихона принято собирать лекарственные травы, молиться о хорошем урожае и об излечении зубной боли.

По народным поверьям, 29 июня нельзя:

кричать и вообще повышать голос;

ссориться.

29 июня – именины

День ангела справляют Ефрем, Константин, Михаил и Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

29 июня – кто родился

29 июня родились такие знаменитости: