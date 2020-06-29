День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины

29 июня 2020 – сегодня праздник жаркий.
ООН отмечает Международный день тропиков. Россия празднует День партизан и подпольщиков и День кораблестроителя, а в Армении проходит День памяти пропавших без вести азатамартиков (защитников Родины).
По народному календарю, 29 июня – Тихон Тихий.
29 июня – праздник церковный
29 июня у православных День памяти преподобного Моисея Оптинского.
Также почитается святитель Тихон. Ему молятся при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, Господи, болезни и вся недуги зубные!".
Католики уже празднуют День Петра и Павла 2020, который православные традиционно отмечают 12 июля. Пока же у православных продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
29 июня – приметы
Есть такие приметы 29 июня на погоду:
- туман на Тихона – грибы уродятся;
- воробьи весело летают и дерутся – к солнечному дню;
- кузнечики на лугу затихли – к ненастью.
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29 июня – что нельзя делать, а что нужно
На Тихона принято собирать лекарственные травы, молиться о хорошем урожае и об излечении зубной боли.
По народным поверьям, 29 июня нельзя:
- кричать и вообще повышать голос;
- ссориться.
29 июня – именины
День ангела справляют Ефрем, Константин, Михаил и Моисей, Петр, Тихон, Феофан.
29 июня – кто родился
29 июня родились такие знаменитости:
- 1900 — французский писатель и авиатор Антуан де Сент-Экзюпери.
- 1934 — украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Сосюра (Максим Перепелица, Ключи от неба и др.).
- 1939 — украинский режиссер, сценарист, актер Виктор Гресь (известен по фильмам Черная курица, или Подземные жители и Новые приключения янки при дворе короля Артура).