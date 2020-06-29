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День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины

29 июня приметы подскажут, что нельзя делать сегодня.

29 июня 2020, 00:19
29 июня - праздник День Тихона Тихого - что нельзя делать, приметы
29 июня - праздник День Тихона Тихого - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 июня 2020 – сегодня праздник жаркий.

ООН отмечает Международный день тропиков. Россия празднует День партизан и подпольщиков и День кораблестроителя, а в Армении проходит День памяти пропавших без вести азатамартиков (защитников Родины).

По народному календарю, 29 июня – Тихон Тихий.

29 июня – праздник церковный

29 июня у православных День памяти преподобного Моисея Оптинского.

Также почитается святитель Тихон. Ему молятся при зубной боли: "Святой Тихон, утиши, Господи, болезни и вся недуги зубные!".

Католики уже празднуют День Петра и Павла 2020, который православные традиционно отмечают 12 июля. Пока же у православных продолжается Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

29 июня – приметы

Есть такие приметы 29 июня на погоду:

  • туман на Тихона – грибы уродятся;
  • воробьи весело летают и дерутся – к солнечному дню;
  • кузнечики на лугу затихли – к ненастью.

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29 июня – что нельзя делать, а что нужно

На Тихона принято собирать лекарственные травы, молиться о хорошем урожае и об излечении зубной боли.

По народным поверьям, 29 июня нельзя:

  • кричать и вообще повышать голос;
  • ссориться.

29 июня – именины

День ангела справляют Ефрем, Константин, Михаил и Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

29 июня – кто родился

29 июня родились такие знаменитости:

  • 1900 — французский писатель и авиатор Антуан де Сент-Экзюпери.
  • 1934 — украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Сосюра (Максим Перепелица, Ключи от неба и др.).
  • 1939 — украинский режиссер, сценарист, актер Виктор Гресь (известен по фильмам Черная курица, или Подземные жители и Новые приключения янки при дворе короля Артура).
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Сейчас вы просматриваете новость «День Тихона: какой сегодня праздник 29 июня, приметы и именины». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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