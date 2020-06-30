День Мануйло: какой сегодня праздник 30 июня, приметы и именины

30 июня 2020 – сегодня праздник яркий и стремительный.
ООН отмечает Международный день астероида и Международный день парламентаризма.
Беларусь празднует День экономиста, а Россия – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста.
По народному календарю, 30 июня – Мануйло и Савелий.
30 июня – праздник церковный
Православные 30 июня почитают память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. Они погибли мученической смертью за веру.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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30 июня – приметы
Есть такие приметы 30 июня на погоду:
- яркая зарница и/или гроза – к богатому урожаю;
- радуга вечером – на следующий день хорошая погода будет;
- багровый закат – к ненастью на следующий день, к ветреному дню;
- дождевые черви на поверхность выбрались – к осадкам.
30 июня – что нельзя делать, а что нужно
В народе день считался опасным и несчастливым: по поверью, нечисть на Мануйло пытается уморить человека.
Чтобы хорошо неслись куры – по примете, надо в этот день сварить яиц на костре на берегу открытого водоема (реки, озера и т.п.).
В городских условиях достаточно приготовить омлет дома (глазунью, пашот, яйца бенедект или кто что больше любит) – и тем самым привлечь богатство в дом.
По народным поверьям, 30 июня нельзя:
- выходить лишний раз из дома;
- купаться в открытых водоемах – особенно молодым девушкам;
- одалживать что-то из дома (особенно что-то, что связано с огнем) – к нищете;
- мести пол и пылесосить – можно, мол, "вымести" здоровье и достаток из дома;
- скандалить;
- ныть, жаловаться на судьбу и пр. – а то беды усугубятся.
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30 июня – именины
День ангела справляют Пелагея, а также Иммануил, Иосиф и Исаакий, Кирилл и Климент, Максим, Никита, Савелий.
30 июня – кто родился
30 июня родились такие знаменитости:
- 1907 — украинский политический и государственный деятель, военный Роман Шухевич (Тарас Чупринка).
- 1966 — чемпион мира по боксу в 1986-90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов Майк Тайсон.
- 1975 — немецкий автогонщик, пилот Формулы-1 Ральф Шумахер.
- 1985 — американский пловец, единственный в истории спорта 14-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион на одной олимпиаде Майкл Фелпс.