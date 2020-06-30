День Мануйло: какой сегодня праздник 30 июня, приметы и именины

30 июня - праздник трех братьев День Мануйло - что нельзя делать / 1zoom.ru

30 июня 2020 – сегодня праздник яркий и стремительный.

ООН отмечает Международный день астероида и Международный день парламентаризма.

Беларусь празднует День экономиста, а Россия – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста.

По народному календарю, 30 июня – Мануйло и Савелий.

30 июня – праздник церковный

Православные 30 июня почитают память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. Они погибли мученической смертью за веру.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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30 июня – приметы

Есть такие приметы 30 июня на погоду:

яркая зарница и/или гроза – к богатому урожаю;

радуга вечером – на следующий день хорошая погода будет;

багровый закат – к ненастью на следующий день, к ветреному дню;

дождевые черви на поверхность выбрались – к осадкам.

30 июня – что нельзя делать, а что нужно

В народе день считался опасным и несчастливым: по поверью, нечисть на Мануйло пытается уморить человека.

Чтобы хорошо неслись куры – по примете, надо в этот день сварить яиц на костре на берегу открытого водоема (реки, озера и т.п.).

В городских условиях достаточно приготовить омлет дома (глазунью, пашот, яйца бенедект или кто что больше любит) – и тем самым привлечь богатство в дом.

По народным поверьям, 30 июня нельзя:

выходить лишний раз из дома;

купаться в открытых водоемах – особенно молодым девушкам;

одалживать что-то из дома (особенно что-то, что связано с огнем) – к нищете;

мести пол и пылесосить – можно, мол, "вымести" здоровье и достаток из дома;

скандалить;

ныть, жаловаться на судьбу и пр. – а то беды усугубятся.

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30 июня – именины

День ангела справляют Пелагея, а также Иммануил, Иосиф и Исаакий, Кирилл и Климент, Максим, Никита, Савелий.

30 июня – кто родился

30 июня родились такие знаменитости: