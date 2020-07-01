День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля

1 июля - праздник Ярилин день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 июля 2020 – сегодня праздник застывшей музыки и дедукции. Наша страна отмечает День архитектора Украины и День следователя Украины 2020.

Как поздравлять с праздниками – читайте в материалах День архитектора – открытки и тексты причудливые и чудные и День следователя Украины 2020 – поздравления и открытки убойные.

Россия отмечает День ветеранов боевых действий, Азербайджан – Всемирный день бакинцев, Армения – День работника прокуратуры, Кыргызстан – День налогового работника. Также сегодня проходит День Канады.

По народному календарю, 1 июля – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля – праздник церковный

Православные 1 июля почитают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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1 июля – приметы

Есть такие приметы 1 июля на погоду:

утренний туман – к солнечному дню;

утром росы нет – днем дождя жди;

кувшинки под воду спрятались – к дождю.

1 июля – что нельзя делать, а что нужно

В дохристианские времена в этот день почитали Ярило – бога солнца. Считалось, что в этот день сквозь солнце на небе можно увидеть другой, потусторонний, мир. Конечно, на светило не смотрели невооруженным глазом – а, к примеру, через сплетенные в косу ветви березы.

В этот день принято чистить постель, особенно матрасы, перетрушивать перины.

По поверью, в этот день нужно обязательно съесть что-то круглое – чтобы деньги в доме водились, и удача человека не оставляла.

День полагается проводить весело и в большой дружной компании.

Также можно жечь костры и собирать лекарственные травы – это всё к удаче.

По народным поверьям, 1 июля нельзя:

грустить;

жаловаться;

транжирить деньги;

хвастаться.

Если не следовать этим традициям – не будет ни удачи, ни денег, утверждают поверья.

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1 июля – именины

День ангела справляют Александр, Василий и Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей и Феодул.

1 июля – кто родился

1 июля родились такие знаменитости: