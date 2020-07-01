УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля

1 июля звучат поздравления с Днем архитектора и с Днем следователя. А приметы 1 июля подскажут, как привлечь богатство и удачу.

1 июля 2020, 00:19
1 июля - праздник Ярилин день - что нельзя делать, приметы
1 июля - праздник Ярилин день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

1 июля 2020 – сегодня праздник застывшей музыки и дедукции. Наша страна отмечает День архитектора Украины и День следователя Украины 2020.

Как поздравлять с праздниками – читайте в материалах День архитектора – открытки и тексты причудливые и чудные и День следователя Украины 2020 – поздравления и открытки убойные.

Россия отмечает День ветеранов боевых действий, Азербайджан – Всемирный день бакинцев, Армения – День работника прокуратуры, Кыргызстан – День налогового работника. Также сегодня проходит День Канады.

По народному календарю, 1 июля – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля – праздник церковный

Православные 1 июля почитают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

1 июля – приметы

Есть такие приметы 1 июля на погоду:

  • утренний туман – к солнечному дню;
  • утром росы нет – днем дождя жди;
  • кувшинки под воду спрятались – к дождю.

1 июля – что нельзя делать, а что нужно

В дохристианские времена в этот день почитали Ярило – бога солнца. Считалось, что в этот день сквозь солнце на небе можно увидеть другой, потусторонний, мир. Конечно, на светило не смотрели невооруженным глазом – а, к примеру, через сплетенные в косу ветви березы.

В этот день принято чистить постель, особенно матрасы, перетрушивать перины.

По поверью, в этот день нужно обязательно съесть что-то круглое – чтобы деньги в доме водились, и удача человека не оставляла.

День полагается проводить весело и в большой дружной компании.

Также можно жечь костры и собирать лекарственные травы – это всё к удаче.

По народным поверьям, 1 июля нельзя:

  • грустить;
  • жаловаться;
  • транжирить деньги;
  • хвастаться.

Если не следовать этим традициям – не будет ни удачи, ни денег, утверждают поверья.

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный

1 июля – именины

День ангела справляют Александр, Василий и Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей и Феодул.

1 июля – кто родился

1 июля родились такие знаменитости:

  • 1804 — французская писательница Жорж Санд.
  • 1902 — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист Уильям Уайлер (известен по фильмам Грозовой перевал, Римские каникулы, Как украсть миллион).
  • 1916 — украинский и советский астроном, астрофизик Иосиф Шкловский.
  • 1961 — принцесса Уэльская Диана.
  • 1967 — американская актриса, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ Памела Андерсон.
  • 1977 — американская киноактриса Лив Тайлер.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля
30 июня, вторник
23:27
Россияне в Испании жалуются на захват домов бездомными
23:25
В Минздраве назвали сферу, где в два раза упал уровень заболеваемости COVID-19
22:58
"Ситуация плачевная": Крым погибает от аномальной жары
22:34
Президент Чехии назвал девиз протестов в США расистским
22:33
Врач перечислила главные риски вакцины от китайского вируса
22:24
Кто и сколько зарабатывает в Украине: названа сумма средней зарплаты по стране
22:10
Коронавирус в Украине и мире на 30 июня: за сутки выявили 160 тысяч больных Видео
21:44
В Минздраве объяснили, почему в Украине могут закрыть курорты
21:34
Одиозный Кива пожаловался генпрокурору на Азов
21:31
"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах
21:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июля: разрушительные эмоции и жертва сплетен Видео
21:08
На людей всем плевать: в Луцке выстроилась очередь за тестами на коронавирус
20:43
Газпром заставили вернуть Польше деньги за дорогой газ: названа сумма
20:37
Где взять деньги: власти Черновцов подсчитали убытки от паводков
20:23
"Термин "качество детей" — не мой": нардеп Третьякова оправдалась за скандал Видео
19:55
России пришлось увеличить транзит газа через Украину: названа причина
19:54
ЕС открыл границы для "избранных" украинцев - кто попал в список
19:31
Коронавирус в Украине: Минздрав поведал, есть ли места в больницах
19:24
В разгар туристического сезона море в Одессе внезапно изменило цвет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять