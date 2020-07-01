День архитектора и следователя 2020: какой сегодня праздник 1 июля

1 июля 2020 – сегодня праздник застывшей музыки и дедукции. Наша страна отмечает День архитектора Украины и День следователя Украины 2020.
Как поздравлять с праздниками – читайте в материалах День архитектора – открытки и тексты причудливые и чудные и День следователя Украины 2020 – поздравления и открытки убойные.
Россия отмечает День ветеранов боевых действий, Азербайджан – Всемирный день бакинцев, Армения – День работника прокуратуры, Кыргызстан – День налогового работника. Также сегодня проходит День Канады.
По народному календарю, 1 июля – Ярилин день, Макушка лета.
1 июля – праздник церковный
Православные 1 июля почитают память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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1 июля – приметы
Есть такие приметы 1 июля на погоду:
- утренний туман – к солнечному дню;
- утром росы нет – днем дождя жди;
- кувшинки под воду спрятались – к дождю.
1 июля – что нельзя делать, а что нужно
В дохристианские времена в этот день почитали Ярило – бога солнца. Считалось, что в этот день сквозь солнце на небе можно увидеть другой, потусторонний, мир. Конечно, на светило не смотрели невооруженным глазом – а, к примеру, через сплетенные в косу ветви березы.
В этот день принято чистить постель, особенно матрасы, перетрушивать перины.
По поверью, в этот день нужно обязательно съесть что-то круглое – чтобы деньги в доме водились, и удача человека не оставляла.
День полагается проводить весело и в большой дружной компании.
Также можно жечь костры и собирать лекарственные травы – это всё к удаче.
По народным поверьям, 1 июля нельзя:
- грустить;
- жаловаться;
- транжирить деньги;
- хвастаться.
Если не следовать этим традициям – не будет ни удачи, ни денег, утверждают поверья.
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1 июля – именины
День ангела справляют Александр, Василий и Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей и Феодул.
1 июля – кто родился
1 июля родились такие знаменитости:
- 1804 — французская писательница Жорж Санд.
- 1902 — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист Уильям Уайлер (известен по фильмам Грозовой перевал, Римские каникулы, Как украсть миллион).
- 1916 — украинский и советский астроном, астрофизик Иосиф Шкловский.
- 1961 — принцесса Уэльская Диана.
- 1967 — американская актриса, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ Памела Андерсон.
- 1977 — американская киноактриса Лив Тайлер.