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День архитектора – открытки и тексты причудливые и чудные

Самые стильные, яркие и красивые поздравления с Днем архитектора в Украине подобрал Главред на профессиональный праздник 1 июля.

1 июля 2020, 04:01
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День архитектора – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети

День архитектора в Украине празднуется 1 июля, то есть в эту среду.

Раньше в этот же день отмечался Всемирный день архитектуры. Но с 1997 года его перенесли на первый понедельник октября. Так что Всемирный день архитектуры 2020 пройдет 5 октября.

Главред собрал самые стильные, яркие и красивые поздравления с Днем архитектора в Украине на профессиональный праздник 1 июля.

Поздравления с Днем архитектора в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем архитектуры и желаю постоянного вдохновения и интересных творческих идей, удачных завершений планов и воплощения желаний. Пусть крепким здоровье будет, пусть жизнь ведет по дороге счастья и любви, пусть успех никогда не покидает.

***

Из чертежей и построений

От архитекторских идей

Идет рождение творений,

Возникнув по планете всей.

И в праздник - день архитектуры,

Желаем в жизни сотворить

Такой вам памятник культуры,

Века известным чтобы быть!

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***

2 смс - 85 символов:

Архитекторы —

Творцы,

Строят царские

Дворцы!

И мосты,

И города,

Это просто —

Красота!

***

Нас каждый день окружают произведения искусства, такие, которые мы не всегда ценим и замечаем. Архитектура — это часть нашей жизни, часть нашей культуры и наследие, которое мы оставим детям. С Днем архитектуры, пусть же все здания, что окружают вас, будут прекрасны.

***

Вы здания творите, которым равных нет

За каждый сантиметр вы держите ответ

Любовь к своей работе – вот что сплочает вас

Примите поздравленья вы в этот день от нас!

Пусть будет все красиво. И в жизни, и в душе

Пусть счастье "проживает" на каждом этаже

Пусть чертежи – творенья лишь радуют вам глаз

Важна архитектура и в прошлом, и сейчас!

***

3 смс - 171 символ:

Сегодня празднуем, друзья,

День архитектуры!

Без архитекторов нельзя

Обогащать культуру.

Вы великие творцы,

Создатели шедевров,

Вдохновение всегда

Пусть будет непременно!

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