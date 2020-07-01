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День следователя Украины 2020 – поздравления и открытки убойные

Главред отыскал самые дедуктивные и умные поздравления с Днем следователя 2020.

1 июля 2020, 05:56
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • День следователя Украины – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети

День следователя Украина в 2020 году отмечает в среду, это 1 июля. Дата у праздника фиксированная.

Украинские Шерлоки и мисс Марпл трудятся не в полиции, но также в СБУ, прокуратуре и НАБУ. Одни расследуют криминальные нарушения, а другие – коррупционные.

Поздравление с Днем следователя своими словами

Поздравляю с Днем следователя и от души желаю всегда идти по верному следу, никогда не сбиваться с пути славы и успеха, в любой ситуации докапываться до истины, в любом деле проявлять свои великолепные таланты, блестящую интуицию, отменную смекалку и чистую логику. Желаю удачи в деятельности и крупного везения в жизни.

***

С Днем следователя поздравляем вас, смелые профессионалы, объявившие войну беззаконию и нарушениям! Желаем вам уверенности, крепости духа, отваги и силы, чтоб всегда выходить победителями из сражений с тьмой, чтоб всегда стоять на страже покоя людей, чтоб защищать правду!

***

Следователь, ты являешься примером стойкости, душевной силы и непобедимости, твои мышцы и нервы крепки, как сталь, а твоя жажда справедливости сильна! Спасибо за то, что геройски защищаешь нас от зла, жертвуя своим временем, безопасностью и здоровьем! Пусть судьба тебе воздаст сполна всех благ за твои труды!

Поздравление с Днем следствия в прозе

С чувством глубокого уважения и признательности поздравляем Вас со славным профессиональным праздником. Позвольте пожелать Вам мира, спокойствия, верных решений и покорения всех вершин. Пусть Вас всегда сопровождает успех при решении трудных и запутанных задач.

***

Всех сотрудников следственных органов поздравляем с праздником – Днем следователя! Пусть их умения, навыки и подготовка помогают обличить, найти и нейтрализовать любые происки зла! Пусть сегодня им дарят тосты и искренние пожелания мира, добра и счастья!

***

Профессия следователя во все времена была почетной и уважаемой! И сегодня, празднуя профессиональный праздник служителей порядка и закона, мы хотим пожелать всем следователям страны благополучного и оперативного завершения служебных дел! Ваша профессия требует высочайшего профессионализма и полной самоотдачи! Желаем вам справляться с этим обязанностями и получать удовольствие от проделанной вами работы! Пусть стойкость вашего характера не будет сломлена шелестом купюр, пусть мужество крепчает, пусть опыт и навыки растут! Желаем вам уметь совмещать работу с полезной общественной деятельностью, этим принося пользу народу! Пусть каждый день, проведенный на службе, приносит вам удовлетворение от вашего благородного труда! Поздравляем вас с Днем следователя, и желаем оперативности в профессиональном деле!

Поздравление с Днем следствия в стихах

Пускай успешно следствия ведутся,

Желаю, чтобы ввысь карьера шла!

Без боя пусть злодеи все сдаются,

Пускай все раскрываются дела!

Желаю сил, здоровья и удачи,

Мужества, терпения и добра,

А также становиться все богаче,

И только лишь счастливей, чем вчера!

***

С Днем следователя поздравляю.

Профессия, ох, непроста

Я сил, терпения желаю,

Тобой пусть правит доброта.

Пускай душа не очерствеет,

Укажет верный путь закон,

А в сердце пусть всегда пылает

Добра и честности огонь.

Желаю сил, здоровья в теле

И рук своих не опускать,

Пусть покоряются все цели,

Тебе желаю побеждать.

***

Когда по лабиринтам дела,

Ум следака логически пройдет,

Докажет он вину умело,

От невиновных кару отведет!

Дорога ваша — тысячи допросов,

Экспериментов следствия не счесть,

Решатся пусть все разумом вопросы,

Примите уважение, не лесть!

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