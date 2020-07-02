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День НЛО 2020: какой сегодня праздник 2 июля и что нельзя делать

Сегодня звучат поздравления с Днем НЛО. А приметы 2 июля подскажут, как укрепить свой брак и защитить семью.

2 июля 2020, 00:19
2 июля - праздник День Зосимы - что нельзя делать, приметы
2 июля - праздник День Зосимы - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 июля 2020 – сегодня праздник инопланетный. Это Всемирный день НЛО.

Также проходит Международный день спортивного журналиста.

Азербайджан отмечает День работников полиции, а Казахстан – День дипломатической службы.

По народному календарю, 2 июля – Зосима Пчельник.

2 июля – праздник церковный

Православные 2 июля почитают апостола Иуду, брата Господня.

Также чтится память святого Зосимы и святого Иова.

Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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2 июля – приметы

Есть такие приметы 2 июля на погоду:

  • пчелы ведут себя агрессивно – к жаре и засухе;
  • вечерняя радуга – к пригожей погоде на следующий день;
  • белые облака быстро растворяются на рассвете – к ясному дню.

2 июля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что именно с июльского Зосиму пчелы начинают заносить в ульи мед и заливать сладкие соты. Так что беспокоить пчел в эти дни нельзя.

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйСчитается, что если кого-то ужалила пчела на Зосиму – то это плохой, злой человек, надо его остерегаться.

На Зосиму можно смело начинать новые дела и проекты – им будет сопутствовать удача.

Также сегодня стоит помолиться святому Зосиме о крепкой и благополучной семье.

По народным поверьям, 2 июля нельзя:

  • объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;
  • злиться, распространять негатив;
  • одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.

2 июля – именины

День ангела справляют Иван и Фаддей.

2 июля – кто родился

2 июля родились такие знаменитости:

  • 1904 — украинский литературовед Дмитрий Чалый.
  • 1922 — французский модельер Пьер Карден.
  • 1925 — заирский революционер, первый премьер-министр Демократической Республики Конго Патрис Лумумба.
  • 1986 — американская актриса, поп-певица и модель Линдси Лохан.
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