День НЛО 2020: какой сегодня праздник 2 июля и что нельзя делать

2 июля - праздник День Зосимы - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 июля 2020 – сегодня праздник инопланетный. Это Всемирный день НЛО.

Также проходит Международный день спортивного журналиста.

Азербайджан отмечает День работников полиции, а Казахстан – День дипломатической службы.

По народному календарю, 2 июля – Зосима Пчельник.

2 июля – праздник церковный

Православные 2 июля почитают апостола Иуду, брата Господня.

Также чтится память святого Зосимы и святого Иова.

Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

2 июля – приметы

Есть такие приметы 2 июля на погоду:

пчелы ведут себя агрессивно – к жаре и засухе;

вечерняя радуга – к пригожей погоде на следующий день;

белые облака быстро растворяются на рассвете – к ясному дню.

2 июля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что именно с июльского Зосиму пчелы начинают заносить в ульи мед и заливать сладкие соты. Так что беспокоить пчел в эти дни нельзя.

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйСчитается, что если кого-то ужалила пчела на Зосиму – то это плохой, злой человек, надо его остерегаться.

На Зосиму можно смело начинать новые дела и проекты – им будет сопутствовать удача.

Также сегодня стоит помолиться святому Зосиме о крепкой и благополучной семье.

По народным поверьям, 2 июля нельзя:

объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;

злиться, распространять негатив;

одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.

2 июля – именины

День ангела справляют Иван и Фаддей.

2 июля – кто родился

2 июля родились такие знаменитости: