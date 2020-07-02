День НЛО 2020: какой сегодня праздник 2 июля и что нельзя делать

2 июля 2020 – сегодня праздник инопланетный. Это Всемирный день НЛО.
Также проходит Международный день спортивного журналиста.
Азербайджан отмечает День работников полиции, а Казахстан – День дипломатической службы.
По народному календарю, 2 июля – Зосима Пчельник.
2 июля – праздник церковный
Православные 2 июля почитают апостола Иуду, брата Господня.
Также чтится память святого Зосимы и святого Иова.
Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иове молятся об избавлении от несправедливой обиды и любых наговоров.
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2 июля – приметы
Есть такие приметы 2 июля на погоду:
- пчелы ведут себя агрессивно – к жаре и засухе;
- вечерняя радуга – к пригожей погоде на следующий день;
- белые облака быстро растворяются на рассвете – к ясному дню.
2 июля – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что именно с июльского Зосиму пчелы начинают заносить в ульи мед и заливать сладкие соты. Так что беспокоить пчел в эти дни нельзя.
Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйСчитается, что если кого-то ужалила пчела на Зосиму – то это плохой, злой человек, надо его остерегаться.
На Зосиму можно смело начинать новые дела и проекты – им будет сопутствовать удача.
Также сегодня стоит помолиться святому Зосиме о крепкой и благополучной семье.
По народным поверьям, 2 июля нельзя:
- объедаться, особенно мясом и иными продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег убавится;
- злиться, распространять негатив;
- одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами до Зосимы, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи.
2 июля – именины
День ангела справляют Иван и Фаддей.
2 июля – кто родился
2 июля родились такие знаменитости:
- 1904 — украинский литературовед Дмитрий Чалый.
- 1922 — французский модельер Пьер Карден.
- 1925 — заирский революционер, первый премьер-министр Демократической Республики Конго Патрис Лумумба.
- 1986 — американская актриса, поп-певица и модель Линдси Лохан.