День Мефодия: какой сегодня праздник 3 июля и что нельзя делать

3 июля - праздник День Мефодия - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

3 июля 2020 – сегодня праздник огненный.

Это Праздник огней на Кубе. Россия отмечает День ГИБДД МВД РФ, а Беларусь – День Независимости (День Республики).

По народному календарю, 3 июля – Мефодий Перепелятник.

3 июля – праздник церковный

У православных 3 июля почитается епископ Мефодий Патарский.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

3 июля – приметы

Есть такие приметы 3 июля на погоду:

дождь на Мефодия – еще 40 дней ненастье простоит;

жаба на траву выползла – к дождю;

лебеди вечером раскричались – к дождю;

паук быстро паутину плетет – к пригожей погоде.

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный

3 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот период хорошо ходить на охоту на перепелов. Считается, что если поймать сегодня перепела – это привлечет в дом благополучие и достаток.

А вот сов в этот день опасаются: по поверью, если на крышу дома днем села сова – жди пожара.

Зато на Мефодия можно смело загадывать самое заветное желание.

К тому же считается, что если найти и намотать на мизинец паутину в день Мефодия – это принесет человеку удачу.

По народным поверьям, 3 июля нельзя:

выносить мусор – к бедности;

выкидывать объедки со стола – лучше отдать бедным или скормить животным;

ссориться с близкими;

завидовать.

3 июля – именины

День ангела справляют Инна и Римма. Среди парней – Андрей и Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Мефодий, Наум и Николай, Фома.

3 июля – кто родился

3 июля родились такие знаменитости: