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День Мефодия: какой сегодня праздник 3 июля и что нельзя делать

Традиции и приметы 3 июля помогут сказочно разбогатеть.

3 июля 2020, 00:19
3 июля - праздник День Мефодия - что нельзя делать, приметы
3 июля - праздник День Мефодия - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

3 июля 2020 – сегодня праздник огненный.

Это Праздник огней на Кубе. Россия отмечает День ГИБДД МВД РФ, а Беларусь – День Независимости (День Республики).

По народному календарю, 3 июля – Мефодий Перепелятник.

3 июля – праздник церковный

У православных 3 июля почитается епископ Мефодий Патарский.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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3 июля – приметы

Есть такие приметы 3 июля на погоду:

  • дождь на Мефодия – еще 40 дней ненастье простоит;
  • жаба на траву выползла – к дождю;
  • лебеди вечером раскричались – к дождю;
  • паук быстро паутину плетет – к пригожей погоде.

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3 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот период хорошо ходить на охоту на перепелов. Считается, что если поймать сегодня перепела – это привлечет в дом благополучие и достаток.

А вот сов в этот день опасаются: по поверью, если на крышу дома днем села сова – жди пожара.

Зато на Мефодия можно смело загадывать самое заветное желание.

К тому же считается, что если найти и намотать на мизинец паутину в день Мефодия – это принесет человеку удачу.

По народным поверьям, 3 июля нельзя:

  • выносить мусор – к бедности;
  • выкидывать объедки со стола – лучше отдать бедным или скормить животным;
  • ссориться с близкими;
  • завидовать.

3 июля – именины

День ангела справляют Инна и Римма. Среди парней – Андрей и Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Мефодий, Наум и Николай, Фома.

3 июля – кто родился

3 июля родились такие знаменитости:

  • 1883 — немецкий писатель Франц Кафка.
  • 1932 — украинский кинорежиссер, сценарист, оператор Вадим Ильенко (За двумя зайцами, Олекса Довбуш и др.).
  • 1962 — американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист Том Круз.

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