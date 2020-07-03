День Мефодия: какой сегодня праздник 3 июля и что нельзя делать

3 июля 2020 – сегодня праздник огненный.
Это Праздник огней на Кубе. Россия отмечает День ГИБДД МВД РФ, а Беларусь – День Независимости (День Республики).
По народному календарю, 3 июля – Мефодий Перепелятник.
3 июля – праздник церковный
У православных 3 июля почитается епископ Мефодий Патарский.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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3 июля – приметы
Есть такие приметы 3 июля на погоду:
- дождь на Мефодия – еще 40 дней ненастье простоит;
- жаба на траву выползла – к дождю;
- лебеди вечером раскричались – к дождю;
- паук быстро паутину плетет – к пригожей погоде.
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3 июля – что нельзя делать, а что нужно
В этот период хорошо ходить на охоту на перепелов. Считается, что если поймать сегодня перепела – это привлечет в дом благополучие и достаток.
А вот сов в этот день опасаются: по поверью, если на крышу дома днем села сова – жди пожара.
Зато на Мефодия можно смело загадывать самое заветное желание.
К тому же считается, что если найти и намотать на мизинец паутину в день Мефодия – это принесет человеку удачу.
По народным поверьям, 3 июля нельзя:
- выносить мусор – к бедности;
- выкидывать объедки со стола – лучше отдать бедным или скормить животным;
- ссориться с близкими;
- завидовать.
3 июля – именины
День ангела справляют Инна и Римма. Среди парней – Андрей и Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Мефодий, Наум и Николай, Фома.
3 июля – кто родился
3 июля родились такие знаменитости:
- 1883 — немецкий писатель Франц Кафка.
- 1932 — украинский кинорежиссер, сценарист, оператор Вадим Ильенко (За двумя зайцами, Олекса Довбуш и др.).
- 1962 — американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист Том Круз.