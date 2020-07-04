День полиции 2020: какой сегодня праздник 4 июля, приметы, именины

4 июля праздник - парад планет и Ульянов день - что нельзя делать / 1zoom.ru

4 июля 2020 – сегодня праздник широкий. Это Международный день Днепра – главной реки Украины, которая протекает также по территории России и Беларуси.

А еще Украина отмечает День судебного эксперта Украины и День полиции 2020. Как поздравить полицейских – читайте в нашем материале День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції.

ООН проводит Международный день кооперативов2020. Также празднуется День независимости США. А Норвегия отмечает День рождения королевы Сони.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День отдыха от праздников;

День отмазывания;

День салата Цезарь;

День приготовления яичницы на тротуаре в США.

Еще в этот день пройдет парад планет 2020. Он будет полным: все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию по одну сторону Солнца.

По народному календарю, 4 июля – Ульянов день.

4 июля – праздник церковный

4 июля православные отмечают День обретения мощей преподобного Максима Грека. Также почитается память священномученика Иулиана Тарсийского.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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4 июля – приметы

Есть такие приметы 4 июля на погоду:

роса с ночи не просыхает – к грозе;

после дождя солнечно и парит – к вечеру новый дождь будет;

гром гремит протяжно – ненастье затянется;

красные и белые круги около звезд – к хорошей погоде.

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4 июля – что нельзя делать, а что нужно

С этого дня уже собирают липу для чая. Это отличное средство от кашля, простуды, головной боли, при кровотечениях и ожогах, для укрепления волос и омоложения кожи. Из липы также делали обереги от сглаза.

В этот день старались не ссориться с любимыми и близкими людьми. В идеале – вообще провести день в кругу семьи.

По примете, кто на Ульяна расстанется – тот с дорогим человеком больше уже и не встретится.

Что касается парада планет – то в этом году он будет уникальным: все 8 планет нашей системы выстраиваются в ряд примерно один раз на почти 170 лет. Следующий такой парад планет ожидается в 2161 году.

Это время очищения организма, познания себя и чего-то нового, переосмысления приоритетов.

Итак, 4 июля нельзя:

ссориться и ругаться, вообще конфликтовать и выяснять отношения – это требование относится как к Ульянову дню, так и к параду планет;

брать и давать в долг;

подписывать важные документы и начинать рискованные проекты.

4 июля – именины

День ангела справляют Анастасия и Василиса. Среди парней – Алексей, Георгий и Иван, Максим, Никита и Николай, Павел и Терентий, Федор и Юлиан.

4 июля – кто родился

4 июля родились такие знаменитости: