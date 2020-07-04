День полиции 2020: какой сегодня праздник 4 июля, приметы, именины

4 июля 2020 – сегодня праздник широкий. Это Международный день Днепра – главной реки Украины, которая протекает также по территории России и Беларуси.
А еще Украина отмечает День судебного эксперта Украины и День полиции 2020. Как поздравить полицейских – читайте в нашем материале День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції.
ООН проводит Международный день кооперативов2020. Также празднуется День независимости США. А Норвегия отмечает День рождения королевы Сони.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День отдыха от праздников;
- День отмазывания;
- День салата Цезарь;
- День приготовления яичницы на тротуаре в США.
Еще в этот день пройдет парад планет 2020. Он будет полным: все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию по одну сторону Солнца.
По народному календарю, 4 июля – Ульянов день.
4 июля – праздник церковный
4 июля православные отмечают День обретения мощей преподобного Максима Грека. Также почитается память священномученика Иулиана Тарсийского.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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4 июля – приметы
Есть такие приметы 4 июля на погоду:
- роса с ночи не просыхает – к грозе;
- после дождя солнечно и парит – к вечеру новый дождь будет;
- гром гремит протяжно – ненастье затянется;
- красные и белые круги около звезд – к хорошей погоде.
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4 июля – что нельзя делать, а что нужно
С этого дня уже собирают липу для чая. Это отличное средство от кашля, простуды, головной боли, при кровотечениях и ожогах, для укрепления волос и омоложения кожи. Из липы также делали обереги от сглаза.
В этот день старались не ссориться с любимыми и близкими людьми. В идеале – вообще провести день в кругу семьи.
По примете, кто на Ульяна расстанется – тот с дорогим человеком больше уже и не встретится.
Что касается парада планет – то в этом году он будет уникальным: все 8 планет нашей системы выстраиваются в ряд примерно один раз на почти 170 лет. Следующий такой парад планет ожидается в 2161 году.
Это время очищения организма, познания себя и чего-то нового, переосмысления приоритетов.
Итак, 4 июля нельзя:
- ссориться и ругаться, вообще конфликтовать и выяснять отношения – это требование относится как к Ульянову дню, так и к параду планет;
- брать и давать в долг;
- подписывать важные документы и начинать рискованные проекты.
4 июля – именины
День ангела справляют Анастасия и Василиса. Среди парней – Алексей, Георгий и Иван, Максим, Никита и Николай, Павел и Терентий, Федор и Юлиан.
4 июля – кто родился
4 июля родились такие знаменитости:
- 1790 — английский географ Джордж Эверест (его именем названа самая высокая вершина Земли Джомолунгма).
- 1891 — украинский писатель Петро Панч.
- 1927 — известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида.
- 1992 — украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад Ирина Варвинец.