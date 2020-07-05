День морского и речного флота: какой сегодня праздник 5 июля

5 июля - праздник бикини и Евсеев день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 июля 2020 – сегодня праздник на воде. Отмечается День работников морского и речного флота Украины. Также в первое воскресенье июля празднуется День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Армения гуляет в День Конституции, Кыргызстан отмечает День медицинского работника, а Туркменистан – День работников судебных органов. Чехия празднует День Кирилла и Мефодия.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Всемирный день бикини;

День луженых глоток;

День разноцветных носков с пальцами.

По народному календарю, 5 июля – Евсеев день.

5 июля – праздник церковный

Православные 5 июля почитают память епископа Самосатского Евсевия.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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5 июля – приметы

Есть такие приметы 5 июля на погоду:

дождь – к хорошему урожаю хлеба;

жаркий день – морозы ударят в декабре;

дневной туман на реке – к дождю.

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5 июля – что нельзя делать, а что нужно

По преданию, святого Евсея убила женщина: скинула ему на голову черепицу. Позднее она заявила, что сама не ведала, что творила.

Поэтому день считается днем женских безумств.

По народным поверьям, 5 июля нельзя:

поддаваться сиюминутным порывам, действовать необдуманно;

ругаться и злиться;

хандрить – чтоб победить хандру, на Евсея ходили в лес обнимать пихту или ель.

5 июля – именины

День ангела справляют Ульяна, а также Василий, Гавриил и Галактион, Геннадий и Григорий, Федор.

5 июля – кто родился

5 июля родились такие знаменитости: