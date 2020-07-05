День морского и речного флота: какой сегодня праздник 5 июля

5 июля 2020 – сегодня праздник на воде. Отмечается День работников морского и речного флота Украины. Также в первое воскресенье июля празднуется День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Армения гуляет в День Конституции, Кыргызстан отмечает День медицинского работника, а Туркменистан – День работников судебных органов. Чехия празднует День Кирилла и Мефодия.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- Всемирный день бикини;
- День луженых глоток;
- День разноцветных носков с пальцами.
По народному календарю, 5 июля – Евсеев день.
5 июля – праздник церковный
Православные 5 июля почитают память епископа Самосатского Евсевия.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
5 июля – приметы
Есть такие приметы 5 июля на погоду:
- дождь – к хорошему урожаю хлеба;
- жаркий день – морозы ударят в декабре;
- дневной туман на реке – к дождю.
Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный
5 июля – что нельзя делать, а что нужно
По преданию, святого Евсея убила женщина: скинула ему на голову черепицу. Позднее она заявила, что сама не ведала, что творила.
Поэтому день считается днем женских безумств.
По народным поверьям, 5 июля нельзя:
- поддаваться сиюминутным порывам, действовать необдуманно;
- ругаться и злиться;
- хандрить – чтоб победить хандру, на Евсея ходили в лес обнимать пихту или ель.
5 июля – именины
День ангела справляют Ульяна, а также Василий, Гавриил и Галактион, Геннадий и Григорий, Федор.
5 июля – кто родился
5 июля родились такие знаменитости:
- 1802 — адмирал российского императорского флота украинского происхождения Павел Нахимов.
- 1889 — французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссер Жан Кокто.
- 1919 — младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского Елена Скоропадская (с 1975 года возглавляла Союз гетманцев-государственников).
- 1975 — аргентинский футболист Эрнан Креспо (входит в число лучших футболистов мира).
- 1988 — украинская певица, модель, солистка поп-группы ВИА Гра Эрика Герцег.