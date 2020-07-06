День поцелуев 2020: какой сегодня праздник 6 июля и как поздравлять

6 июля - праздник Ивана Купала и День поцелуев - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

6 июля 2020 – сегодня праздник чмоков. Это Всемирный день поцелуя 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные.

Еще это День рождения Далай-ламы. Казахстан отмечает День столицы, а Литва – День государственности.

Еще это канун праздника Иван Купала 2020.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках и Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День рождения доллара;

День сплетения венков;

День жареной курицы и День обеда с вашим веб-мастером в США.

По народному календарю, 6 июля – Аграфена Купальница.

6 июля – праздник церковный

6 июля у православных празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Также почитается память святой мученицы Агриппины (у нас говорят Аграфена).

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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6 июля – приметы

Есть такие приметы 6 июля на погоду:

дождь пошел – на 5 дней затянется;

соловей не поет в этот день – ячмень можно собирать.

6 июля – что нельзя делать, а что нужно

Накануне праздника Иван Купала 2020 уже устраивают купания – отсюда и название праздника Купальница. Считается, что в этот день нужно непременно искупаться в проточной воде – чтобы та смыла все болезни и горести.

Также нужно собирать лечебные травы: по поверью, их чудодейственные силы в эту ночь многократно усиливаются.

На стол принято подавать кашу, особенно ячменную – якобы для укрепления женского здоровья.

По народным поверьям, 6 июля нельзя:

грустить и ссориться;

ложиться спать;

оставлять свое жилище без живого огня.

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6 июля – именины

День ангела справляют Агриппина (Аграфена), а также Александр и Алексей, Антон и Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.

6 июля – кто родился

6 июля родились такие знаменитости: