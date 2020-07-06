День поцелуев 2020: какой сегодня праздник 6 июля и как поздравлять

6 июля 2020 – сегодня праздник чмоков. Это Всемирный день поцелуя 2020.
Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные.
Еще это День рождения Далай-ламы. Казахстан отмечает День столицы, а Литва – День государственности.
Еще это канун праздника Иван Купала 2020.
Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках и Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День рождения доллара;
- День сплетения венков;
- День жареной курицы и День обеда с вашим веб-мастером в США.
По народному календарю, 6 июля – Аграфена Купальница.
6 июля – праздник церковный
6 июля у православных празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Также почитается память святой мученицы Агриппины (у нас говорят Аграфена).
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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6 июля – приметы
Есть такие приметы 6 июля на погоду:
- дождь пошел – на 5 дней затянется;
- соловей не поет в этот день – ячмень можно собирать.
6 июля – что нельзя делать, а что нужно
Накануне праздника Иван Купала 2020 уже устраивают купания – отсюда и название праздника Купальница. Считается, что в этот день нужно непременно искупаться в проточной воде – чтобы та смыла все болезни и горести.
Также нужно собирать лечебные травы: по поверью, их чудодейственные силы в эту ночь многократно усиливаются.
На стол принято подавать кашу, особенно ячменную – якобы для укрепления женского здоровья.
По народным поверьям, 6 июля нельзя:
- грустить и ссориться;
- ложиться спать;
- оставлять свое жилище без живого огня.
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6 июля – именины
День ангела справляют Агриппина (Аграфена), а также Александр и Алексей, Антон и Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.
6 июля – кто родился
6 июля родились такие знаменитости:
- 1851 — украинский архитектор, педагог, предприниматель, общественный деятель Иван Левинский.
- 1887 — белорусский и французский художник-авангардист еврейского происхождения Марк Шагал.
- 1938 — советский и украинский футболист и тренер Олег Базилевич.
- 1946 — американский актер Сильвестер Сталлоне.
- 1946 — 43-й президент США Джордж Уокер Буш.
- 1975 — американский рэп-исполнитель 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон).