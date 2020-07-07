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Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні

Найкращі, чудові та гарні вітання на Івана Купала – картинки та листівки, своїми словами у прозі та прикольні вірші, короткі смс – підібрав Главред на свято.

7 июля 2020, 01:37
Привітання з Івана Купала - з днем Івана Купала картинки, проза, вірші
Привітання з Івана Купала - з днем Івана Купала картинки, проза, вірші

Свято Івана Купала 2020 – містична ніч та чудова нагода нагадати друзям, що дива трапляються.

Навіть, якщо немає можливості стрибнути через багаття чи пустити річкою вінок – завжди можна створити атмосферу свята, подарувавши привітання зі святом Івана Купала – красиві картинки, живі листівки, вітання на Івана Купала своїми словами в прозі чи прикольні вірші, а також короткі смс.

Раніше ми вже підібрали привітання з Іваном Купала російською мовою – у матеріалі Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках.

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Нехай свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купала наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

івана купала зі святом івана купала гиф gif

***

Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

***

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся –

У чистих водах покупатись!

***

Нехай всі біди, негаразди, невдачі будуть обходити вас стороною. А святковий і веселий настрій панує у вашому житті постійно. Нехай любов, подарована в це світле свято буде по-справжньому щирою і взаємною. Вітаємо з днем Івана Купала!

***

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день –

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки сплетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде –

Усім нам точно пощастить!

***

Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що вони довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви до всіх святих і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

***

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

***

Що може об'єднувати траву, вогонь і воду? У цей дивовижний день люди намагаються знайти дорогу в світ духів, адже наше життя має зв'язок з іншим світом, який невидимий для нас. Але в цей день стіна між цими світами пропадає. Хочемо побажати світлих і казкових відчуттів! Вітаємо зі святом!

З днем Івана Купала – картинки

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