Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні

Свято Івана Купала 2020 – містична ніч та чудова нагода нагадати друзям, що дива трапляються.
Навіть, якщо немає можливості стрибнути через багаття чи пустити річкою вінок – завжди можна створити атмосферу свята, подарувавши привітання зі святом Івана Купала – красиві картинки, живі листівки, вітання на Івана Купала своїми словами в прозі чи прикольні вірші, а також короткі смс.
Раніше ми вже підібрали привітання з Іваном Купала російською мовою – у матеріалі Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках.
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Івана Купала – привітання прозою, вірші та смс
Нехай свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купала наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!
***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я на роки!
***
Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.
***
В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся –
У чистих водах покупатись!
***
Нехай всі біди, негаразди, невдачі будуть обходити вас стороною. А святковий і веселий настрій панує у вашому житті постійно. Нехай любов, подарована в це світле свято буде по-справжньому щирою і взаємною. Вітаємо з днем Івана Купала!
***
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день –
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки сплетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде –
Усім нам точно пощастить!
***
Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що вони довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви до всіх святих і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.
***
Нехай Іван Купало
Вам дарує мир і світло,
І радощів немало,
І життєвих перемог!
***
Що може об'єднувати траву, вогонь і воду? У цей дивовижний день люди намагаються знайти дорогу в світ духів, адже наше життя має зв'язок з іншим світом, який невидимий для нас. Але в цей день стіна між цими світами пропадає. Хочемо побажати світлих і казкових відчуттів! Вітаємо зі святом!