Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні

Привітання з Івана Купала - з днем Івана Купала картинки, проза, вірші

Свято Івана Купала 2020 – містична ніч та чудова нагода нагадати друзям, що дива трапляються.

Навіть, якщо немає можливості стрибнути через багаття чи пустити річкою вінок – завжди можна створити атмосферу свята, подарувавши привітання зі святом Івана Купала – красиві картинки, живі листівки, вітання на Івана Купала своїми словами в прозі чи прикольні вірші, а також короткі смс.

Раніше ми вже підібрали привітання з Іваном Купала російською мовою – у матеріалі Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках.

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Нехай свято подарує вам нові думки, нові ідеї, враження та мрії. Нехай Іван Купала наповнить ваше життя свіжістю, як і цей прекрасний літній день. Веселого настрою, незабутніх емоцій, міцного здоров'я. Вітаємо!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

***

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся –

У чистих водах покупатись!

***

Нехай всі біди, негаразди, невдачі будуть обходити вас стороною. А святковий і веселий настрій панує у вашому житті постійно. Нехай любов, подарована в це світле свято буде по-справжньому щирою і взаємною. Вітаємо з днем Івана Купала!

***

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день –

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки сплетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде –

Усім нам точно пощастить!

***

Я бажаю вам в ніч Купали звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що вони довго мріяли. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви до всіх святих і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять в ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

***

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

***

Що може об'єднувати траву, вогонь і воду? У цей дивовижний день люди намагаються знайти дорогу в світ духів, адже наше життя має зв'язок з іншим світом, який невидимий для нас. Але в цей день стіна між цими світами пропадає. Хочемо побажати світлих і казкових відчуттів! Вітаємо зі святом!

З днем Івана Купала – картинки