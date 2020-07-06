УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках

Самые мистические и оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2020 – картинки, гифки, своими словами в прозе и прикольные стихи – подобрал Главред.

6 июля 2020, 06:02
Ивана Купала - поздравления - картинки, живые открытки, проза и стихи
Ивана Купала - поздравления - картинки, живые открытки, проза и стихи

Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с шестого на седьмое июля. Иван Купала в 2020 году выпал на ночь вторника.

Эта ночь считается самой мистической в году. По легенде, в ночь Ивана Купала возможно самое невозможное и невероятное. Можно загадывать любые желания и творить самые отчаянные безумства. Купальская вода поутру смоет грехи и болезни, купальский костер – выжжет из судьбы всё дурное. Ну как в такую ночь оставить близких людей без пожелания счастья и удачи на год вперед?

Самые мистические и оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2020 – картинки, гифки, своими словами в прозе и прикольные стихи – подобрал Главред.

Мы также подобрали поздравления с Иваном Купалой на украинском языке – в материале Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.

Читайте также:

Ивана Купала – поздравления своими словами в прозе, в стихах и короткие смс

На Ивана Купала мы все собираемся за одним столом. Я хочу пожелать каждому, кого вижу за этим столом, счастья. Пусть все цветы мира будут нашими, а в этот день каждый отыщет свой цветок папоротника. Говорят, приметы сбываются, если в них по-настоящему верить. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний.

ивана купала открытки гиф

***

С днем Ивана Купалы, любимый!

Поздравляю тебя, дорогой!

Всё, что в жизни так необходимо,

Пусть всегда найдется под рукой.

Пусть везет тебе всегда, повсюду.

Твой настрой так важен для меня.

А еще пусть будет место чуду,

Счастью, удивившему тебя.

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

***

Пусть в День Иван Купала

Судьба вдруг начнет всё сначала,

Исправит былые ошибки,

Подарит мечты и улыбки,

И в ярком июльском костре

Дорогу предскажет тебе!

Открытка иван купала gif анимашки анимация

***

В день Ивана Купалы я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.

***

Поздравляю тебя с днем Ивана Купалы,

Мой любимый мужчина, герой моих снов.

Пусть восторга в судьбе твоей будет немало.

Пусть тебя вдохновляет на счастье любовь.

***

Желаю, чтоб на Иван Купала

Нашла того, кого искала,

Чтоб пышный девичий венок

Уплыть скорей на счастье мог,

Чтобы купальская росса

Сияла, как твоя краса,

И рыжий заводной костер

Печали все из жизни стер!

Ивана Купала – открытки и картинки с праздником Ивана Купала

поздравления с ивана купала в картинках
ивана купала открытки красивые
ивана купала картинки прикольные
открытки с днем ивана купала красивые
картинки ивана купала
Ивана Купала поздравления праздник открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:53
"С клыков врага капает ядовитая слюна": пойдет ли Путин войной на Украину
06:34
В моду из ревущих 20-х вернулись эти головокружительные платья - фото Фото
06:33
"Радикальное решение": Сивохо рассказал, как в ОП меняется отношение к Донбассу Видео
06:15
Россия готова пойти на уступки Украине по Донбассу: в Кабмине рассказали детали
06:02
Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках
05:30
Коронавирус ударит с новой силой: медик назвал сроки небывалой вспышки COVID-19 Видео
05:05
Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные
04:27
Бирюзовый маникюр сейчас в тренде – 7 бесподобных идей дизайна ногтей Фото
03:56
Когда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки
03:26
Дистанционное обучение в школах Украины: эксперт назвала главные минусы
03:07
Почему нельзя спать на животе: причины и последствия
02:20
Новая опасность коронавируса: эксперт рассказал о серьезных рисках Видео
01:37
Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана
01:15
Врач озвучил симптомы ухудшения состояния сосудов
00:49
Журналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина
00:33
В США ученые озвучили новую версию происхождения Covid-19 Видео
00:19
День поцелуев 2020: какой сегодня праздник 6 июля и как поздравлять Видео
05 июля, воскресенье
23:55
Семь сел уйдут под воду: под Львовом дамба на грани прорыва
23:28
В США в День независимости произошла стрельба с погибшими
23:00
В РФ племянник Путина стал лидером антикоррупционной партии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять