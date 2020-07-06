Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках

Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с шестого на седьмое июля. Иван Купала в 2020 году выпал на ночь вторника.
Эта ночь считается самой мистической в году. По легенде, в ночь Ивана Купала возможно самое невозможное и невероятное. Можно загадывать любые желания и творить самые отчаянные безумства. Купальская вода поутру смоет грехи и болезни, купальский костер – выжжет из судьбы всё дурное. Ну как в такую ночь оставить близких людей без пожелания счастья и удачи на год вперед?
Самые мистические и оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2020 – картинки, гифки, своими словами в прозе и прикольные стихи – подобрал Главред.
Мы также подобрали поздравления с Иваном Купалой на украинском языке – в материале Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.
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Ивана Купала – поздравления своими словами в прозе, в стихах и короткие смс
На Ивана Купала мы все собираемся за одним столом. Я хочу пожелать каждому, кого вижу за этим столом, счастья. Пусть все цветы мира будут нашими, а в этот день каждый отыщет свой цветок папоротника. Говорят, приметы сбываются, если в них по-настоящему верить. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний.
***
С днем Ивана Купалы, любимый!
Поздравляю тебя, дорогой!
Всё, что в жизни так необходимо,
Пусть всегда найдется под рукой.
Пусть везет тебе всегда, повсюду.
Твой настрой так важен для меня.
А еще пусть будет место чуду,
Счастью, удивившему тебя.
***
С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!
***
Пусть в День Иван Купала
Судьба вдруг начнет всё сначала,
Исправит былые ошибки,
Подарит мечты и улыбки,
И в ярком июльском костре
Дорогу предскажет тебе!
***
В день Ивана Купалы я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.
***
Поздравляю тебя с днем Ивана Купалы,
Мой любимый мужчина, герой моих снов.
Пусть восторга в судьбе твоей будет немало.
Пусть тебя вдохновляет на счастье любовь.
***
Желаю, чтоб на Иван Купала
Нашла того, кого искала,
Чтоб пышный девичий венок
Уплыть скорей на счастье мог,
Чтобы купальская росса
Сияла, как твоя краса,
И рыжий заводной костер
Печали все из жизни стер!