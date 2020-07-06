Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках

Ивана Купала - поздравления - картинки, живые открытки, проза и стихи

Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с шестого на седьмое июля. Иван Купала в 2020 году выпал на ночь вторника.

Эта ночь считается самой мистической в году. По легенде, в ночь Ивана Купала возможно самое невозможное и невероятное. Можно загадывать любые желания и творить самые отчаянные безумства. Купальская вода поутру смоет грехи и болезни, купальский костер – выжжет из судьбы всё дурное. Ну как в такую ночь оставить близких людей без пожелания счастья и удачи на год вперед?

Самые мистические и оригинальные поздравления с праздником Ивана Купала 2020 – картинки, гифки, своими словами в прозе и прикольные стихи – подобрал Главред.

Мы также подобрали поздравления с Иваном Купалой на украинском языке – в материале Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.

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На Ивана Купала мы все собираемся за одним столом. Я хочу пожелать каждому, кого вижу за этим столом, счастья. Пусть все цветы мира будут нашими, а в этот день каждый отыщет свой цветок папоротника. Говорят, приметы сбываются, если в них по-настоящему верить. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний.

***

С днем Ивана Купалы, любимый!

Поздравляю тебя, дорогой!

Всё, что в жизни так необходимо,

Пусть всегда найдется под рукой.

Пусть везет тебе всегда, повсюду.

Твой настрой так важен для меня.

А еще пусть будет место чуду,

Счастью, удивившему тебя.

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

***

Пусть в День Иван Купала

Судьба вдруг начнет всё сначала,

Исправит былые ошибки,

Подарит мечты и улыбки,

И в ярком июльском костре

Дорогу предскажет тебе!

***

В день Ивана Купалы я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.

***

Поздравляю тебя с днем Ивана Купалы,

Мой любимый мужчина, герой моих снов.

Пусть восторга в судьбе твоей будет немало.

Пусть тебя вдохновляет на счастье любовь.

***

Желаю, чтоб на Иван Купала

Нашла того, кого искала,

Чтоб пышный девичий венок

Уплыть скорей на счастье мог,

Чтобы купальская росса

Сияла, как твоя краса,

И рыжий заводной костер

Печали все из жизни стер!

Ивана Купала – открытки и картинки с праздником Ивана Купала