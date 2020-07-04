Иван Купала: традиции и обряды для красоты, здоровья и счастья

Ивана Купала 2020 - обряды и традиции для красоты, счастья и здоровья / АиФ-Украина

7 июля празднуется Ивана Купала 2020. Или – Иван Купала, праздник Купайло – кому как больше нравится.

Ранее мы уже писали о том, почему Ивана Купала празднуется именно 7 июля и когда было бы правильнее отмечать этот праздник – в материале Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический.

Что нельзя делать в этот день и чем интересен праздник – читайте в материале Что нельзя делать на Ивана Купала и почему.

Ивана Купала – обряды

Обряды и ритуалы на Ивана Купала связаны с водой и огнем. Главная их цель – очищение.

Так, к примеру, купание в реке или ином водоеме, по поверью, помогает смыть грехи, болезни и всё дурное. Если поблизости нет водоема – то вместо купания в проточной воде принято париться в бане. С этой же целью прыгают через костер.

Чем чаще и выше прыгнешь через костер – тем счастливее будешь в новом году, верили наши предки.

Незамужним девушкам прыжки через костер, по примете, добавляют красоты, а еще лечат женщин от бесплодия – если есть такая нужда. Для влюбленных пар прыжки через костер тоже важны: помогают укрепить отношения и чувства.

В этот день собирают лечебные травы и ищут цветущий папоротник. Последний, по легенде, сулит тому, кто его нашел, несметные богатства и исполнение всех желаний.

Росой по утру после ночи Ивана Купала умывались – чтобы стать красивее и здоровее.

В некоторых регионах существует также традиция наряжать на праздник купальское деревце – потом водить вокруг него хороводы с песнями – а после разломать и утопить.

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