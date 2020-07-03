Что нельзя делать на Ивана Купала и почему

Ивана Купала 2020 - что нельзя делать и интересные факты / 1zoom.ru

Приближается самый мистический праздник года – Ивана Купала 2020. Еще иногда говорят: Иван Купала или Купайло.

Почему Ивана Купала празднуется именно 7 июля и когда было бы правильнее отмечать этот праздник – читайте в нашем материале Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический.

Ивана Купала – что нельзя делать

► На Ивана Купалу нельзя ложиться спать. По поверью, в эту ночь буйствует нечисть. Если человек заснет – то нечистые силы могут серьезно навредить и ему, и его хозяйству.

► Нельзя оставлять свое жилище без живого огня – костра или хотя бы свечи. Считается, что даже маленький огонек отпугивает от дома нечисть.

► Нельзя грустить и ссориться – иначе беды целый год ждут.

Иван Купала – интересные факты

Праздник подарил славянам нового "бога": летописец, что работал над Густынской летописью (в которой описывались купальский традиции), название праздника записал как имя языческого божества. Так и пополнился славянский пантеон. На самом деле божества Купалы у наших предков не было.

Ивана Купала на Руси считался одним из самых разгульных и массовых праздников. При этом было обязательным присутствие на нем всех женщин селения: если кто-то из дамочек Купалу пропускал – ее тут же причисляли к ведьмам.

Именно на Ивана Купалу принято заготавливать веники для бани: они считаются целебными.

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