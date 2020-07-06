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Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные

Лучшие поздравления с Днем поцелуя – картинки прикольные и анимационные открытки, пожелания своими словами в прозе, стихи и смс – подобрал Главред на праздник.

6 июля 2020, 05:05
День поцелуев 2020 - картинки и страстные поздравления с Днем поцелуя
День поцелуев 2020 - картинки и страстные поздравления с Днем поцелуя

День поцелуев 2020 – Всемирный день поцелуя, если официально – отмечается 6 июля, то есть в этот понедельник.

Праздник это неофициальный – но уже очень популярный. Что и неудивительно, ведь целоваться любят и взрослые, и дети. Даже животные любят это дело.

На День поцелуя 2020 картинки и поздравления помогут еще раз напомнить родным и дорогим людям, как сильно их ценят и любят.

Поэтому только лучшие поздравления с Днем поцелуев – картинки прикольные и анимационные открытки, пожелания своими словами в прозе, стихи и смс – подобрал Главред на праздник 6 июля.

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День поцелуев – открытки анимационные и поздравления-тексты

Сегодня один из самых замечательных праздников на Земле – День поцелуя. В этот праздник поцелуй символизирует истинные отношения, без прикрас и мнимых притязаний. Все чувства раскрываются, подобно распускающемуся цветку. А теплое солнышко греет людей и приближает их друг к другу.

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***

День поцелуев мир отметит страстно,

Под весом ласк разнообразных,

И я хочу тебя спросить,

Ты хочешь в этот день, со мною быть?

На улице, в квартире, на диване,

Захватит поцелуй все страны,

Падем и мы под тяжестью любви,

Ведь поцелуи в отношениях важны.

***

С днем волшебных поцелуев

Тех, кто беден и буржуев,

Кто влюблен и тех, кто нет,

Тех, кто молод, тех, кто сед,

И студентов, и артистов,

И врачей, и юмористов,

И сапожников, и швей,

Продавцов, секретарей!

С добрым праздником, друзья!

Позабыть о нем нельзя!

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***

Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.

***

Сладкий поцелуй лови,

Поздравление прими,

Сладко, нежно поцелую,

Поцелуй меня и ты!

А вообще желаю счастья,

С Днем поцелуйчика тебя,

Чаще целоваться,

Радуйся всегда!

***

Поздравляем всех с замечательным и романтичным праздником — с днём поцелуя. Пусть Ваш поцелуй станет свидетельством искренних чувств, проявлением симпатии, любви и нежности. Радуйте тех, кто Вам дорог, выражайте свои чувства и будьте щедры на доброту.

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***

С поцелуйчиком тебя!

От души, тепло, любя!

Поздравляю! В это день

Пусть цветет в душе сирень,

Гладиолусы и розы,

Орхидеи и мимозы!

Поцелуев миллионы,

Миллиарды, батальоны

По планете нашей ходят

С тем, кто любит дружбу водят!

Поцелуй того, кто дорог,

Может, стар он, может молод,

Может близкий иль не очень,

Поцелуй кого захочешь!

***

С поцелуя все начинается:

Отношения, дружба, любовь.

Поцелуй каждый раз вспоминается

Как нежнейший воздушный кекс.

Он и сладкий, и томный, и страстный,

Неимоверный, дивный, прекрасный.

Он лечебный и заживляющий,

Он волшебный и замирающий.

Так целуйтесь всегда и везде

И при солнышке, и при звезде.

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***

Поцелуй – это лучшее проявление искренней и нежной любви, а, может быть, и страсти. В сегодняшний праздник даже не должно быть места ревности, ведь поцелуй становится знаком доброты и позитива, хороших чувств. Будь ближе с родственниками, любимым человеком и своими друзьями. Со сладким праздником!

***

Поцелуй сегодня маму,

Поцелуй сегодня всех,

День сегодня Поцелуя,

Целоваться нам не грех!

Чмокни братика ты в щечку,

И сестренку поцелуй,

И дочурку, и сыночка,

И любимых побалуй!

***

Поцелуй всегда расскажет о том, чего не выразит взгляд и не опишет самое точное слово. Пускай твои уста пылают от горячих поцелуев круглый год, а не только этот День, и, спустя года, страсть их будет сродни той, что всколыхнула твои чувства при первом касании губ много лет тому назад!

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Сейчас вы просматриваете новость «Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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