Всемирный день поцелуев 2020 – открытки и поздравления ошеломительные

День поцелуев 2020 – Всемирный день поцелуя, если официально – отмечается 6 июля, то есть в этот понедельник.
Праздник это неофициальный – но уже очень популярный. Что и неудивительно, ведь целоваться любят и взрослые, и дети. Даже животные любят это дело.
На День поцелуя 2020 картинки и поздравления помогут еще раз напомнить родным и дорогим людям, как сильно их ценят и любят.
Поэтому только лучшие поздравления с Днем поцелуев – картинки прикольные и анимационные открытки, пожелания своими словами в прозе, стихи и смс – подобрал Главред на праздник 6 июля.
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День поцелуев – открытки анимационные и поздравления-тексты
Сегодня один из самых замечательных праздников на Земле – День поцелуя. В этот праздник поцелуй символизирует истинные отношения, без прикрас и мнимых притязаний. Все чувства раскрываются, подобно распускающемуся цветку. А теплое солнышко греет людей и приближает их друг к другу.
***
День поцелуев мир отметит страстно,
Под весом ласк разнообразных,
И я хочу тебя спросить,
Ты хочешь в этот день, со мною быть?
На улице, в квартире, на диване,
Захватит поцелуй все страны,
Падем и мы под тяжестью любви,
Ведь поцелуи в отношениях важны.
***
С днем волшебных поцелуев
Тех, кто беден и буржуев,
Кто влюблен и тех, кто нет,
Тех, кто молод, тех, кто сед,
И студентов, и артистов,
И врачей, и юмористов,
И сапожников, и швей,
Продавцов, секретарей!
С добрым праздником, друзья!
Позабыть о нем нельзя!
***
Поздравляю со Всемирным днем поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.
***
Сладкий поцелуй лови,
Поздравление прими,
Сладко, нежно поцелую,
Поцелуй меня и ты!
А вообще желаю счастья,
С Днем поцелуйчика тебя,
Чаще целоваться,
Радуйся всегда!
***
Поздравляем всех с замечательным и романтичным праздником — с днём поцелуя. Пусть Ваш поцелуй станет свидетельством искренних чувств, проявлением симпатии, любви и нежности. Радуйте тех, кто Вам дорог, выражайте свои чувства и будьте щедры на доброту.
***
С поцелуйчиком тебя!
От души, тепло, любя!
Поздравляю! В это день
Пусть цветет в душе сирень,
Гладиолусы и розы,
Орхидеи и мимозы!
Поцелуев миллионы,
Миллиарды, батальоны
По планете нашей ходят
С тем, кто любит дружбу водят!
Поцелуй того, кто дорог,
Может, стар он, может молод,
Может близкий иль не очень,
Поцелуй кого захочешь!
***
С поцелуя все начинается:
Отношения, дружба, любовь.
Поцелуй каждый раз вспоминается
Как нежнейший воздушный кекс.
Он и сладкий, и томный, и страстный,
Неимоверный, дивный, прекрасный.
Он лечебный и заживляющий,
Он волшебный и замирающий.
Так целуйтесь всегда и везде
И при солнышке, и при звезде.
***
Поцелуй – это лучшее проявление искренней и нежной любви, а, может быть, и страсти. В сегодняшний праздник даже не должно быть места ревности, ведь поцелуй становится знаком доброты и позитива, хороших чувств. Будь ближе с родственниками, любимым человеком и своими друзьями. Со сладким праздником!
***
Поцелуй сегодня маму,
Поцелуй сегодня всех,
День сегодня Поцелуя,
Целоваться нам не грех!
Чмокни братика ты в щечку,
И сестренку поцелуй,
И дочурку, и сыночка,
И любимых побалуй!
***
Поцелуй всегда расскажет о том, чего не выразит взгляд и не опишет самое точное слово. Пускай твои уста пылают от горячих поцелуев круглый год, а не только этот День, и, спустя года, страсть их будет сродни той, что всколыхнула твои чувства при первом касании губ много лет тому назад!