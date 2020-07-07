Иван Купала 2020: какой сегодня праздник 7 июля и как поздравлять

7 июля 2020 – сегодня праздник костров и венков. Это Иван Купала 2020.
Как поздравлять с праздником – читайте в материалах Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках и Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.
Еще это Глобальный день прощения.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День подсчета камешков на мостовой;
- Праздник любви в Японии;
- День прогулки отца с дочерью и День шоколада в США.
По народному календарю, 7 июля – Ивана Купала.
7 июля – праздник церковный
Православные 7 июля празднуют Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
7 июля – приметы
Есть такие приметы 7 июля на погоду:
- звездное небо – к урожаю грибов;
- много росы – к урожаю огурцов;
- дождь в Иванов день – жара начнется через семь дней и останется до конца лета;
- гроза на Ивана Купалу – к плохому урожаю орехов;
- кукушка кукует – к холодной осени;
- пение сверчка – к теплой зиме.
7 июля – что нельзя делать, а что нужно
Если накануне – в день Аграфены Купальницы – купались с вечера, то сегодня окунуться нужно непременно в период с восхода солнца и до обеда. Тогда, мол, вода избавит от болезней и неудач.
Также принято собирать лечебные травы и устраивать большой сенокос.
По народным поверьям, 7 июля нельзя:
- купаться в саму ночь – лишь накануне вечером и на следующее утро до обеда, иначе нечисть погубить может;
- спать – нечисть навредит;
- есть мясо, яйца и прочую пищу животного происхождения – продолжается Петров пост;
- давать что-то в долг.
Читайте также:
Что нельзя делать на Ивана Купала и почему
Иван Купала: традиции и обряды для красоты, здоровья и счастья
Иван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбу
7 июля – именины
Главный именинник дня – Иван. Как поздравлять – читайте в наших материалах День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана и Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.
День ангела также справляют Антон, Никита и Яков.
7 июля – кто родился
7 июля родились такие знаменитости:
- 1904 — выдающийся украинский художник Михаил Мороз (работал в США, прославился своими экспрессионистскими пейзажами).
- 1940 — рок-музыкант и певец Ринго Старр из The Beatles (It Do not Come Easy, Photograph, You're Sixteen).
- 1944 — итальянский композитор, певец Тото Кутуньо.
- 1984 — семнадцатый премьер-министр Украины Алексей Гончарук.