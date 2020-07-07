Иван Купала 2020: какой сегодня праздник 7 июля и как поздравлять

7 июля - праздник Ивана Купала 2020 - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

7 июля 2020 – сегодня праздник костров и венков. Это Иван Купала 2020.

Как поздравлять с праздником – читайте в материалах Иван Купала – поздравления с праздником на словах и в открытках и Зі святом Івана Купала – привітання на словах та листівки містичні.

Еще это Глобальный день прощения.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День подсчета камешков на мостовой;

Праздник любви в Японии;

День прогулки отца с дочерью и День шоколада в США.

По народному календарю, 7 июля – Ивана Купала.

7 июля – праздник церковный

Православные 7 июля празднуют Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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7 июля – приметы

Есть такие приметы 7 июля на погоду:

звездное небо – к урожаю грибов;

много росы – к урожаю огурцов;

дождь в Иванов день – жара начнется через семь дней и останется до конца лета;

гроза на Ивана Купалу – к плохому урожаю орехов;

кукушка кукует – к холодной осени;

пение сверчка – к теплой зиме.

7 июля – что нельзя делать, а что нужно

Если накануне – в день Аграфены Купальницы – купались с вечера, то сегодня окунуться нужно непременно в период с восхода солнца и до обеда. Тогда, мол, вода избавит от болезней и неудач.

Также принято собирать лечебные травы и устраивать большой сенокос.

По народным поверьям, 7 июля нельзя:

купаться в саму ночь – лишь накануне вечером и на следующее утро до обеда, иначе нечисть погубить может;

спать – нечисть навредит;

есть мясо, яйца и прочую пищу животного происхождения – продолжается Петров пост;

давать что-то в долг.

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7 июля – именины

Главный именинник дня – Иван. Как поздравлять – читайте в наших материалах День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана и Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.

День ангела также справляют Антон, Никита и Яков.

7 июля – кто родился

7 июля родились такие знаменитости: