День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

День Ивана - поздравления с Днем ангела Ивана - картинки и тексты

Поздравления Ивану с именинами дарят часто, ведь имя это популярное. Только в январе поздравления с Днем ангела Ивана звучат пять раз, в том числе в праздник 20 января – Собор Иоанна Предтечи.

Значение имени Иван – "Яхве (то есть Бог) помиловал, смилостивился". У парней с этим именем много различных интересов. Характер Ивана во многом зависит от воспитания. Из Ванечки может выйти как хороший врач, так и талантливый поэт.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – подобрал Главред день ангела Ивана по церковному календарю 7 июля (в честь Иоанна Крестителя).

Мы также подобрали поздравления с Днем Ивана на украинском языке – в материале Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.

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Все именины Ивана 2021 и ангел-хранитель имени Иван

Именины Ивана в январе 2021

2 января: Иоанн Кронштадтский, протоиерей; Иоанн, мч., отрок, швец

11 января: Иоанн Печерский

20 января: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

28 января: Иоанн Кущник, прп.

30 января: Иоанн, епископ, Ростовский

Именины Ивана в феврале 2021

3 февраля: Иоанн

4 февраля: Иоанн Адрианопольский, мч.

6 февраля: Иоанн Казанский, мч.

8 февраля: Иоанн Константинопольский, Палестинский, прп.

9 февраля: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]

12 февраля: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский (3 свт.). [Вселенский учитель]

13 февраля: Иоанн Александрийский, мч.

17 февраля: Иоанн, еп, Иринопольский

19 февраля: Иоанн пророк, прп.. [ученик Варсанофия Великого]

23 февраля: Иоанн

Именины Ивана в марте 2021

5 марта: Иоанн Валаамский, прмч.

6 марта: Иоанн Схоластик, патриарх, Константинопольский

8 марта: Иоанн Сирийский, пустынник

9 марта: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

11 марта: Иоанн Калфас, мч., зодчий

18 марта: Иоанн Болгарин, мч.

22 марта: Иоанн Севастийский, мч.

23 марта: Иоанн Хахульский, прп.

24 марта: Иоанн Мосх, прп.

29 марта: Иоанн Руфианский, прп.

Именины Ивана в апреле 2021

2 апреля: Иоанн Савваит, прмч.

9 апреля: Иоанн Прозорливый, Египетский, прп.

10 апреля: Иоанн, епископ, Манглисский

11 апреля: Иоанн Лествичник, Синайский, игумен. Перемещаемый: в Неделю 4-ю Великого поста

12 апреля: Иоанн Безмолвник (Молчальник), Савваит, епископ; Иоанн Лествичник, Синайский, игумен; Иоанн, патриарх, Иерусалимский

14 апреля: Иоанн Шавтели, прп.

21 апреля: Иоанн Навклир, мч.

24 апреля: Иоанн Солунский (Фессалоникийский), прп.

25 апреля: Иоанн Палестинский, прмч.

27 апреля: Иоанн Виленский (Литовский), мч.

Именины Ивана в мае 2021

1 мая: Иоанн Кулика, мч.; Иоанн Новый, Янинский, мч.; Иоанн Солунский (Фессалоникийский), прп.

2 мая: Иоанн Палеолаврит, Ветхопещерник, иеромонах

10 мая: Иоанн, прп., игумен, кафаров

19 мая: Иоанн Новый

20 мая: Иоанн Зедазнийский, прп.. [один из основателей грузинского монашества]

21 мая: Иоанн Богослов, евангелист

25 мая: Иоанн Влах (Валах), Румынский, мч.; Иоанн Влах, мч.

26 мая: Иоанн Афонский, прп.

27 мая: Иоанн Болгарский, мч.

Именины Ивана в июне 2021

1 июня: Иоанн (в иночестве Игнатий) Угличский, Вологодский, Прилуцкий, схимонах, князь; Иоанн Готфский, епископ

2 июня: Иоанн Хиосский, прп.

6 июня: Иоанн Галатийский, мч.

7 июня: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

8 июня: Иоанн Психаит, исповедник

9 июня: Иоанн Русский, исповедник

11 июня: Иоанн (Нанн) Солунский; Иоанн Устюжский; Иоанн Устюжский, прп.

15 июня: Иоанн Новый, Сочавский, вмч.

17 июня: Иоанн, прмч., игумен, Монагрийский

20 июня: Иоанн, мч.

22 июня: Иоанн Шавтели, прп.

23 июня: Иоанн (Максимович), митрополит, Тобольский и всея Сибири

25 июня: Иоанн Египетский, воин; Иоанн Московский, Большой колпак, Христа ради юродивый (Обретение мощей); Иоанн Фиваидский, прп.

26 июня: Иоанн Вифинский, прп.

Именины Ивана в июле 2021

2 июля: Иоанн Отшельник. Палестинский, прп.

3 июля: Иоанн Богослов, евангелист

7 июля: Иоанн Менюжский, Новгородский; Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

9 июля: Иоанн Готфский, епископ; Иоанн, мч.

10 июля: Иоанн, прп.

11 июля: Иоанн Александрийский, мч. (Перенесение мощей)

13 июля: Иоанн Богослов, евангелист (12 ап.)

14 июля: Иоанн Рыльский, прп. (Возвращение мощей)

16 июля: Иоанн Московский, Большой колпак, Христа ради юродивый; Иоанн Яренгский, прп.

22 июля: Иоанн Пещерник, прп.; Иоанн, мч.. [прежде крещения Моавий Муавий, царь Багдадский]

25 июля: Иоанн Печерский, Киевский, отрок. [первомученик Российский]; Иоанн Святогорец, Иверский (Афонский), прп.

27 июля: Иоанн Мервский, мч.

31 июля: Иоанн Печерский, Многострадальный; Иоанн, исповедник, митрополит, Халкидонский

Именины Ивана в августе 2021

3 августа: Иоанн Палестинский, прп. [спостник прп. Симеона юродивого]

12 августа: Иоанн Воин; Иоанн, пресвитер

13 августа: Иоанн, экзарх, Болгарский

15 августа: Иоанн, мч.

16 августа: Иоанн, прп., игумен, Паталарейский

17 августа: Иоанн Ефесский; Иоанн Монах, архиепископ, Ефесский; Иоанн Новый, архиепископ, Ефесский

22 августа: Иоанн Константинопольский, мч.

31 августа: Иоанн V Константинопольский, патриарх; Иоанн Рыльский, прп.

Именины Ивана в сентябре 2021

2 сентября: Иоанн Суздальский и Нижегородский, епископ (Переложение мощей)

7 сентября: Иоанн Каппадокиец, патриарх, Константинопольский

11 сентября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

12 сентября: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх

13 сентября: Иоанн, митрополит, Киевский и всея России

15 сентября: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх

16 сентября: Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский, Христа ради юродивый

20 сентября: Иоанн Новгородский, архиепископ

21 сентября: Иоанн (Майсурадзе), исповедник, архимандрит

27 сентября: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]

28 сентября: Иоанн Критский, мч.

Именины Ивана в октябре 2021

3 октября: Иоанн Египетский, прмч.

6 октября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.; Иоанн Сиракузский, мч.; Иоанн, мч.. [иже во Врахори]

9 октября: Иоанн Богослов, евангелист (Преставление)

14 октября: Иоанн Кукузель, прп.

15 октября: Иоанн Казанский, мч.

16 октября: Иоанн Хозевит, Кесарийский, епископ

25 октября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.

28 октября: Иоанн Суздальский и Нижегородский, епископ

Именины Ивана в ноябре 2021

1 ноября: Иоанн Палестинский, воин; Иоанн Рыльский, прп. (Перенесение мощей)

3 ноября: Иоанн Иерусалимский, мч.; Иоанн Пелопонесский, мч.

4 ноября: Иоанн Ефесский

6 ноября: Иоанн Псковский, прп.

10 ноября: Иоанн Хозевит, Кесарийский, епископ

14 ноября: Иоанн Бет-Селевкийский (Персидский), сщмч.

17 ноября: Иоанн Грузинский; Иоанн, князь

22 ноября: Иоанн Колов, Младший, Скитский, отшельник

25 ноября: Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский, Христа ради юродивый; Иоанн Милостивый, Александрийский, патриарх

26 ноября: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]

30 ноября: Иоанн; Иоанн Олимпийский

Именины Ивана в декабре 2021

3 декабря: Иоанн Бет-Селевкийский (Персидский), сщмч.

11 декабря: Иоанн Византийский, мч.; Иоанн, сщмч., пресвитер

12 декабря: Иоанн, сщмч.

15 декабря: Иоанн Оксиринфский (Египетский), прп.

16 декабря: Иоанн Безмолвник (Молчальник), Савваит, епископ

17 декабря: Иоанн Дамаскин, песнописец; Иоанн Поливотский, епископ

20 декабря: Иоанн Печерский, постник

23 декабря: Иоанн Сербский, король

24 декабря: Иоанн, митрополит, Зихновский

30 декабря: Иоанн, епископ, Сардийский

День ангела Ивана – поздравления в прозе, стихах и смс

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

***

Я знаю, что сегодня вслух,

Я расскажу, какой ты друг.

Ты верный, сильный, умный, храбрый,

Надежный, мудрый, очень добрый.

Ты руку мне подашь всегда,

Когда ненастье в жизни и беда.

Прими же, Ваня, в день особый,

Ты поздравления от меня.

И воплотить все в жизнь попробуй,

А если что – в подмогу я.

Счастливой жизни и большой семьи,

Работы легкой и веселой кутерьмы.

С именинами, мой лучший друг,

Громко говорю об этом вслух.

***

Спешу любимого поздравить

С Днём ангела сегодня я.

Удач и счастья, милый Ваня,

Пусть гладкой станет жизнь твоя.

Пусть сложится всё так, как хочешь,

И чудо вдруг произойдёт.

И сладкий сон, что видел ночью,

Однажды наяву придет.

***

Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

***

С днем ангела, Ванечка. Желаю в жизни Искр веселья и феерии счастья, приятных Впечатлений и восторга, Абсолютной удачи и благополучия, Незабываемых и необычайно радостных моментов в каждом дне.

***

Ты находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

***

В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать тебе огромного счастья и хорошей судьбы. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!

Картинки на День Ивана и открытки