День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – подобрал Главред.
Поздравления Ивану с именинами дарят часто, ведь имя это популярное. Только в январе поздравления с Днем ангела Ивана звучат пять раз, в том числе в праздник 20 января – Собор Иоанна Предтечи.
Значение имени Иван – "Яхве (то есть Бог) помиловал, смилостивился". У парней с этим именем много различных интересов. Характер Ивана во многом зависит от воспитания. Из Ванечки может выйти как хороший врач, так и талантливый поэт.
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – подобрал Главред день ангела Ивана по церковному календарю 7 июля (в честь Иоанна Крестителя).
Мы также подобрали поздравления с Днем Ивана на украинском языке – в материале Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.
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Все именины Ивана 2021 и ангел-хранитель имени Иван
Именины Ивана в январе 2021
- 2 января: Иоанн Кронштадтский, протоиерей; Иоанн, мч., отрок, швец
- 11 января: Иоанн Печерский
- 20 января: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 28 января: Иоанн Кущник, прп.
- 30 января: Иоанн, епископ, Ростовский
Именины Ивана в феврале 2021
- 3 февраля: Иоанн
- 4 февраля: Иоанн Адрианопольский, мч.
- 6 февраля: Иоанн Казанский, мч.
- 8 февраля: Иоанн Константинопольский, Палестинский, прп.
- 9 февраля: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]
- 12 февраля: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский (3 свт.). [Вселенский учитель]
- 13 февраля: Иоанн Александрийский, мч.
- 17 февраля: Иоанн, еп, Иринопольский
- 19 февраля: Иоанн пророк, прп.. [ученик Варсанофия Великого]
- 23 февраля: Иоанн
Именины Ивана в марте 2021
- 5 марта: Иоанн Валаамский, прмч.
- 6 марта: Иоанн Схоластик, патриарх, Константинопольский
- 8 марта: Иоанн Сирийский, пустынник
- 9 марта: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 11 марта: Иоанн Калфас, мч., зодчий
- 18 марта: Иоанн Болгарин, мч.
- 22 марта: Иоанн Севастийский, мч.
- 23 марта: Иоанн Хахульский, прп.
- 24 марта: Иоанн Мосх, прп.
- 29 марта: Иоанн Руфианский, прп.
Именины Ивана в апреле 2021
- 2 апреля: Иоанн Савваит, прмч.
- 9 апреля: Иоанн Прозорливый, Египетский, прп.
- 10 апреля: Иоанн, епископ, Манглисский
- 11 апреля: Иоанн Лествичник, Синайский, игумен. Перемещаемый: в Неделю 4-ю Великого поста
- 12 апреля: Иоанн Безмолвник (Молчальник), Савваит, епископ; Иоанн Лествичник, Синайский, игумен; Иоанн, патриарх, Иерусалимский
- 14 апреля: Иоанн Шавтели, прп.
- 21 апреля: Иоанн Навклир, мч.
- 24 апреля: Иоанн Солунский (Фессалоникийский), прп.
- 25 апреля: Иоанн Палестинский, прмч.
- 27 апреля: Иоанн Виленский (Литовский), мч.
Именины Ивана в мае 2021
- 1 мая: Иоанн Кулика, мч.; Иоанн Новый, Янинский, мч.; Иоанн Солунский (Фессалоникийский), прп.
- 2 мая: Иоанн Палеолаврит, Ветхопещерник, иеромонах
- 10 мая: Иоанн, прп., игумен, кафаров
- 19 мая: Иоанн Новый
- 20 мая: Иоанн Зедазнийский, прп.. [один из основателей грузинского монашества]
- 21 мая: Иоанн Богослов, евангелист
- 25 мая: Иоанн Влах (Валах), Румынский, мч.; Иоанн Влах, мч.
- 26 мая: Иоанн Афонский, прп.
- 27 мая: Иоанн Болгарский, мч.
Именины Ивана в июне 2021
- 1 июня: Иоанн (в иночестве Игнатий) Угличский, Вологодский, Прилуцкий, схимонах, князь; Иоанн Готфский, епископ
- 2 июня: Иоанн Хиосский, прп.
- 6 июня: Иоанн Галатийский, мч.
- 7 июня: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 8 июня: Иоанн Психаит, исповедник
- 9 июня: Иоанн Русский, исповедник
- 11 июня: Иоанн (Нанн) Солунский; Иоанн Устюжский; Иоанн Устюжский, прп.
- 15 июня: Иоанн Новый, Сочавский, вмч.
- 17 июня: Иоанн, прмч., игумен, Монагрийский
- 20 июня: Иоанн, мч.
- 22 июня: Иоанн Шавтели, прп.
- 23 июня: Иоанн (Максимович), митрополит, Тобольский и всея Сибири
- 25 июня: Иоанн Египетский, воин; Иоанн Московский, Большой колпак, Христа ради юродивый (Обретение мощей); Иоанн Фиваидский, прп.
- 26 июня: Иоанн Вифинский, прп.
Именины Ивана в июле 2021
- 2 июля: Иоанн Отшельник. Палестинский, прп.
- 3 июля: Иоанн Богослов, евангелист
- 7 июля: Иоанн Менюжский, Новгородский; Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 9 июля: Иоанн Готфский, епископ; Иоанн, мч.
- 10 июля: Иоанн, прп.
- 11 июля: Иоанн Александрийский, мч. (Перенесение мощей)
- 13 июля: Иоанн Богослов, евангелист (12 ап.)
- 14 июля: Иоанн Рыльский, прп. (Возвращение мощей)
- 16 июля: Иоанн Московский, Большой колпак, Христа ради юродивый; Иоанн Яренгский, прп.
- 22 июля: Иоанн Пещерник, прп.; Иоанн, мч.. [прежде крещения Моавий Муавий, царь Багдадский]
- 25 июля: Иоанн Печерский, Киевский, отрок. [первомученик Российский]; Иоанн Святогорец, Иверский (Афонский), прп.
- 27 июля: Иоанн Мервский, мч.
- 31 июля: Иоанн Печерский, Многострадальный; Иоанн, исповедник, митрополит, Халкидонский
Именины Ивана в августе 2021
- 3 августа: Иоанн Палестинский, прп. [спостник прп. Симеона юродивого]
- 12 августа: Иоанн Воин; Иоанн, пресвитер
- 13 августа: Иоанн, экзарх, Болгарский
- 15 августа: Иоанн, мч.
- 16 августа: Иоанн, прп., игумен, Паталарейский
- 17 августа: Иоанн Ефесский; Иоанн Монах, архиепископ, Ефесский; Иоанн Новый, архиепископ, Ефесский
- 22 августа: Иоанн Константинопольский, мч.
- 31 августа: Иоанн V Константинопольский, патриарх; Иоанн Рыльский, прп.
Именины Ивана в сентябре 2021
- 2 сентября: Иоанн Суздальский и Нижегородский, епископ (Переложение мощей)
- 7 сентября: Иоанн Каппадокиец, патриарх, Константинопольский
- 11 сентября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 12 сентября: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх
- 13 сентября: Иоанн, митрополит, Киевский и всея России
- 15 сентября: Иоанн Постник, Константинопольский, патриарх
- 16 сентября: Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский, Христа ради юродивый
- 20 сентября: Иоанн Новгородский, архиепископ
- 21 сентября: Иоанн (Майсурадзе), исповедник, архимандрит
- 27 сентября: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]
- 28 сентября: Иоанн Критский, мч.
Именины Ивана в октябре 2021
- 3 октября: Иоанн Египетский, прмч.
- 6 октября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.; Иоанн Сиракузский, мч.; Иоанн, мч.. [иже во Врахори]
- 9 октября: Иоанн Богослов, евангелист (Преставление)
- 14 октября: Иоанн Кукузель, прп.
- 15 октября: Иоанн Казанский, мч.
- 16 октября: Иоанн Хозевит, Кесарийский, епископ
- 25 октября: Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень, мч.
- 28 октября: Иоанн Суздальский и Нижегородский, епископ
Именины Ивана в ноябре 2021
- 1 ноября: Иоанн Палестинский, воин; Иоанн Рыльский, прп. (Перенесение мощей)
- 3 ноября: Иоанн Иерусалимский, мч.; Иоанн Пелопонесский, мч.
- 4 ноября: Иоанн Ефесский
- 6 ноября: Иоанн Псковский, прп.
- 10 ноября: Иоанн Хозевит, Кесарийский, епископ
- 14 ноября: Иоанн Бет-Селевкийский (Персидский), сщмч.
- 17 ноября: Иоанн Грузинский; Иоанн, князь
- 22 ноября: Иоанн Колов, Младший, Скитский, отшельник
- 25 ноября: Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский, Христа ради юродивый; Иоанн Милостивый, Александрийский, патриарх
- 26 ноября: Иоанн Златоуст, патриарх, Константинопольский. [Вселенский учитель]
- 30 ноября: Иоанн; Иоанн Олимпийский
Именины Ивана в декабре 2021
- 3 декабря: Иоанн Бет-Селевкийский (Персидский), сщмч.
- 11 декабря: Иоанн Византийский, мч.; Иоанн, сщмч., пресвитер
- 12 декабря: Иоанн, сщмч.
- 15 декабря: Иоанн Оксиринфский (Египетский), прп.
- 16 декабря: Иоанн Безмолвник (Молчальник), Савваит, епископ
- 17 декабря: Иоанн Дамаскин, песнописец; Иоанн Поливотский, епископ
- 20 декабря: Иоанн Печерский, постник
- 23 декабря: Иоанн Сербский, король
- 24 декабря: Иоанн, митрополит, Зихновский
- 30 декабря: Иоанн, епископ, Сардийский
День ангела Ивана – поздравления в прозе, стихах и смс
Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
***
Я знаю, что сегодня вслух,
Я расскажу, какой ты друг.
Ты верный, сильный, умный, храбрый,
Надежный, мудрый, очень добрый.
Ты руку мне подашь всегда,
Когда ненастье в жизни и беда.
Прими же, Ваня, в день особый,
Ты поздравления от меня.
И воплотить все в жизнь попробуй,
А если что – в подмогу я.
Счастливой жизни и большой семьи,
Работы легкой и веселой кутерьмы.
С именинами, мой лучший друг,
Громко говорю об этом вслух.
***
Спешу любимого поздравить
С Днём ангела сегодня я.
Удач и счастья, милый Ваня,
Пусть гладкой станет жизнь твоя.
Пусть сложится всё так, как хочешь,
И чудо вдруг произойдёт.
И сладкий сон, что видел ночью,
Однажды наяву придет.
***
Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!
***
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надежные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонною всегда судьба.
***
С днем ангела, Ванечка. Желаю в жизни Искр веселья и феерии счастья, приятных Впечатлений и восторга, Абсолютной удачи и благополучия, Незабываемых и необычайно радостных моментов в каждом дне.
***
Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.
***
В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать тебе огромного счастья и хорошей судьбы. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!