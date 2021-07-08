День семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июля

8 июля звучат поздравления с Днем семьи, любви и верности. Приметы дня подскажут, как добиться богатства.
8 июля 2020 – сегодня праздник семьи. Это православный День семьи, любви и верности 2020.
Самые нежные и трогательные поздравления с Днем семьи, любви и верности – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – мы подобрали в материале День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты.
Также это Всемирный день борьбы с аллергией.
- Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День общения со вселенной;
- День обнаруженных заначек;
- День шоколада с миндалем в США.
По народному календарю, 8 июля – День Петра и Февронии.
8 июля – праздник церковный
8 июля у православных День памяти святых Петра и Февронии. Они покровители семьи и брака в православии.
Святые Петр и Феврония – им молятся о благополучии в семье, у них также просят благословения на свадьбу.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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8 июля – приметы
Есть такие приметы 8 июля на погоду:
- с Петра и Февронии устанавливаются 40 дней жары;
- засушливый день – к плохому урожаю грибов.
8 июля – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что если торговец в этот день всю рабочую смену отработает на пару с женой – это привлечет деньги в их дом.
Этот день вообще благоприятен для решения финансовых вопросов.
Купаться в водоемах с этого дня нужно было с осторожностью: по поверью, русалки после Дня Февронии выходили на охоту.
По народным поверьям, 8 июля нельзя:
- ссориться с любимым человеком – иначе пару ждет разрыв в скором времени;
- замешивать тесто, что-то печь в духовке или жарить на сковороде – к бедности и финансовым неприятностям;
- переезжать – к финансовым трудностям и проблемам со здоровьем.
8 июля – именины
День ангела справляют Евфросиния и Феврония, а также Василий, Давид и Денис, Константин, Никон, Петр, Семен и Федор.
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8 июля – кто родился
8 июля родились такие знаменитости:
- 1593 — итальянская художница эпохи барокко Артемизия Джентилески (первая женщина, избранная в члены Академии живописного искусства во Флоренции – первой художественной Академии Европы).
- 1838 — конструктор дирижаблей Фердинанд фон Цеппелин.
- 1839 — американский нефтяной магнат Джон Дэвисон Рокфеллер.
- 1938 — украинский писатель, режиссер, политик Лесь Танюк.