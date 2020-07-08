День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты

Открытки на День семьи, любви и верности - поздравления и гиф с 8 июля

Православный День семьи, любви и верности 2020 отмечается 8 июля. В этом году это среда.

Праздник установлен в День памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака в православии. Именно их житие считается примером для подражания для каждой честной православной семьи.

Самые нежные и трогательные поздравления с Днем семьи, любви и верности – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред.

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Поздравления с Днем семьи, любви и верности – смс, проза, стихи

2 смс - 106 символов:

Если взять любовь и верность,

К ним добавить чувство нежность,

Всё умножить на года,

То получится — Семья!

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Поздравляем с дивным праздником — Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут символами вашей семьи, а нежность друг к другу сохранится в ваших сердцах до конца жизни. Цените каждый миг, проведенный вместе, наполняйте его счастьем и любовью.

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Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:

Какая хорошая Ваша семья!

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Пусть дом Ваш будет полной чашей,

И год от года жизнь все краше,

Душа спокойна и легка,

Семья согласием крепка!

***

Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!

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С Днем любви, семьи и верности,

Я поздравить Вас хочу,

Благополучия, теплоты и душевности,

Мир и счастья в вашу семью.

Пусть с годами любовь крепчает,

А Бог дом ваш сбережет,

Глаза деток счастьем сияют,

И новый день лишь радость несет.

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3 смс - 181 символ:

Примите сердечные поздравления с днём семьи, любви и верности! Желаем, чтобы вы сообща преодолевали любые невзгоды. Пусть в вашем доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье!

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Поздравляю с Днём семьи,

Желаю счастья и любви,

Чтобы как можно меньше ссор,

Ведь не к чему этот раздор,

Тепла, заботы и добра,

Чтоб была счастлива семья,

И пускай так за годом год,

И чтобы не на оборот!

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2 смс - 122 символа:

В прекрасный праздник — день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Нет счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. Пускай же в этот всероссийский день семьи, любви и верности в каждый дом постучится счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит детский смех, искрится радость и бьет ключом здоровье.

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Все сокровища мира не сравнятся с ласковыми мамиными объятиями, нежным поцелуем супруги и счастливой улыбкой ребенка. Поздравляю вас с Международным днем семьи, будьте всегда здоровы и счастливы, любите и поддерживайте друг друга — этим вы обязательно сделаете мир чуточку лучше!

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Дочка, с днем семьи тебя!

Поздравляю, и любя,

Верности, любви желаю,

Чтобы ты, не унывая,

Жить прекрасно продолжала,

Никаких забот не знала!

Пусть тебе всегда везет,

Счастья в жизни круглый год!

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Дорогой, поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности. Желаю, чтоб семья наша только крепла, чтоб мы не знали никаких невзгод и печалей. Пусть любовь, верность, нежность, забота, тепло и романтика наполняют наше семейное гнездышко. Помни всегда, что у тебя есть крепкий тыл — твоя семья!

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Мамуля, я тебя поздравлю

С днем верности, семьи, любви,

Пусть счастьем будут, дорогая,

Глаза наполнены твои!

Семья — огромнейшая ценность,

Ее ты бережно хранишь,

Всех нас всегда объединяешь,

Любовью нашей дорожишь.

Открытки с Днем семьи, любви и верности и картинки