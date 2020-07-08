День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты

Православный День семьи, любви и верности 2020 отмечается 8 июля. В этом году это среда.
Праздник установлен в День памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака в православии. Именно их житие считается примером для подражания для каждой честной православной семьи.
Самые нежные и трогательные поздравления с Днем семьи, любви и верности – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые картинки – подобрал Главред.
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Поздравления с Днем семьи, любви и верности – смс, проза, стихи
2 смс - 106 символов:
Если взять любовь и верность,
К ним добавить чувство нежность,
Всё умножить на года,
То получится — Семья!
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Поздравляем с дивным праздником — Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут символами вашей семьи, а нежность друг к другу сохранится в ваших сердцах до конца жизни. Цените каждый миг, проведенный вместе, наполняйте его счастьем и любовью.
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Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
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Пусть дом Ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!
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Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!
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С Днем любви, семьи и верности,
Я поздравить Вас хочу,
Благополучия, теплоты и душевности,
Мир и счастья в вашу семью.
Пусть с годами любовь крепчает,
А Бог дом ваш сбережет,
Глаза деток счастьем сияют,
И новый день лишь радость несет.
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3 смс - 181 символ:
Примите сердечные поздравления с днём семьи, любви и верности! Желаем, чтобы вы сообща преодолевали любые невзгоды. Пусть в вашем доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье!
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Поздравляю с Днём семьи,
Желаю счастья и любви,
Чтобы как можно меньше ссор,
Ведь не к чему этот раздор,
Тепла, заботы и добра,
Чтоб была счастлива семья,
И пускай так за годом год,
И чтобы не на оборот!
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2 смс - 122 символа:
В прекрасный праздник — день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
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Нет счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. Пускай же в этот всероссийский день семьи, любви и верности в каждый дом постучится счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит детский смех, искрится радость и бьет ключом здоровье.
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Все сокровища мира не сравнятся с ласковыми мамиными объятиями, нежным поцелуем супруги и счастливой улыбкой ребенка. Поздравляю вас с Международным днем семьи, будьте всегда здоровы и счастливы, любите и поддерживайте друг друга — этим вы обязательно сделаете мир чуточку лучше!
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Дочка, с днем семьи тебя!
Поздравляю, и любя,
Верности, любви желаю,
Чтобы ты, не унывая,
Жить прекрасно продолжала,
Никаких забот не знала!
Пусть тебе всегда везет,
Счастья в жизни круглый год!
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Дорогой, поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности. Желаю, чтоб семья наша только крепла, чтоб мы не знали никаких невзгод и печалей. Пусть любовь, верность, нежность, забота, тепло и романтика наполняют наше семейное гнездышко. Помни всегда, что у тебя есть крепкий тыл — твоя семья!
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Мамуля, я тебя поздравлю
С днем верности, семьи, любви,
Пусть счастьем будут, дорогая,
Глаза наполнены твои!
Семья — огромнейшая ценность,
Ее ты бережно хранишь,
Всех нас всегда объединяешь,
Любовью нашей дорожишь.