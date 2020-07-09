День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы

9 июля 2020 – сегодня праздник независимый.
Аргентина и Южный Судан отмечают каждый свой День независимости, а Азербайджан празднует День сотрудников органов дипломатической службы. В Австралии это День Конституции.
Камбоджа проводит День посадки деревьев, а Мексика – просто День деревьев.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День веры в единорогов;
- День сахарного печенья в США.
По народному календарю, 9 июля – Давид Земляничник.
9 июля – праздник церковный
9 июля у православных празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.
Также это день памяти преподобного Давида Солунского. Он прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.
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9 июля – приметы
Есть такие приметы 9 июля на погоду:
- дождливый день – дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;
- ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет;
- много росы – хороший будет урожай огурцов;
- в радуге много желтого цвета – к пригожей погоде.
9 июля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйС этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря. С земляникой связаны и денежные приметы дня.
По примете, если сегодня в левый карман положить листья земляники – дать в долг после этого никто не откажет.
Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.
Есть и приметы для здоровья: если съесть много свежесобранной земляники 9 июля – кровь обновится, укрепится иммунитет.
По народным поверьям, 9 июля нельзя:
- отказывать в помощи, особенно бедным людям;
- небрежно обращаться с огнем;
- обижать и наказывать домашних животных, даже если те провинились.
9 июля – именины
День ангела справляют Георгий, Давид и Денис, Иван, Павел и Тихон.
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9 июля – кто родился
9 июля родились такие знаменитости:
- 1938 – российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова.
- 1950 – политик и государственный деятель, экс-президент Украины Виктор Янукович.
- 1956 – американский актер, режиссер, продюсер Том Хэнкс.