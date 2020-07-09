День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы

9 июля - праздник День Давида Солунского - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

9 июля 2020 – сегодня праздник независимый.

Аргентина и Южный Судан отмечают каждый свой День независимости, а Азербайджан празднует День сотрудников органов дипломатической службы. В Австралии это День Конституции.

Камбоджа проводит День посадки деревьев, а Мексика – просто День деревьев.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День веры в единорогов;

День сахарного печенья в США.

По народному календарю, 9 июля – Давид Земляничник.

9 июля – праздник церковный

9 июля у православных празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Также это день памяти преподобного Давида Солунского. Он прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.

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9 июля – приметы

Есть такие приметы 9 июля на погоду:

дождливый день – дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;

ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет;

много росы – хороший будет урожай огурцов;

в радуге много желтого цвета – к пригожей погоде.

9 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйС этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря. С земляникой связаны и денежные приметы дня.

По примете, если сегодня в левый карман положить листья земляники – дать в долг после этого никто не откажет.

Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.

Есть и приметы для здоровья: если съесть много свежесобранной земляники 9 июля – кровь обновится, укрепится иммунитет.

По народным поверьям, 9 июля нельзя:

отказывать в помощи, особенно бедным людям;

небрежно обращаться с огнем;

обижать и наказывать домашних животных, даже если те провинились.

9 июля – именины

День ангела справляют Георгий, Давид и Денис, Иван, Павел и Тихон.

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9 июля – кто родился

9 июля родились такие знаменитости: