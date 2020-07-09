УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы

9 июля приметы подскажут, как обеспечить себе богатство и достаток на год вперед.

9 июля 2020, 00:19
9 июля - праздник День Давида Солунского - что нельзя делать, приметы
9 июля - праздник День Давида Солунского - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

9 июля 2020 – сегодня праздник независимый.

Аргентина и Южный Судан отмечают каждый свой День независимости, а Азербайджан празднует День сотрудников органов дипломатической службы. В Австралии это День Конституции.

Камбоджа проводит День посадки деревьев, а Мексика – просто День деревьев.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День веры в единорогов;
  • День сахарного печенья в США.

По народному календарю, 9 июля – Давид Земляничник.

9 июля – праздник церковный

9 июля у православных празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Также это день памяти преподобного Давида Солунского. Он прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни

9 июля – приметы

Есть такие приметы 9 июля на погоду:

  • дождливый день – дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;
  • ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет;
  • много росы – хороший будет урожай огурцов;
  • в радуге много желтого цвета – к пригожей погоде.

9 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковныйС этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря. С земляникой связаны и денежные приметы дня.

По примете, если сегодня в левый карман положить листья земляники – дать в долг после этого никто не откажет.

Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.

Есть и приметы для здоровья: если съесть много свежесобранной земляники 9 июля – кровь обновится, укрепится иммунитет.

По народным поверьям, 9 июля нельзя:

  • отказывать в помощи, особенно бедным людям;
  • небрежно обращаться с огнем;
  • обижать и наказывать домашних животных, даже если те провинились.

9 июля – именины

День ангела справляют Георгий, Давид и Денис, Иван, Павел и Тихон.

Читайте такжеДень ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

9 июля – кто родился

9 июля родились такие знаменитости:

  • 1938 – российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова.
  • 1950 – политик и государственный деятель, экс-президент Украины Виктор Янукович.
  • 1956 – американский актер, режиссер, продюсер Том Хэнкс.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы
08 июля, среда
23:58
В МОН пояснили, как абитуриентам получить отсрочку от призыва
23:27
СБУ накинулась на Гонтареву после скандального заявления о МВФ
22:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля Видео
22:31
"Серьезно тормозят работу": Москва обвинила Киев в срыве подготовки обмена пленными
22:24
Бизнес на карантине: Зеленский заговорил об экспорте медицинских масок
21:50
Хищения в Укроборонпроме: суд принял резонансное решение по делу Гладковских Видео
21:47
В Укрзализныце придумали, как измерять температуру на вокзалах Киева
21:40
К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото Фото
21:12
Вместо Вакарчука: в Раду зашла жена бывшего министра
21:04
Венедиктова заявила, что доказательств в деле Порошенко хватает, но мешает УПК Видео
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
20:34
Отдых у воды: в МОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус Видео
20:33
Синоптик поделилась погодной сенсацией Видео
20:13
Путин совершил колоссальную ошибку – российский политик Видео
20:04
Коронавирус делает людей безумными - ученые Видео
20:03
"Сисеньки уже не те": голая Женя Васнецова из Папиных дочек украсила обложку глянца Фото
19:58
"Блямбочки на коже": вирусолог поведала, как не подхватить бубонную чуму
19:34
Российский политик объяснил, зачем РФ нужна "донбасская язва"
19:26
Украинцы определились с отношениям к церквям - опрос
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять