День Самсона: какой сегодня праздник 10 июля, приметы, именины

10 июля 2020 – сегодня праздник всех, кто в душе Мэри Поппинс. Это День полета на зонтике.
Россия празднует День победы над шведами в Полтавском сражении. Багамские острова отмечают День независимости.
Спортсмены отмечают День рождения футбольного свистка, а физики – День Николы Теслы. США отмечает трогательный День котенка.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- Всемирный день жареного мяса;
- День Не наступите на пчелу;
- День пикника с плюшевым мишкой и День коктейля Пина Колада в США.
По народному календарю, 10 июля – Самсон Сеногной, День странников.
10 июля – праздник церковный
10 июля у православные проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это День Иоанны Мироносицы.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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10 июля – приметы
Есть такие приметы 10 июля на погоду:
- дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;
- ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;
- много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.
10 июля – что нельзя делать, а что нужно
Святому Самсону молятся перед поездками и переездами. Соответственно, и день Самсона хорошо подходит для путешествий и новоселий.
На Самсона нужно раздать как можно больше милостыней: чем больше 10 июля отдашь нуждающимся – тем больше получишь от Небес в течение года.
По народным поверьям, 10 июля нельзя:
- врать – лучше промолчать;
- ругаться;
- долго смотреться в зеркало;
- подбирать монеты с земли;
- стирать любые вещи красного цвета.
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10 июля – именины
День ангела справляют Александр и Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр и Самсон.
10 июля – кто родился
10 июля родились такие знаменитости:
- 1947 — актер, участник юмористической программы Городок, народный артист России Илья Олейников.
- 1953 — советский и украинский футболист и тренер Леонид Буряк.
- 1957 — российский и советский актер, комик, участник дуэта Городок и ведущий одноименной телепрограммы Юрий Стоянов.
- 1982 — популярный украинский танцовщик Влад Яма.