День Самсона: какой сегодня праздник 10 июля, приметы, именины

Самсон Сеногной - что можно и что нельзя делать в праздник 10 июля / Reuters

10 июля 2020 – сегодня праздник всех, кто в душе Мэри Поппинс. Это День полета на зонтике.

Россия празднует День победы над шведами в Полтавском сражении. Багамские острова отмечают День независимости.

Спортсмены отмечают День рождения футбольного свистка, а физики – День Николы Теслы. США отмечает трогательный День котенка.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Всемирный день жареного мяса;

День Не наступите на пчелу;

День пикника с плюшевым мишкой и День коктейля Пина Колада в США.

По народному календарю, 10 июля – Самсон Сеногной, День странников.

10 июля – праздник церковный

10 июля у православные проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это День Иоанны Мироносицы.

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10 июля – приметы

Есть такие приметы 10 июля на погоду:

дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;

ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;

много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.

10 июля – что нельзя делать, а что нужно

Святому Самсону молятся перед поездками и переездами. Соответственно, и день Самсона хорошо подходит для путешествий и новоселий.

На Самсона нужно раздать как можно больше милостыней: чем больше 10 июля отдашь нуждающимся – тем больше получишь от Небес в течение года.

По народным поверьям, 10 июля нельзя:

врать – лучше промолчать;

ругаться;

долго смотреться в зеркало;

подбирать монеты с земли;

стирать любые вещи красного цвета.

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10 июля – именины

День ангела справляют Александр и Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр и Самсон.

10 июля – кто родился

10 июля родились такие знаменитости: