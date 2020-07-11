День шоколада 2020: какой сегодня праздник 11 июля и как поздравлять

11 июля 2020 – сегодня праздник сладкий. Это Всемирный день шоколада 2020.
Сколько шоколада можно есть в день, интересные факты о шоколаде и как поздравлять с праздником – читайте в нашем материале Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки.
ООН проводит Всемирный день народонаселения. В России празднуют День художника по свету (День светооператора).
Также в мире отмечаются Целый день соглашения со Вселенной и День пяти миллиардов.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- Праздник огурца в Суздале;
- День подбадривания одиноких;
- День черничного маффина;
- Одиннадцатая ночь в Северной Ирландии;
- Битва золотых шпор (Праздник фламандской общины) в Бельгии.
По народному календарю, 11 июля – Крапивное заговенье, это канун праздника Петра и Павла, который еще называют Петров день.
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11 июля – праздник церковный
Православные 11 июля почитают преподобного Павла врача, а также преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Идет празднование в честь иконы Божией Матери Троеручица.
Заканчивается Петров пост 2020.
11 июля – приметы
Есть такие приметы 11 июля на погоду:
- кукушка в этот день куковать переставала – к ранней зиме;
- соловей в этот день поет – к теплой осени;
- ветра нет, а лес шумит – жди дождя.
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11 июля – что нельзя делать, а что нужно
В старину считалось, что это последний день в году, когда можно варить щи из крапивы: после Петра и Павла лечебные свойства крапивы резко шли на убыль.
К слову, отвар крапивы помогает при внутренних кровотечениях и как средство для укрепления волос. В старину крапива также считалась отличным оберегом от дурного сглаза.
По примете, если подмести в доме веником из крапивы – тот выметет из жилища всё дурное: болезни, бедность, ссоры и пр.
По другой примете, кто заболеет 11 июля, тот болеть будет одиннадцать дней.
По народным поверьям, 11 июля нельзя:
- играть свадьбу – иначе впереди еще два брака будет;
- днем ложиться спать – голова болеть будет;
- стричь детей, особенно малышей;
- делать операцию – ее придется повторять;
- покупать/собирать мед – забродит;
- отдавать долг – удачу с деньгами отдашь.
11 июля – именины
День ангела справляют Василий, Герман и Григорий, Иван и Иосиф, Ксенофонт, Павел и Сергей.
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11 июля – кто родился
11 июля родились такие знаменитости:
- 1274 — король Шотландии и основатель королевской династии Брюсов Роберт Брюс.
- 1934 — итальянский модельер, основатель компании Armani Джорджио Армани.
- 1966 — японский мангака Кэнтаро Миура (Берсерк, Гигантомахия и др.).
- 1969 — украинский писатель, культуролог и философ Олег Гуцуляк.