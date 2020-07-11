День шоколада 2020: какой сегодня праздник 11 июля и как поздравлять

11 июля - праздник шоколада и канун Петра и Павла - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

11 июля 2020 – сегодня праздник сладкий. Это Всемирный день шоколада 2020.

Сколько шоколада можно есть в день, интересные факты о шоколаде и как поздравлять с праздником – читайте в нашем материале Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки.

ООН проводит Всемирный день народонаселения. В России празднуют День художника по свету (День светооператора).

Также в мире отмечаются Целый день соглашения со Вселенной и День пяти миллиардов.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Праздник огурца в Суздале;

День подбадривания одиноких;

День черничного маффина;

Одиннадцатая ночь в Северной Ирландии;

Битва золотых шпор (Праздник фламандской общины) в Бельгии.

По народному календарю, 11 июля – Крапивное заговенье, это канун праздника Петра и Павла, который еще называют Петров день.

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11 июля – праздник церковный

Православные 11 июля почитают преподобного Павла врача, а также преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Идет празднование в честь иконы Божией Матери Троеручица.

Заканчивается Петров пост 2020.

11 июля – приметы

Есть такие приметы 11 июля на погоду:

кукушка в этот день куковать переставала – к ранней зиме;

соловей в этот день поет – к теплой осени;

ветра нет, а лес шумит – жди дождя.

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11 июля – что нельзя делать, а что нужно

В старину считалось, что это последний день в году, когда можно варить щи из крапивы: после Петра и Павла лечебные свойства крапивы резко шли на убыль.

К слову, отвар крапивы помогает при внутренних кровотечениях и как средство для укрепления волос. В старину крапива также считалась отличным оберегом от дурного сглаза.

По примете, если подмести в доме веником из крапивы – тот выметет из жилища всё дурное: болезни, бедность, ссоры и пр.

По другой примете, кто заболеет 11 июля, тот болеть будет одиннадцать дней.

По народным поверьям, 11 июля нельзя:

играть свадьбу – иначе впереди еще два брака будет;

днем ложиться спать – голова болеть будет;

стричь детей, особенно малышей;

делать операцию – ее придется повторять;

покупать/собирать мед – забродит;

отдавать долг – удачу с деньгами отдашь.

11 июля – именины

День ангела справляют Василий, Герман и Григорий, Иван и Иосиф, Ксенофонт, Павел и Сергей.

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11 июля – кто родился

11 июля родились такие знаменитости: