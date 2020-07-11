Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки

День шоколада 2020 - полезные факты и открытки с Днем шоколада

Всемирный день шоколада 2020 отмечается в эту субботу – этот праздник всегда празднуется 11 июля.

В Европу "пищу богов" завезли испанские конкистадоры. И с тех пор у него появилось немало поклонников по всему миру – и национальных праздников. В то же время День шоколада 11 июля считается самым главным.

Это очень "жирное" лакомство: калорийность шоколада – 539 ккал, так что норма шоколада в день – не более 30-40 грамм для взрослых мужчины или женщины (при условии, что у них нет проблем со здоровьем, и они не собираются худеть). Причем речь идет о чистом черном шоколаде. Молочного или белого шоколада диетологи разрешают есть не более 30 грамм – но уже в месяц, а шоколада с добавками (карамель, орехи и пр.) чуть больше – 10 грамм в неделю (то есть около 40 грамм в месяц).

Читайте такжеРазвенчан популярный миф о темном шоколадеПольза шоколада в том, что он улучшает настроение и мозговую активность, замедляет старение и улучшает иммунитет, он даже помогает бороться с потерей слуха.

Молочный шоколад хоть и более калорийный – зато в его составе есть кальций, калий и магний. Так что он укрепляет не только иммунную систему, но и кости.

С Днем шоколада – картинки и поздравления

Сегодня самый вкусный праздник на свете — день шоколада! Поздравляем вас с этим замечательным днем! Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой как настоящий шоколад, пусть в ней свершаются только хорошие, добрые дела и пусть она будет переполнена гармонией, счастьем и хорошим настроением!

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Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад — уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

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И в этот праздник очень вкусный

Тебе желаю я достатка

И чтобы вдруг не стало грустно,

Дарю большую шоколадку!

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Поздравляю с Днем шоколада! Да, повод для праздника весьма необычен… Но шоколад этого заслуживает! Он не только безумно вкусен, но и поднимает настроение! Желаю почаще радовать себя им, самым лучшим, тающим во рту, и радоваться даже тогда, когда шоколада нет под рукой, ведь жизнь так хорошо!

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В День шоколада, главное угощение, конечно же, это лакомство богов… Плитками в шуршащей фольге, горячим напитком в чашке, добавкой в выпечку, глазурью на конфетах… Пусть жизнь у тебя будет просто в шоколаде! Не отказывай себе в лучшем, мечтай, люби и буквально порхай над землей от окрыляющего солнечного счастья!