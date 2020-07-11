УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки

Сколько шоколада можно есть в день, интересные факты о шоколаде и красивые картинки с Днем шоколада – в материале Главреда.

11 июля 2020, 06:01
День шоколада 2020 - полезные факты и открытки с Днем шоколада
День шоколада 2020 - полезные факты и открытки с Днем шоколада

Всемирный день шоколада 2020 отмечается в эту субботу – этот праздник всегда празднуется 11 июля.

В Европу "пищу богов" завезли испанские конкистадоры. И с тех пор у него появилось немало поклонников по всему миру – и национальных праздников. В то же время День шоколада 11 июля считается самым главным.

Это очень "жирное" лакомство: калорийность шоколада – 539 ккал, так что норма шоколада в день – не более 30-40 грамм для взрослых мужчины или женщины (при условии, что у них нет проблем со здоровьем, и они не собираются худеть). Причем речь идет о чистом черном шоколаде. Молочного или белого шоколада диетологи разрешают есть не более 30 грамм – но уже в месяц, а шоколада с добавками (карамель, орехи и пр.) чуть больше – 10 грамм в неделю (то есть около 40 грамм в месяц).

Читайте такжеРазвенчан популярный миф о темном шоколадеПольза шоколада в том, что он улучшает настроение и мозговую активность, замедляет старение и улучшает иммунитет, он даже помогает бороться с потерей слуха.

Молочный шоколад хоть и более калорийный – зато в его составе есть кальций, калий и магний. Так что он укрепляет не только иммунную систему, но и кости.

С Днем шоколада – картинки и поздравления

Сегодня самый вкусный праздник на свете — день шоколада! Поздравляем вас с этим замечательным днем! Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой как настоящий шоколад, пусть в ней свершаются только хорошие, добрые дела и пусть она будет переполнена гармонией, счастьем и хорошим настроением!

с днем шоколада гиф гифки анимация

***

Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад — уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

***

И в этот праздник очень вкусный

Тебе желаю я достатка

И чтобы вдруг не стало грустно,

Дарю большую шоколадку!

с днем шоколада гиф гифки анимация

***

Поздравляю с Днем шоколада! Да, повод для праздника весьма необычен… Но шоколад этого заслуживает! Он не только безумно вкусен, но и поднимает настроение! Желаю почаще радовать себя им, самым лучшим, тающим во рту, и радоваться даже тогда, когда шоколада нет под рукой, ведь жизнь так хорошо!

***

В День шоколада, главное угощение, конечно же, это лакомство богов… Плитками в шуршащей фольге, горячим напитком в чашке, добавкой в выпечку, глазурью на конфетах… Пусть жизнь у тебя будет просто в шоколаде! Не отказывай себе в лучшем, мечтай, люби и буквально порхай над землей от окрыляющего солнечного счастья!

с днем шоколада картинки
с днем шоколада картинки
с днем шоколада открытки прикольные
с днем шоколада открытки красивые
Всемирный день шоколада шоколад праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:01
Всемирный день шоколада – что важно знать и сладкие открытки
05:32
В Евросоюзе рассказали, как Украине не потерять безвиз
04:25
Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла
03:50
"Жесткие меры": эксперт объяснила, что не так со статисткой по COVID-19 Видео
03:04
Коронавирус в плаценте: ученые сделали пугающее открытие Видео
02:19
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
01:51
"Шлепать и гладить": Экс-Серебро топлес взорвала сеть
01:37
Коронавирус в Украине: Комаровский оценил риски заражения во время игр Видео
01:16
В РФ заявили об эффективном препарате от коронавируса Видео
00:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман Видео
00:19
День шоколада 2020: какой сегодня праздник 11 июля и как поздравлять Видео
10 июля, пятница
23:55
Мечеть в соборе Святой Софии: в ЕС возмущены решением Турции Видео
23:26
Вирусолог оценила, возможна ли вторая волна Covid-19 осенью Видео
23:02
"Не изменяю себе": Сенцов на море прокомментировал деньги на фильм
22:58
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
22:30
Резников назвал причины неэффективности Минских соглашений
22:18
Стало известно, как адвокат Ефремова докажет невиновность актера
22:07
В МВД наказали подростков за крушение вагона электрички под Днепром Видео
21:58
"Крах для туризма": Комаровский заговорил о новой опасности
21:28
Скандал из-за Саакашвили: в МИДе Украины дали резкий ответ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять