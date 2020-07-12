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День Петра и Павла: какой сегодня праздник 12 июля, приметы, именины

12 июля звучат поздравления с Днем рыбака, с Днем фотографа и с Днем Петра и Павла. Приметы дня подскажут, что нельзя делать сегодня.

12 июля 2020, 00:19
12 июля - праздник Петра и Павла, День рыбака - что нельзя делать
12 июля - праздник Петра и Павла, День рыбака - что нельзя делать / 1zoom.ru

12 июля 2020 – сегодня праздник апостолов. Это День Петра и Павла 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах С праздником Петра и Павла – добрые поздравления и живые открытки и Зі святом Петра і Павла – красиві вітання та листівки на Петра і Павла.

Также это День рыбака и День фотографа 2020 (ведь именно сегодня католики отмечают День святой Вероники – покровительницы фотографии). К слову, одновременно проходит и День действий против рыбной ловли.

Как ловко и филигранно поздравить с этими праздниками – читайте в наших материалах С Днем рыбака – поздравления смешные и прикольные открытки и С Днем фотографа – удачные поздравления и картинки в фокусе.

Также мир отмечает Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, РФ празднует День российской почты, а Беларусь – День работников налоговых органов.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День следования по течению;
  • День разноцветных глаз;
  • День простоты и День Ешь свое желе в США.

По народному календарю, 12 июля – Петров день, Петры-Павлы.

12 июля – праздник церковный

Православные 12 июля почитают память апостолов Петра и Павла. Об истории и традициях праздника – читайте в нашем материале Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история.

Праздник еще называется Петрово говение, так как в этот день завершается Петров пост 2020, или Петрівка.

Также проходит празднование Валаамской иконы Божией Матери.

Читайте такжеСамое нужное: календарь на июль 2020 – лунный, посевной, церковный

Прямая трансляция богослужения на Петра и Павла

12 июля – приметы

Есть такие приметы 12 июля на погоду:

  • дождливый день – к мокрому сенокосу, сено будет жестким;
  • погода несколько раз на день меняется (с дождя на солнце и обратно) – к плодородному году;
  • холодный день – к голодному году;
  • жара на Петра – к морозному Рождеству.

Считается, что с этого дня начинаются самые жаркие дни лета: "Петр и Павел жару прибавил". В то же время Петров день дает старт осени, природа потихоньку вступает в новый сезон: световой день убывает, начинается листопад.

12 июля – что нельзя делать, а что нужно

На стол принято подавать рыбу (так как святой Петр был рыбаком и сам является покровителем рыбаков) и специальные пончики – мандрики.

В некоторых регионах есть традиция – чтобы теща в Петров день угощала зятя сыром, а зять в ответ – чем-то сладким, каким-то десертом. Крестные одаривают крестников пшеничными пирогами.

В Петров день нужно умыться водой из трех ключей – для здоровья и денежной удачи, а также чтобы смыть все грехи.

К этому дню нужно рассчитаться со всеми долгами. Еще на Петра и Павла принято устраивать ярмарки, танцы и петь песни.

По народным поверьям, 12 июля нельзя:

  • спать – кто в ночь на Петра и Павла спать не будет, тому, по поверью, счастье и здоровье на весь год обеспечены;
  • работать по дому и на земле (особенно в поле), в том числе заниматься рукоделием;
  • ссориться;
  • отдыхать у воды.

12 июля – именины

День ангела справляют Григорий, Павел и Петр.

12 июля – кто родился

12 июля родились такие знаменитости:

  • 100 до н. е. — римский император Гай Юлий Цезарь.
  • 1876 — одесский летчик, спортсмен Сергей Уточкин (один из первых одесских футболистов).
  • 1884 — итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни.
  • 1963 — украинская гимнастка Стелла Захарова.

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