Собор 12 апостолов: какой сегодня праздник 13 июля, приметы, именины

13 июля - праздник Собор 12 апостолов - что нельзя делать, приметы / instagram.com/art_aglo

13 июля 2020 – сегодня праздник серьезный. Наша страна отмечает День работника пожарной безопасности ВСУ.

Это День государственности Черногории. Казахстан отмечает День сотрудников органов национальной безопасности.

Еще это Международный день головоломки.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Международный день купания нагишом;

День поиска за углом;

День картофеля-фри и День фасоли с сосисками в США.

По народному календарю, 13 июля – Двенадцать апостолов, Макушка лета.

13 июля – праздник церковный

Православные 13 июля отмечают Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых.

12 апостолов, которых призвал сам Иисус – это:

братья Петр (он же Симон) и Андрей,

Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев,

Варфоломей и Филипп,

Матфей (бывший мытарь, он же Левий Матфеев) и его брат Иаков Алфеев,

Симон Кананит, Фома и Фаддей,

Иуда Искариот;

позднее Иуду, что предал Христа, заменил апостол Матфий.

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13 июля – приметы

Есть такие приметы 13 июля на погоду:

кукушка продолжает куковать – зима будет поздней;

желтые облака – к дождю;

ночью звезды мерцают, а утром облачно – к сильной грозе в полдень.

13 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято варить и красить яйца – как на Пасху, только в желтый цвет. На стол подают разнообразные блюда из яиц: фаршированные яйца, пирожки с рисом и яйцом, яичницу и пр.

Читайте такжеВитамины против ранней смерти: в чем вред и польза яицПо народным поверьям, 13 июля нельзя:

работать грязную работу по дому: полы мыть, ковры выбивать и пр.;

ругаться с близкими;

играть в азартные игры.

13 июля – именины

День ангела справляют Дина, а также Андрей и Варфоломей, Григорий и Иван, Матвей и Михаил, Петр и Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп и Фома, Яков.

13 июля – кто родился

13 июля родились такие знаменитости: