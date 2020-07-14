День взятия Бастилии: какой сегодня праздник 14 июля, приметы, именины

14 июля 2020 – сегодня праздник ягод.
Мир отмечает Международный день небинарных людей и День смородины.
Франция празднует День взятия Бастилии. Швеция отмечает День рождения кронпринцессы.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День беспорядка;
- День придумывания 27 слов на букву О;
- День благодарности коровам и День нудистов в США.
По народному календарю, 14 июля – Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.
14 июля – праздник церковный
Православные 14 июля почитают память братьев Космы и Дамиана – двух бессребреников.
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14 июля – приметы
Есть такие приметы 14 июля на погоду:
- западный ветер – к дождям;
- красноватый серп луны – к ветреной погоде, концы лунного серпа затупились – к ливням;
- на деревьях уже желтые листья – к ранней осени;
- крик сороки – жара затянется.
14 июля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято собирать малину и крыжовник на компоты и варенье. Считается, что если сварить варенье в этот день – оно будет особенно вкусным.
Летние Кузьминки – традиционно женский праздник: в старину в этот день женщины устраивали посиделки, совместные застолья и гулянья.
По примете, если прополоть огород на Демьяна и Кузьму – можно избавиться от сорняков надолго.
По народным поверьям, 14 июля нельзя:
- женщинам – заниматься тяжелой работой: а то вся жизнь тяжелой будет;
- рисковать.
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14 июля – именины
День ангела справляют Ангелина, а также Алексей и Аркадий, Василий, Иван и Константин, Демьян, Кузьма и Лев, Никон, Павел и Петр, Тихон.
14 июля – кто родился
14 июля родились такие знаменитости:
- 1602 — французский кардинал, первый министр Франции Джулио Мазарини.
- 1862 — австрийский художник, один из самых ярких представителей венского модерна; Живописец и график, мастер оформления архитектурного интерьера Густав Климт.
- 1947 — украинский литературовед, педагог и общественный деятель, почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.
- 1952 — американский писатель Джефф Линдсей (автор серии романов о серийном убийце Декстера Моргана).
- 1976 — украинская велосипедистка, призер Олимпийских игр Ирина Янович.