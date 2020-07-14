День взятия Бастилии: какой сегодня праздник 14 июля, приметы, именины

14 июля - праздник Летние Кузьминки - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

14 июля 2020 – сегодня праздник ягод.

Мир отмечает Международный день небинарных людей и День смородины.

Франция празднует День взятия Бастилии. Швеция отмечает День рождения кронпринцессы.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День беспорядка;

День придумывания 27 слов на букву О;

День благодарности коровам и День нудистов в США.

По народному календарю, 14 июля – Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.

14 июля – праздник церковный

Православные 14 июля почитают память братьев Космы и Дамиана – двух бессребреников.

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14 июля – приметы

Есть такие приметы 14 июля на погоду:

западный ветер – к дождям;

красноватый серп луны – к ветреной погоде, концы лунного серпа затупились – к ливням;

на деревьях уже желтые листья – к ранней осени;

крик сороки – жара затянется.

14 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято собирать малину и крыжовник на компоты и варенье. Считается, что если сварить варенье в этот день – оно будет особенно вкусным.

Летние Кузьминки – традиционно женский праздник: в старину в этот день женщины устраивали посиделки, совместные застолья и гулянья.

По примете, если прополоть огород на Демьяна и Кузьму – можно избавиться от сорняков надолго.

По народным поверьям, 14 июля нельзя:

женщинам – заниматься тяжелой работой: а то вся жизнь тяжелой будет;

рисковать.

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14 июля – именины

День ангела справляют Ангелина, а также Алексей и Аркадий, Василий, Иван и Константин, Демьян, Кузьма и Лев, Никон, Павел и Петр, Тихон.

14 июля – кто родился

14 июля родились такие знаменитости: