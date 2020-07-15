День украинских миротворцев: какой сегодня праздник 15 июля, приметы, именины

15 июля - праздник русской лени и День Берегини - что нельзя делать / 1zoom.ru

15 июля 2020 – сегодня праздник мира. Украина отмечает День украинских миротворцев.

ООН проводит Всемирный день навыков молодежи. Турция празднует День демократии и национального единства. В России проходит День русской лени, а Великобритания отмечает День святого Свитуна.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День смотрения на фонари;

День рисования углем;

День мармеладных червячков и Национальный день хот-дога в США.

По народному календарю, 15 июля – Берегиня.

15 июля – праздник церковный

Православные 15 июля отмечают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Идет празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

Также это день памяти святителя Фотия, митрополита Киевского.

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15 июля – приметы

Есть такие приметы 15 июля на погоду:

на деревьях уже много желтых листьев – к ранним осени и зиме;

много звезд – к ясному дню;

много ягод – к морозной зиме;

асфальт после дождя быстро сохнет – непогода затянется.

15 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день славяне чествовали мать всех духов и всего богатства земли Берегиню. Зачастую ее роль на земле исполняла береза: этому дереву приносили дары и поклонялись.

К Берегине старались подгадать завершение важных дел: тогда, по поверью, всему проекту будет сопутствовать удача.

Существовал и специальный обряд приворота на Берегиню: подкинуть на порог возлюбленного березовую веточку, а когда тот переступит, сразу ветку забрать и спрятать со словами: "Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет".

По народным поверьям, 15 июля нельзя:

шить и вообще работать с тканями (выбеливать или кроить их, например) – так как Богоматерь в этот день "ризу шила и положила ее";

работать в поле;

если у кого-то умерли дети – тот в этот день не ел ягод, иначе, мол, на том свете их малыши без ягодного угощения останутся.

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15 июля – именины

День ангела справляют Арсений и Фотий.

15 июля – кто родился

15 июля родились такие знаменитости: