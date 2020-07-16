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День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем бухгалтера. Приметы 16 июля подскажут, как избежать несчастий.

16 июля 2020, 00:19
С Днем бухгалтера - 16 июля праздник Маков день - что нельзя делать
С Днем бухгалтера - 16 июля праздник Маков день - что нельзя делать / 1zoom.ru

16 июля 2020 – сегодня праздник цифр. Это День бухгалтера и аудитора Украины.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах и Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки.

Еще это Всемирный день змеи и День вкусной еды. Украина, кстати, сегодня отмечает еще и забавный праздник – День дыни.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День рисования на асфальте;
  • День духовной любви;
  • День кукурузных оладьев и День свежего шпината в США.

По народному календарю, 16 июля – Маков день, Стожары, Мокий и Марк.

16 июля – праздник церковный

У православных 16 июля день памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

Также в этот день почитаются Мокий и Марк, которые приняли мученическую смерть за веру во времена императора Максимиана.

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16 июля – приметы

Есть такие приметы 16 июля на погоду:

  • комары и мошки кругами вьются – к хорошей погоде на ближайшие семь суток;
  • собака мало ест, но много спит – к непогоде;
  • много щавеля – к теплой зиме.

16 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеМаки на ногтях – самый модный красный маникюр с маками: фотоНаши предки этот день считали несчастливым. Так что сегодня, по примете, не стоит начинать новые дела. Также нужно проявлять повышенную осторожность во всем.

А Маковым день прозвали за то, что именно сегодня принято было начинать сеять мак. На полях начинали собирать сено в стога.

К слову, мак считается символом богатства и изобилия. В народной медицине его применяют при лечении дизентерии и диареи, кашля и патологий мочеполовой системы.

По народным поверьям, 16 июля нельзя:

  • начинать новые дела;
  • ругаться;
  • унывать;
  • сидеть дома и заниматься домашними делами – это был удел вдов и людей бедных;
  • напиваться.

16 июля – именины

День ангела справляют Александр, Анатолий и Антон, Василий, Георгий и Герасим, Иван, Константин, Марк и Михаил, Никодим и Филипп.

16 июля – кто родился

16 июля родились такие знаменитости:

  • 1908 — украинский писатель и переводчик Василий Барка.
  • 1937 — советская украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.
  • 1953 — российский астролог Павел Глоба.
  • 1962 — российский певец, музыкант Григорий Лепс.
  • 1968 — российский певец и композитор Леонид Агутин.
  • 1993 — украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, других международных турниров Анна Ризатдинова.

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Сейчас вы просматриваете новость «День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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