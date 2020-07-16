День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины

16 июля 2020 – сегодня праздник цифр. Это День бухгалтера и аудитора Украины.
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Еще это Всемирный день змеи и День вкусной еды. Украина, кстати, сегодня отмечает еще и забавный праздник – День дыни.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День рисования на асфальте;
- День духовной любви;
- День кукурузных оладьев и День свежего шпината в США.
По народному календарю, 16 июля – Маков день, Стожары, Мокий и Марк.
16 июля – праздник церковный
У православных 16 июля день памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
Также в этот день почитаются Мокий и Марк, которые приняли мученическую смерть за веру во времена императора Максимиана.
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16 июля – приметы
Есть такие приметы 16 июля на погоду:
- комары и мошки кругами вьются – к хорошей погоде на ближайшие семь суток;
- собака мало ест, но много спит – к непогоде;
- много щавеля – к теплой зиме.
16 июля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеМаки на ногтях – самый модный красный маникюр с маками: фотоНаши предки этот день считали несчастливым. Так что сегодня, по примете, не стоит начинать новые дела. Также нужно проявлять повышенную осторожность во всем.
А Маковым день прозвали за то, что именно сегодня принято было начинать сеять мак. На полях начинали собирать сено в стога.
К слову, мак считается символом богатства и изобилия. В народной медицине его применяют при лечении дизентерии и диареи, кашля и патологий мочеполовой системы.
По народным поверьям, 16 июля нельзя:
- начинать новые дела;
- ругаться;
- унывать;
- сидеть дома и заниматься домашними делами – это был удел вдов и людей бедных;
- напиваться.
16 июля – именины
День ангела справляют Александр, Анатолий и Антон, Василий, Георгий и Герасим, Иван, Константин, Марк и Михаил, Никодим и Филипп.
16 июля – кто родился
16 июля родились такие знаменитости:
- 1908 — украинский писатель и переводчик Василий Барка.
- 1937 — советская украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.
- 1953 — российский астролог Павел Глоба.
- 1962 — российский певец, музыкант Григорий Лепс.
- 1968 — российский певец и композитор Леонид Агутин.
- 1993 — украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, других международных турниров Анна Ризатдинова.