День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины

С Днем бухгалтера - 16 июля праздник Маков день - что нельзя делать / 1zoom.ru

16 июля 2020 – сегодня праздник цифр. Это День бухгалтера и аудитора Украины.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах и Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки.

Еще это Всемирный день змеи и День вкусной еды. Украина, кстати, сегодня отмечает еще и забавный праздник – День дыни.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День рисования на асфальте;

День духовной любви;

День кукурузных оладьев и День свежего шпината в США.

По народному календарю, 16 июля – Маков день, Стожары, Мокий и Марк.

16 июля – праздник церковный

У православных 16 июля день памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских.

Также в этот день почитаются Мокий и Марк, которые приняли мученическую смерть за веру во времена императора Максимиана.

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16 июля – приметы

Есть такие приметы 16 июля на погоду:

комары и мошки кругами вьются – к хорошей погоде на ближайшие семь суток;

собака мало ест, но много спит – к непогоде;

много щавеля – к теплой зиме.

16 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеМаки на ногтях – самый модный красный маникюр с маками: фотоНаши предки этот день считали несчастливым. Так что сегодня, по примете, не стоит начинать новые дела. Также нужно проявлять повышенную осторожность во всем.

А Маковым день прозвали за то, что именно сегодня принято было начинать сеять мак. На полях начинали собирать сено в стога.

К слову, мак считается символом богатства и изобилия. В народной медицине его применяют при лечении дизентерии и диареи, кашля и патологий мочеполовой системы.

По народным поверьям, 16 июля нельзя:

начинать новые дела;

ругаться;

унывать;

сидеть дома и заниматься домашними делами – это был удел вдов и людей бедных;

напиваться.

16 июля – именины

День ангела справляют Александр, Анатолий и Антон, Василий, Георгий и Герасим, Иван, Константин, Марк и Михаил, Никодим и Филипп.

16 июля – кто родился

16 июля родились такие знаменитости: