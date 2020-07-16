День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах

Поздравления с Днем бухгалтера 2020 в Украине звучат 16 июля. Самое время рассмешить своего главного бухгалтера, подругу или просто знакомого аудитора, подарив ему поздравление с Днем бухгалтера шуточное или красивые открытки с Днем бухгалтера – гиф или просто картинки.
Ранее мы уже писали о том, как отмечает День бухгалтера 2020 Украина, история праздника и зарплата бухгалтера в Киеве 2020 – в материале Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера.
На этот раз мы подобрали прикольные поздравления с Днем бухгалтера – в прозе своими словами, шуточное пожелание в стихах, короткие смс и живые открытки.
Мы также подобрали поздравления с Днем бухгалтера на украинском языке – в материале Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки.
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе, шуточные стихи и прикольные смс
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера! Пусть любые подсчеты будут точными, а все отчеты будут по плечу! Желаю хороших доходов и полной гармонии с цифрами! Счастья, здоровья, мира и добра!
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Наш праздник, коллеги, давайте отметим
Мы так, чтобы дебет и кредит сошлись!
И чтобы в квартале, хоть первом, хоть третьем,
Проверки все мимо чредой пронеслись!
Пусть будут все цифры и буквы на месте!
Пусть каждый из нас будет счастлив, здоров!
Скажу вам, коллеги, без капельки лести:
Таких поискать, как вы, бухгалтеров!
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Ваш труд, уважаемый бухгалтер, все мы ценим, и в день профессионального праздника желаем вам не знать ошибок и усталости, а со светлым разумом и ясными мыслями получать удовольствие от своей работы, радоваться жизни, улыбаться, мечтать и любить.
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Королевам бухгалтерии
Посвящаю поздравление.
Будьте милыми, прекрасными
Даже в дни совсем ненастные!
Пусть все в жизни получается,
Цифры с числами срастаются,
Пусть авралы будут редкими,
А чаек — всегда с конфетками!
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Дорогой наш бухгалтер! Сердечно поздравляем тебя с профессиональным праздником. Такие мастера своего дела нужны на каждом предприятии, и мы очень рады, что ты работаешь именно с нами! Богатей, улыбайся и радуй начальство. Мы желаем тебе получать только искренние поздравления в день всех представителей твоей нелегкой профессии.
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День бухгалтера сегодня
Отмечается в стране,
Пусть растут твои доходы,
Будет радость в каждом дне!
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Пусть сегодня финансовые дела отойдут на задний план, а душевная радость и приятные встречи поднимут ваше настроение на неимоверную высоту. Пусть нудные ряды цифр сегодня заменит веселье праздника. С днем бухгалтера!
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День бухгалтера сегодня,
Поздравляем всех мы вас,
Вам терпения, здоровья
Пожелаем в этот час!
Пусть работа непростая
Только радость вам несет,
Быть успешными желаем,
Смело двигаться вперед!
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Поздравляем с профессиональным праздником заклинателей цифр, повелителей дебетов и кредитов. Пусть не замыливается глаз, не подводит внимание и память. Пусть не глючит программа и начальство. Пусть каждый входящий в ваш кабинет приносит что-то вкусненькое и улыбку, а не недовольство и претензии. Карьерного роста, теплого климата в коллективе, счастья и здоровья. С Днем бухгалтера!
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Бухгалтер милый, поздравляю!
Пускай в расчетах будет всё окей.
Здоровья, бодрости, добра желаю
И гениальных только в голове идей.
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Хочу от всей души поздравить всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Желаю вам большого запаса терпения, побольше гармонии и позитивной жизненной энергии! Пусть учет ведется с легкостью, а отчеты составляются с энтузиазмом! Пусть работа приносит радость и воодушевление, а неприглядные серые будни пусть заискрятся в приятных цветах радуги!
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Желаю, чтобы дебет точно
С капризным кредитом совпал,
Отчеты все сдавать досрочно,
И просто счастья звездный шквал!