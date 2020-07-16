День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах

Открытки с Днем бухгалтера и поздравления в прозе, смс, стихах / bonnycards.ru

Поздравления с Днем бухгалтера 2020 в Украине звучат 16 июля. Самое время рассмешить своего главного бухгалтера, подругу или просто знакомого аудитора, подарив ему поздравление с Днем бухгалтера шуточное или красивые открытки с Днем бухгалтера – гиф или просто картинки.

Ранее мы уже писали о том, как отмечает День бухгалтера 2020 Украина, история праздника и зарплата бухгалтера в Киеве 2020 – в материале Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера.

На этот раз мы подобрали прикольные поздравления с Днем бухгалтера – в прозе своими словами, шуточное пожелание в стихах, короткие смс и живые открытки.

Мы также подобрали поздравления с Днем бухгалтера на украинском языке – в материале Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки.

Поздравления с Днем бухгалтера в прозе, шуточные стихи и прикольные смс

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера! Пусть любые подсчеты будут точными, а все отчеты будут по плечу! Желаю хороших доходов и полной гармонии с цифрами! Счастья, здоровья, мира и добра!

***

Наш праздник, коллеги, давайте отметим

Мы так, чтобы дебет и кредит сошлись!

И чтобы в квартале, хоть первом, хоть третьем,

Проверки все мимо чредой пронеслись!

Пусть будут все цифры и буквы на месте!

Пусть каждый из нас будет счастлив, здоров!

Скажу вам, коллеги, без капельки лести:

Таких поискать, как вы, бухгалтеров!

***

Ваш труд, уважаемый бухгалтер, все мы ценим, и в день профессионального праздника желаем вам не знать ошибок и усталости, а со светлым разумом и ясными мыслями получать удовольствие от своей работы, радоваться жизни, улыбаться, мечтать и любить.

***

Королевам бухгалтерии

Посвящаю поздравление.

Будьте милыми, прекрасными

Даже в дни совсем ненастные!

Пусть все в жизни получается,

Цифры с числами срастаются,

Пусть авралы будут редкими,

А чаек — всегда с конфетками!

***

Дорогой наш бухгалтер! Сердечно поздравляем тебя с профессиональным праздником. Такие мастера своего дела нужны на каждом предприятии, и мы очень рады, что ты работаешь именно с нами! Богатей, улыбайся и радуй начальство. Мы желаем тебе получать только искренние поздравления в день всех представителей твоей нелегкой профессии.

***

День бухгалтера сегодня

Отмечается в стране,

Пусть растут твои доходы,

Будет радость в каждом дне!

***

Пусть сегодня финансовые дела отойдут на задний план, а душевная радость и приятные встречи поднимут ваше настроение на неимоверную высоту. Пусть нудные ряды цифр сегодня заменит веселье праздника. С днем бухгалтера!

***

День бухгалтера сегодня,

Поздравляем всех мы вас,

Вам терпения, здоровья

Пожелаем в этот час!

Пусть работа непростая

Только радость вам несет,

Быть успешными желаем,

Смело двигаться вперед!

***

Поздравляем с профессиональным праздником заклинателей цифр, повелителей дебетов и кредитов. Пусть не замыливается глаз, не подводит внимание и память. Пусть не глючит программа и начальство. Пусть каждый входящий в ваш кабинет приносит что-то вкусненькое и улыбку, а не недовольство и претензии. Карьерного роста, теплого климата в коллективе, счастья и здоровья. С Днем бухгалтера!

***

Бухгалтер милый, поздравляю!

Пускай в расчетах будет всё окей.

Здоровья, бодрости, добра желаю

И гениальных только в голове идей.

***

Хочу от всей души поздравить всех бухгалтеров с профессиональным праздником! Желаю вам большого запаса терпения, побольше гармонии и позитивной жизненной энергии! Пусть учет ведется с легкостью, а отчеты составляются с энтузиазмом! Пусть работа приносит радость и воодушевление, а неприглядные серые будни пусть заискрятся в приятных цветах радуги!

***

Желаю, чтобы дебет точно

С капризным кредитом совпал,

Отчеты все сдавать досрочно,

И просто счастья звездный шквал!

Картинки с Днем бухгалтера и открытки

Картинки с Днем бухгалтера и открытки / bonnycards.ru

Картинки с Днем бухгалтера и открытки / bonnycards.ru

Картинки с Днем бухгалтера и открытки / bonnycards.ru