Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера

День бухгалтера 2020 Украина - когда дата, как появилась профессия / 1zoom.ru

День бухгалтера 2020 Украина традиционно празднует 16 июля. Дата выбрана в честь дня принятия профильного закона о деятельности украинских счетоводов.

В этом году День бухгалтера в Украине отмечает свое 16-летие: празднику дали официальный статус в 2004 году.

Поздравления с Днем бухгалтера принято дарить всем, кто связан с этой профессией – это главный бухгалтер, финансовый директор, аудитор и налоговый консультант.

Календарь праздников на июль 2020 в Украине

В этом месяце украинцы работать будут 23 дня, выходные в июле 2020 – это восемь традиционных суббот в воскресеньями. Дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

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Как появилась профессия бухгалтера

Бухгалтерский учет люди вели еще до появления цифр: вязали узелки на бечевках, делали пометки на папирусе и кирпичах, на воске, глиняных табличках и пр.

К примеру, бухгалтерией люди занимались еще в Древнем Риме – однако научное обоснование эта профессия получила значительно позже.

Читайте такжеСкандальная экс-бухгалтер Пугачевой попала в больницу с побоямиРодиной бухгалтерии считается итальянская Генуя, где отлично было развито купечество. А родоначальником бухгалтерии принято называть итальянского математика Луку Пачоли. Именно он более 500 лет назад в своей математической работе детально изложил правила и приемы арифметических действий. А те в свою очередь легли в основу бухгалтерского учета.

Так что специальность бухгалтера появилась еще в эпоху средневековья. Тогда же появилось и само название профессии – бухгалтер, что в буквальном переводе означает книгодержатель.

Сколько получают бухгалтера в Украине

Средняя зарплата бухгалтера 2020 в Украине – порядка 10 тыс. грн. Если говорить о столичных счетоводах, то в Киеве она на уровне 14 тыс. грн.