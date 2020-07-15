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Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки

Найкращі вітання з Днем бухгалтера – своїми словами в прозі, прикольні вірші та короткі смс, гарні картинки та листівки – у матеріалі Главреда.

15 июля 2020, 05:04
З Днем бухгалтера – привітання та листівки суперські
З Днем бухгалтера – привітання та листівки суперські

На День бухгалтера 2020 привітання в Україні дарують 16 липня. Ця дата незмінна – міняються лише вітання з Днем бухгалтера, що з кожним роком стають дедалі кращі та гарніші.

Як відзначає День бухгалтера 2020 Україна, історія свята та зарплата бухгалтера в Києві 2020 – ми вже писали у матеріалі Коли День бухгалтера 2020: як з'явилися і скільки отримують бухгалтера.

Цього разу ми підібрали найкращі вітання з Днем бухгалтера на українській мові – своїми словами в прозі, прикольні вірші та короткі смс, гарні картинки та листівки.

Ми також підібрали привітання з Днем бухгалтера на російській мові – у матеріалі День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах.

З Днем бухгалтера – привітання прозою, у віршах та смс

Вітаємо з професійним святом всіх бухгалтерів, поспішаємо побажати успіхів в трудовій діяльності, злагодженої і дружної роботи в колективі, нових звершень, успішного втілення планів у життя, душевної гармонії і здоров’я.

вітальні листівки з днем бухгалтера гиф гіф анімація

***

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.

Щоб контроль і перевірки не відкрили до Вас хвіртки.

Щоб в житті Вам було гірко лиш від доброї горілки.

Щоб був успіх та зростання,

Були сили для кохання.

***

С днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

Та повага від людей!

***

Дорогі наші, золоті працівники бухгалтерії! Спасибі вам за ваш розум і працю! За відсутність проблем з податками і зарплатами! Нехай Ваше життя буде таким же гладким, сповненим добра і всіляких гараздів! І, як кажуть, хай завжди дебет збігається з кредитом! Зі святом!

***

Як умру, то поховайте мене між книжками

І могилу мою вкрийте всіма бумажками.

Як умру, то поховайте в архів під папери

І під звуки рахівниці винесіть за двері.

Поховайте, люди добрі, мене край дороги

Й податкову накладну покладіть у ноги.

Під голови покладіть всі нові закони -

Може й вони знадобляться як якісь канони.

Щоб всі справи й документи на труну поклали,

А на хресті почепили звітні матер'яли

Оборотні відомості зовсім не чіпайте -

Накладними, ордерами мене поминайте.

Кредитори й дебітори хай за мной не плачуть

(сльози не поможуть)

На розтрати й недостачі нехай хрест положать.

А останні всі папери зав'яжіть в пакунок,

Як не хватить 20 гривень - спишіть в мій рахунок.

Поховайте й приступайте всі до декларації.

Не забудьте й про додатки – матимете рацію.

Поховайте, громадяни, з великим почотом

І могилу мою вкрийте годовим отчотом.

вітальні листівки з днем бухгалтера гиф гіф анімація

***

Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди посміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, бажаю маленької радості кожної миті та великого щастя кожного дня!

***

З Днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати!

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

***

Нема на світі точнішої професії, ніж бухгалтер! Вітаю вас, моїх дорогих і ненаглядних — красивих і мудрих, прекрасних і улюблених — наших славних бухгалтерів! Бажаю вам краси неземної, романтичної любові, дитячого сміху і сліз радості, поваги і шани, точності і швидкості в роботі, вдалих буднів і веселих свят зі своїми близькими і рідними людьми!

***

У день вашого професійного свята – День бухгалтера – хочеться побажати вам міцного здоров’я, щастя, професійних успіхів та кар'єрного росту, а також щоб у вас завжди сходився баланс!

***

Із днем бухгалтера вітаю!

Нехай щастить вам повсякчас,

Щоб помилок не виявляли,

Щоб сходився завжди баланс.

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