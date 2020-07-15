Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки

На День бухгалтера 2020 привітання в Україні дарують 16 липня. Ця дата незмінна – міняються лише вітання з Днем бухгалтера, що з кожним роком стають дедалі кращі та гарніші.
Як відзначає День бухгалтера 2020 Україна, історія свята та зарплата бухгалтера в Києві 2020 – ми вже писали у матеріалі Коли День бухгалтера 2020: як з'явилися і скільки отримують бухгалтера.
Цього разу ми підібрали найкращі вітання з Днем бухгалтера на українській мові – своїми словами в прозі, прикольні вірші та короткі смс, гарні картинки та листівки.
Ми також підібрали привітання з Днем бухгалтера на російській мові – у матеріалі День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах.
З Днем бухгалтера – привітання прозою, у віршах та смс
Вітаємо з професійним святом всіх бухгалтерів, поспішаємо побажати успіхів в трудовій діяльності, злагодженої і дружної роботи в колективі, нових звершень, успішного втілення планів у життя, душевної гармонії і здоров’я.
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Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.
Щоб контроль і перевірки не відкрили до Вас хвіртки.
Щоб в житті Вам було гірко лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
Були сили для кохання.
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С днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
Та повага від людей!
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Дорогі наші, золоті працівники бухгалтерії! Спасибі вам за ваш розум і працю! За відсутність проблем з податками і зарплатами! Нехай Ваше життя буде таким же гладким, сповненим добра і всіляких гараздів! І, як кажуть, хай завжди дебет збігається з кредитом! Зі святом!
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Як умру, то поховайте мене між книжками
І могилу мою вкрийте всіма бумажками.
Як умру, то поховайте в архів під папери
І під звуки рахівниці винесіть за двері.
Поховайте, люди добрі, мене край дороги
Й податкову накладну покладіть у ноги.
Під голови покладіть всі нові закони -
Може й вони знадобляться як якісь канони.
Щоб всі справи й документи на труну поклали,
А на хресті почепили звітні матер'яли
Оборотні відомості зовсім не чіпайте -
Накладними, ордерами мене поминайте.
Кредитори й дебітори хай за мной не плачуть
(сльози не поможуть)
На розтрати й недостачі нехай хрест положать.
А останні всі папери зав'яжіть в пакунок,
Як не хватить 20 гривень - спишіть в мій рахунок.
Поховайте й приступайте всі до декларації.
Не забудьте й про додатки – матимете рацію.
Поховайте, громадяни, з великим почотом
І могилу мою вкрийте годовим отчотом.
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Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди посміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, бажаю маленької радості кожної миті та великого щастя кожного дня!
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З Днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати!
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
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Нема на світі точнішої професії, ніж бухгалтер! Вітаю вас, моїх дорогих і ненаглядних — красивих і мудрих, прекрасних і улюблених — наших славних бухгалтерів! Бажаю вам краси неземної, романтичної любові, дитячого сміху і сліз радості, поваги і шани, точності і швидкості в роботі, вдалих буднів і веселих свят зі своїми близькими і рідними людьми!
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У день вашого професійного свята – День бухгалтера – хочеться побажати вам міцного здоров’я, щастя, професійних успіхів та кар'єрного росту, а також щоб у вас завжди сходився баланс!
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Із днем бухгалтера вітаю!
Нехай щастить вам повсякчас,
Щоб помилок не виявляли,
Щоб сходився завжди баланс.