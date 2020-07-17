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Андрей Налива: какой сегодня праздник 17 июля, приметы, именины

Сегодня отмечают День эмодзи. Приметы 17 июля подскажут, как быстро выйти замуж.

17 июля 2020, 00:19
17 июля - праздник подарков и День Андрея - что нельзя делать, приметы
17 июля - праздник подарков и День Андрея - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 июля 2020 – сегодня праздник милых рожиц. Это Всемирный день эмоджи (эмодзи).

Еще это День дарения подарков. Также проходит Всемирный день международного уголовного правосудия.

Россия отмечает День этнографа и День основания морской авиации ВМФ РФ, а Южная Корея – День Конституции.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами – День персикового мороженого и День лотереи в США.

По народному календарю, 17 июля – Андрей Налива.

17 июля – праздник церковный

Православные 17 июля почитают память преподобного Андрея Рублева.

Он прославился как православный живописец и был канонизирован в лике святых. Его самое известное творение – икона Троица.

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17 июля – приметы

Есть такие приметы 17 июля на погоду:

  • какова погода сегодня – такова и 11 августа будет;
  • листья уже пожелтели – к ранней осени;
  • много облаков – к теплу;
  • много ос – к морозной зиме.

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17 июля – что нельзя делать, а что нужно

Наливой день называют потому, что в этот период уже наливаются колосья.

День отлично подходит, чтобы проводить ритуалы на любовь. В старину, к примеру, самым проверенным обрядом на замужество считался обряд с киселем.

Та девушка, что хочет быстро выйти замуж – должна сегодня сварить и съесть овсяный кисель, а затем облизать миску. Всё, дело сделано!

Для усиления результата нужно было есть из этой же посуды на протяжении всего дня.

А чтобы защитить жилище от нечистой силы – дом на Андрея окуривали зверобоем.

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По народным поверьям, 17 июля нельзя:

  • заниматься важными делами в первой половине дня;
  • занимать или брать в долг;
  • делать дорогие покупки;
  • ссориться с возлюбленным – иначе святой Андрей может развести пару;
  • оставлять маленького ребенка одного – нечисть испугать может;
  • ругаться;
  • чистить обувь и одежду, особенно перед дальней дорогой.

17 июля – именины

День ангела справляют Александра и Анастасия, Мария и Марфа, Ольга и Татьяна.

Именинники среди парней – Алексей и Андрей, Богдан, Георгий и Дмитрий, Ефим, Марк и Михаил, Николай и Савва, Федор и Федот.

17 июля – кто родился

17 июля родились такие знаменитости:

  • 1849 — украинская писательница, публицист, этнограф, редактор Елена Пчелка (Ольга Петровна Косач, мать Леси Украинки).
  • 1935 — канадский актер и кинопродюсер Дональд Сазерленд (Голодны игры, Несносные боссы и др.).
  • 1947 — вторая супруга принца Чарльза, наследника британского престола, принцесса Камилла.
  • 1954 — немецкий политик, канцлер Германии Ангела Меркель.

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