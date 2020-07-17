Андрей Налива: какой сегодня праздник 17 июля, приметы, именины

17 июля 2020 – сегодня праздник милых рожиц. Это Всемирный день эмоджи (эмодзи).
Еще это День дарения подарков. Также проходит Всемирный день международного уголовного правосудия.
Россия отмечает День этнографа и День основания морской авиации ВМФ РФ, а Южная Корея – День Конституции.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами – День персикового мороженого и День лотереи в США.
По народному календарю, 17 июля – Андрей Налива.
17 июля – праздник церковный
Православные 17 июля почитают память преподобного Андрея Рублева.
Он прославился как православный живописец и был канонизирован в лике святых. Его самое известное творение – икона Троица.
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17 июля – приметы
Есть такие приметы 17 июля на погоду:
- какова погода сегодня – такова и 11 августа будет;
- листья уже пожелтели – к ранней осени;
- много облаков – к теплу;
- много ос – к морозной зиме.
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17 июля – что нельзя делать, а что нужно
Наливой день называют потому, что в этот период уже наливаются колосья.
День отлично подходит, чтобы проводить ритуалы на любовь. В старину, к примеру, самым проверенным обрядом на замужество считался обряд с киселем.
Та девушка, что хочет быстро выйти замуж – должна сегодня сварить и съесть овсяный кисель, а затем облизать миску. Всё, дело сделано!
Для усиления результата нужно было есть из этой же посуды на протяжении всего дня.
А чтобы защитить жилище от нечистой силы – дом на Андрея окуривали зверобоем.
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По народным поверьям, 17 июля нельзя:
- заниматься важными делами в первой половине дня;
- занимать или брать в долг;
- делать дорогие покупки;
- ссориться с возлюбленным – иначе святой Андрей может развести пару;
- оставлять маленького ребенка одного – нечисть испугать может;
- ругаться;
- чистить обувь и одежду, особенно перед дальней дорогой.
17 июля – именины
День ангела справляют Александра и Анастасия, Мария и Марфа, Ольга и Татьяна.
Именинники среди парней – Алексей и Андрей, Богдан, Георгий и Дмитрий, Ефим, Марк и Михаил, Николай и Савва, Федор и Федот.
17 июля – кто родился
17 июля родились такие знаменитости:
- 1849 — украинская писательница, публицист, этнограф, редактор Елена Пчелка (Ольга Петровна Косач, мать Леси Украинки).
- 1935 — канадский актер и кинопродюсер Дональд Сазерленд (Голодны игры, Несносные боссы и др.).
- 1947 — вторая супруга принца Чарльза, наследника британского престола, принцесса Камилла.
- 1954 — немецкий политик, канцлер Германии Ангела Меркель.