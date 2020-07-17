Андрей Налива: какой сегодня праздник 17 июля, приметы, именины

17 июля - праздник подарков и День Андрея - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 июля 2020 – сегодня праздник милых рожиц. Это Всемирный день эмоджи (эмодзи).

Еще это День дарения подарков. Также проходит Всемирный день международного уголовного правосудия.

Россия отмечает День этнографа и День основания морской авиации ВМФ РФ, а Южная Корея – День Конституции.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами – День персикового мороженого и День лотереи в США.

По народному календарю, 17 июля – Андрей Налива.

17 июля – праздник церковный

Православные 17 июля почитают память преподобного Андрея Рублева.

Он прославился как православный живописец и был канонизирован в лике святых. Его самое известное творение – икона Троица.

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17 июля – приметы

Есть такие приметы 17 июля на погоду:

какова погода сегодня – такова и 11 августа будет;

листья уже пожелтели – к ранней осени;

много облаков – к теплу;

много ос – к морозной зиме.

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17 июля – что нельзя делать, а что нужно

Наливой день называют потому, что в этот период уже наливаются колосья.

День отлично подходит, чтобы проводить ритуалы на любовь. В старину, к примеру, самым проверенным обрядом на замужество считался обряд с киселем.

Та девушка, что хочет быстро выйти замуж – должна сегодня сварить и съесть овсяный кисель, а затем облизать миску. Всё, дело сделано!

Для усиления результата нужно было есть из этой же посуды на протяжении всего дня.

А чтобы защитить жилище от нечистой силы – дом на Андрея окуривали зверобоем.

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По народным поверьям, 17 июля нельзя:

заниматься важными делами в первой половине дня;

занимать или брать в долг;

делать дорогие покупки;

ссориться с возлюбленным – иначе святой Андрей может развести пару;

оставлять маленького ребенка одного – нечисть испугать может;

ругаться;

чистить обувь и одежду, особенно перед дальней дорогой.

17 июля – именины

День ангела справляют Александра и Анастасия, Мария и Марфа, Ольга и Татьяна.

Именинники среди парней – Алексей и Андрей, Богдан, Георгий и Дмитрий, Ефим, Марк и Михаил, Николай и Савва, Федор и Федот.

17 июля – кто родился

17 июля родились такие знаменитости: