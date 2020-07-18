Афанасьев день: какой сегодня праздник 18 июля, приметы, именины

18 июля 2020 – сегодня праздник слуха. Это Всемирный день слушания.
ООН проводит Международный день НельсонаМанделы.
Россия празднует День органов государственного пожарного надзора РФ и День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ. А Уругвай отмечает ДеньКонституции.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День рождения Тетриса;
- День прогулок под дождем;
- День икры и День кислых конфет в США.
По народному календарю, 18 июля – Афанасьев день, Месяцев праздник.
18 июля – праздник церковный
18 июля православные отмечают обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Также отмечается День памяти преподобного Афанасия Афонского. Он прославился своим подвигом безмолвия – за что в итоге Небеса благословили его даром умиления.
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18 июля – приметы
В Месяцев праздник следили за небесным светилом. Есть такие приметы 18 июля на погоду:
- месяц прячется за облака, меняет цвет – к хорошему урожаю;
- месяц ясно и хорошо виден – к сухой и теплой осени;
- желтые облака – к скорому дождю;
- тучи с юго-запада – к ливню.
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18 июля – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что если в Месяцев праздник вечером полюбоваться месяцем – это прибавит человеку здоровья.
А если долго смотреть на молодой месяц – можно навсегда распрощаться с зубной болью, говорили в старину.
Чтобы привлечь богатство в дом – на Афанасия пекли сладости (печенье, сдобу и пр.) в форме полумесяца. В выпечку могли добавить мак и орехи.
День отлично подходит для того, чтобы строить планы и визуализировать свое будущее.
По народным поверьям, 18 июля нельзя:
- работать вечером – после появления месяца на небе надо отдыхать;
- думать о плохом – считается, что сегодня мысли материальны;
- зашторивать окна на ночь – в эту ночь месячный свет, по поверью, очищает энергетику дома, наполняя его всем хорошим.
18 июля – именины
День ангела справляют Агния и Анна, Варвара, Елизавета. Именинники среди парней – Афанасий, Василий, Геннадий, Сергей и Степан.
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18 июля – кто родился
18 июля родились такие знаменитости:
- 1811 — английский писатель-сатирик Уильям Текер (автор романа Ярмарка тщеславия).
- 1936 — украинский оператор, кинорежиссер Юрий Ильенко (Белая птица с черной отметиной, Молитва за гетмана Мазепу).
- 1967 — американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер Вин Дизель (Хроники Риддика, Формаж, Три икса и др.).
- 1980 — американская теле- и киноактриса Кристен Белл (Вероника Марс).