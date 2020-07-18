Афанасьев день: какой сегодня праздник 18 июля, приметы, именины

18 июля - праздник Месяцев или Афанасьев день - что нельзя делать / 1zoom.ru

18 июля 2020 – сегодня праздник слуха. Это Всемирный день слушания.

ООН проводит Международный день НельсонаМанделы.

Россия празднует День органов государственного пожарного надзора РФ и День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ. А Уругвай отмечает ДеньКонституции.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День рождения Тетриса;

День прогулок под дождем;

День икры и День кислых конфет в США.

По народному календарю, 18 июля – Афанасьев день, Месяцев праздник.

18 июля – праздник церковный

18 июля православные отмечают обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Также отмечается День памяти преподобного Афанасия Афонского. Он прославился своим подвигом безмолвия – за что в итоге Небеса благословили его даром умиления.

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18 июля – приметы

В Месяцев праздник следили за небесным светилом. Есть такие приметы 18 июля на погоду:

месяц прячется за облака, меняет цвет – к хорошему урожаю;

месяц ясно и хорошо виден – к сухой и теплой осени;

желтые облака – к скорому дождю;

тучи с юго-запада – к ливню.

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18 июля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что если в Месяцев праздник вечером полюбоваться месяцем – это прибавит человеку здоровья.

А если долго смотреть на молодой месяц – можно навсегда распрощаться с зубной болью, говорили в старину.

Чтобы привлечь богатство в дом – на Афанасия пекли сладости (печенье, сдобу и пр.) в форме полумесяца. В выпечку могли добавить мак и орехи.

День отлично подходит для того, чтобы строить планы и визуализировать свое будущее.

По народным поверьям, 18 июля нельзя:

работать вечером – после появления месяца на небе надо отдыхать;

думать о плохом – считается, что сегодня мысли материальны;

зашторивать окна на ночь – в эту ночь месячный свет, по поверью, очищает энергетику дома, наполняя его всем хорошим.

18 июля – именины

День ангела справляют Агния и Анна, Варвара, Елизавета. Именинники среди парней – Афанасий, Василий, Геннадий, Сергей и Степан.

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18 июля – кто родился

18 июля родились такие знаменитости: