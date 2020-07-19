День металлурга 2020: какой сегодня праздник 19 июля, приметы, именины

19 июля – праздник металлургов и Сысоев день - что нельзя делать / 1zoom.ru

19 июля 2020 – сегодня праздник покорителей металла. В третье воскресенье июля наша страна празднует День работников металлургической отрасли Украины.

Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале С Днем металлурга – картинки и тексты красивые и смешные.

Россия отмечает День пирожков с малиновым вареньем. Также это День Москвы-реки.

Панама празднует День детей, а Япония – День женщин-министров.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Праздник клюканий;

День без купальников;

День мороженого в США и День соленого бекона в Великобритании.

По народному календарю, 19 июля – Сысоев день.

19 июля – праздник церковный

Православные 19 июля празднуют Собор Радонежских святых.

Также отмечается День памяти преподобного Сисоя Великого. Он учил смирению и милосердию, вел жизнь отшельника, и был настолько благочестив, что однажды Господь даже позволил ему воскресить подростка.

Святой Сисой – покровитель земледельцев, поэтому ему молятся о хорошем урожае.

У армян сегодня праздник Преображения Господня – Вардавар.

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19 июля – приметы

Есть такие приметы 19 июля на погоду:

зеленоватый месяц – к дождю;

месяц в дымке – к похолоданию;

белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но дождя не жди;

листья уже желтеют – осень будет ранней.

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19 июля – что нельзя делать, а что нужно

Роса в этот день считается целебной: ее принято умываться и просто ходить по земле босиком ("Сисой – ходи по росе босой").

Хозяйки именно на Сысоя начинали заготавливать варенье из черной смородины.

Читайте такжеПолезнее, чем лимоны: уникальные свойства черной смородиныРаботой по дому в этот день занимается мужчина: считается, что на женщину, если она делает домашнюю работу на Сисоя, может напасть нечисть.

По народным поверьям, 19 июля нельзя:

женщинам – работать по дому (стирать, подметать и пр.);

спешить – иначе дело ждет неудача;

переживать из-за проблем – все неудачи дня, по поверью, быстро разрешатся.

19 июля – именины

День ангела справляют Марфа и Ульяна. Именинники среди парней – Александр и Анатолий, Андрей, Антон и Архип, Валентин, Василий и Виктор, Ефим и Иннокентий, Лукьян и Федор.

19 июля – кто родился

19 июля родились такие знаменитости: