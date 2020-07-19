День металлурга 2020: какой сегодня праздник 19 июля, приметы, именины

19 июля 2020 – сегодня праздник покорителей металла. В третье воскресенье июля наша страна празднует День работников металлургической отрасли Украины.
Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале С Днем металлурга – картинки и тексты красивые и смешные.
Россия отмечает День пирожков с малиновым вареньем. Также это День Москвы-реки.
Панама празднует День детей, а Япония – День женщин-министров.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- Праздник клюканий;
- День без купальников;
- День мороженого в США и День соленого бекона в Великобритании.
По народному календарю, 19 июля – Сысоев день.
19 июля – праздник церковный
Православные 19 июля празднуют Собор Радонежских святых.
Также отмечается День памяти преподобного Сисоя Великого. Он учил смирению и милосердию, вел жизнь отшельника, и был настолько благочестив, что однажды Господь даже позволил ему воскресить подростка.
Святой Сисой – покровитель земледельцев, поэтому ему молятся о хорошем урожае.
У армян сегодня праздник Преображения Господня – Вардавар.
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19 июля – приметы
Есть такие приметы 19 июля на погоду:
- зеленоватый месяц – к дождю;
- месяц в дымке – к похолоданию;
- белый месяц блестит ярко – к холодной погоде, но дождя не жди;
- листья уже желтеют – осень будет ранней.
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19 июля – что нельзя делать, а что нужно
Роса в этот день считается целебной: ее принято умываться и просто ходить по земле босиком ("Сисой – ходи по росе босой").
Хозяйки именно на Сысоя начинали заготавливать варенье из черной смородины.
Читайте такжеПолезнее, чем лимоны: уникальные свойства черной смородиныРаботой по дому в этот день занимается мужчина: считается, что на женщину, если она делает домашнюю работу на Сисоя, может напасть нечисть.
По народным поверьям, 19 июля нельзя:
- женщинам – работать по дому (стирать, подметать и пр.);
- спешить – иначе дело ждет неудача;
- переживать из-за проблем – все неудачи дня, по поверью, быстро разрешатся.
19 июля – именины
День ангела справляют Марфа и Ульяна. Именинники среди парней – Александр и Анатолий, Андрей, Антон и Архип, Валентин, Василий и Виктор, Ефим и Иннокентий, Лукьян и Федор.
19 июля – кто родился
19 июля родились такие знаменитости:
- 1814 — американский оружейник, промышленник, изобретатель Сэмюэл Кольт.
- 1834 — французский живописец, импрессионист Эдгар Дега (Эдгар-Илер-Жермен де Га).
- 1957 — украинский предприниматель, политический деятель, основатель корпорации Индустриальный союз Донбасса, один из самых богатых украинцев Виталий Гайдук.
- 1971 — украинский боксер и политик, мэр Киева Виталий Кличко.