День шахмат и торта: какой сегодня праздник 20 июля, приметы, именины

20 июля - праздник Авдотья Сеногнойка - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

20 июля 2020 – сегодня праздник черных и белых. А еще праздник вкуса.

Мир отмечает Международный день шахмат. Также празднуется Международный день торта.

Япония отмечает День моря, а США – День Луны. Сразу несколько стран – Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай – празднуют День друга. Болгария гуляет Ильин день в честь пророка Илии, а Норвегия – День рождения кронпринца.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День хождения по бордюрам;

Праздник губошлепов;

День уродливых грузовиков в США;

День леденцов на палочке и День печенья с предсказанием в США.

По народному календарю, 20 июля – Авдотья Сеногнойка.

20 июля – праздник церковный

20 июля у православных День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Она была женой князя Дмитрия Донского.

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20 июля – приметы

Считается, что с Авдотьи стартует пора дождей. Отсюда прозвище – Сеногнойка и примета, что нужно успеть убрать сено до 20-го числа.

Есть такие приметы 20 июля на погоду:

в этот день начался дождь – несколько недель мокро будет;

какова погода в этот день – таков и ноябрь.

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20 июля – что нельзя делать, а что нужно

День отлично подходит для гаданий и начала новых проектов.

Чтобы защитить дом от пожара – жилище на Авдотью окуривали дубовыми листьями.

Чтобы запастись здоровьем на год вперед – нужно в этот день посидеть под дубом.

По поверью, дуб (его кора, ветки, листья) в этот день обладает чудотворными свойствами. Поэтому именно на Авдотью заготавливали дубовые веники для бани.

По народным поверьям, 20 июля нельзя:

завидовать;

купаться в открытом водоеме – водяной, мол, утащит;

девушкам – заниматься тяжелой работой: жизнь тяжелой будет;

свататься;

стирать – к нищете;

обманывать.

20 июля – именины

День ангела справляют Евдокия и Евфросиния. Именинники среди парней – Акакий, Герман, Лукьян, Павел, Сергей и Фома.

20 июля – кто родился

20 июля родились такие знаменитости: