День шахмат и торта: какой сегодня праздник 20 июля, приметы, именины

20 июля 2020 – сегодня праздник черных и белых. А еще праздник вкуса.
Мир отмечает Международный день шахмат. Также празднуется Международный день торта.
Япония отмечает День моря, а США – День Луны. Сразу несколько стран – Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай – празднуют День друга. Болгария гуляет Ильин день в честь пророка Илии, а Норвегия – День рождения кронпринца.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День хождения по бордюрам;
- Праздник губошлепов;
- День уродливых грузовиков в США;
- День леденцов на палочке и День печенья с предсказанием в США.
По народному календарю, 20 июля – Авдотья Сеногнойка.
20 июля – праздник церковный
20 июля у православных День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Она была женой князя Дмитрия Донского.
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20 июля – приметы
Считается, что с Авдотьи стартует пора дождей. Отсюда прозвище – Сеногнойка и примета, что нужно успеть убрать сено до 20-го числа.
Есть такие приметы 20 июля на погоду:
- в этот день начался дождь – несколько недель мокро будет;
- какова погода в этот день – таков и ноябрь.
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20 июля – что нельзя делать, а что нужно
День отлично подходит для гаданий и начала новых проектов.
Чтобы защитить дом от пожара – жилище на Авдотью окуривали дубовыми листьями.
Чтобы запастись здоровьем на год вперед – нужно в этот день посидеть под дубом.
По поверью, дуб (его кора, ветки, листья) в этот день обладает чудотворными свойствами. Поэтому именно на Авдотью заготавливали дубовые веники для бани.
По народным поверьям, 20 июля нельзя:
- завидовать;
- купаться в открытом водоеме – водяной, мол, утащит;
- девушкам – заниматься тяжелой работой: жизнь тяжелой будет;
- свататься;
- стирать – к нищете;
- обманывать.
20 июля – именины
День ангела справляют Евдокия и Евфросиния. Именинники среди парней – Акакий, Герман, Лукьян, Павел, Сергей и Фома.
20 июля – кто родился
20 июля родились такие знаменитости:
- 1304 — итальянский поэт, один из основателей гуманизма Франческо Петрарка (его называют "отцом гуманизма").
- 1938 — американская киноактриса украинского происхождения Натали Вуд (Наталья Захаренко), известна по фильмам Вестсайдская история и Большие гонки.
- 1941 — советский, украинский космонавт Владимир Ляхов (совершил три полета в космос).