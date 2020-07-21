Казанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, именины

21 июля 2020 – сегодня праздник Казанской Божьей Матери. Это День явления иконы Божией Матери в Казани, или – если по-простому – Казанская Летняя.
Как поздравлять с праздником Казанской Божьей Матери – читайте в нашем материале С праздником Казанской Божьей Матери – душевные поздравления и картинки.
Остров Гуам отмечает День свободы, Сингапур – День расовой гармонии, а Иран – День почитания святых и святынь. В Бельгии сегодня Национальный день, а в Туркменистане – День работников здравоохранения и медицинской промышленности.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День переучета;
- День мусорной еды в США.
По народному календарю, 21 июля – Зажинки, Казанская Летняя; Прокопий Жнец.
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21 июля – праздник церковный
21 июля – празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани.
Икона Казанской Божьей Матери считается защитницей дома от пожаров. Также эта икона – покровительница всех женщин: ей молятся о семейном благополучии и просят помощи с рождением ребенка.
Также у православных 21 июля День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.
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Акафист Казанской Божьей Матери
21 июля – приметы
Дождь на Казанскую считается отличной приметой: мол, это значит, что сама Божья Матерь выплакала у Сына Христа прощение для всех христиан.
Есть такие приметы 21 июля на погоду:
- дождя нет – начало августа дождливым будет;
- солнечный день – к ясной зиме;
- осы ведут себя агрессивно – к засухе;
- утренний туман – к теплу.
21 июля – что нельзя делать на Казанскую, а что нужно
День отлично подходит для профилактики и лечения различных заболеваний.
В это время в старину начиналась жатва – самая горячая пора у крестьян. Но на саму Казанскую никогда не работали: настолько уважали этот праздник.
Читайте такжеТрогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинкиЗато в этот день принято играть свадьбы: считается, что свадьба на Казанскую – к долгой и счастливой семейной жизни.
Что делать на Казанскую, чтоб замуж выйти и здоровым быть – читайте в нашем материале Любовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей матери.
В этот день принято ходить в церковь. Особенно важна сегодня молитва Казанской Божьей Матери для женщин – чтобы счастья в жизни прибавилось.
Из работ по хозяйству сегодня разрешается лишь уход за домашней скотиной и проветривание погребов.
По народным поверьям, 21 июля нельзя:
- работать;
- ссориться;
- о чем-то сожалеть;
- грустить.
21 июля – именины
День ангела справляют Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.
21 июля – кто родился
21 июля родились такие знаменитости:
- 1816 — основатель британского информационного агентства Reuters Пол Рейтер.
- 1906 — украинская поэтесса, публицист, литературный критик, деятель ОУН Елена Телига.
- 1951 — американский актер, лауреат Оскара Робин Уильямс (Умница Уилл Хантинг, Миссис Даутфайр, Джуманджи и др.).