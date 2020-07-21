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Казанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с праздником Казанской Божьей Матери. Приметы 21 июля подскажут, что нельзя делать сегодня.

21 июля 2020, 00:19
21 июля - праздник Казанской Божьей Матери - что нельзя делать
21 июля - праздник Казанской Божьей Матери - что нельзя делать / 1zoom.ru

21 июля 2020 – сегодня праздник Казанской Божьей Матери. Это День явления иконы Божией Матери в Казани, или – если по-простому – Казанская Летняя.

Как поздравлять с праздником Казанской Божьей Матери – читайте в нашем материале С праздником Казанской Божьей Матери – душевные поздравления и картинки.

Остров Гуам отмечает День свободы, Сингапур – День расовой гармонии, а Иран – День почитания святых и святынь. В Бельгии сегодня Национальный день, а в Туркменистане – День работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День переучета;
  • День мусорной еды в США.

По народному календарю, 21 июля – Зажинки, Казанская Летняя; Прокопий Жнец.

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21 июля – праздник церковный

21 июля – празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани.

Икона Казанской Божьей Матери считается защитницей дома от пожаров. Также эта икона – покровительница всех женщин: ей молятся о семейном благополучии и просят помощи с рождением ребенка.

Также у православных 21 июля День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

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Акафист Казанской Божьей Матери

21 июля – приметы

Дождь на Казанскую считается отличной приметой: мол, это значит, что сама Божья Матерь выплакала у Сына Христа прощение для всех христиан.

Есть такие приметы 21 июля на погоду:

  • дождя нет – начало августа дождливым будет;
  • солнечный день – к ясной зиме;
  • осы ведут себя агрессивно – к засухе;
  • утренний туман – к теплу.

21 июля – что нельзя делать на Казанскую, а что нужно

День отлично подходит для профилактики и лечения различных заболеваний.

В это время в старину начиналась жатва – самая горячая пора у крестьян. Но на саму Казанскую никогда не работали: настолько уважали этот праздник.

Читайте такжеТрогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинкиЗато в этот день принято играть свадьбы: считается, что свадьба на Казанскую – к долгой и счастливой семейной жизни.

Что делать на Казанскую, чтоб замуж выйти и здоровым быть – читайте в нашем материале Любовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей матери.

В этот день принято ходить в церковь. Особенно важна сегодня молитва Казанской Божьей Матери для женщин – чтобы счастья в жизни прибавилось.

Из работ по хозяйству сегодня разрешается лишь уход за домашней скотиной и проветривание погребов.

По народным поверьям, 21 июля нельзя:

  • работать;
  • ссориться;
  • о чем-то сожалеть;
  • грустить.

21 июля – именины

День ангела справляют Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп и Федор.

21 июля – кто родился

21 июля родились такие знаменитости:

  • 1816 — основатель британского информационного агентства Reuters Пол Рейтер.
  • 1906 — украинская поэтесса, публицист, литературный критик, деятель ОУН Елена Телига.
  • 1951 — американский актер, лауреат Оскара Робин Уильямс (Умница Уилл Хантинг, Миссис Даутфайр, Джуманджи и др.).
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