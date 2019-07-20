Любовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей матери

Икона Казанской Божьей Матери: как молиться о замужестве

Казанская Божья Матерь 2019 – или Казанской иконы Божьей Матери – празднуется 21 июля. Праздник еще называют Казанская Летняя.

Еще в этот день чтят память мученика Прокопия, в народе известного под именем жатвенника, так как с этой поры начинали жать рожь. Поэтому другие названия праздника: Казанская Богоматерь, Прокоп и Прокоп-жнец, Прокопий и Прокопий-жатвенник, Прокофий, Прокопы летние, зажин ржи и зажинки, жатвенник и праздник первого снопа.

В чем помогает Казанская Божья Матерь

Ранее Главред уже писал, в чем помогает Казанская Божья Матерь. В частности, Казанская Божья Матерь помогает в любви. Есть даже специальная молитва Казанской Божьей Матери о замужестве:

Пресвятая Владычица, Богородица Казанская. Ниспошли в мою жизнь любовь светлую, а не безответную. Да будет воля твоя. Аминь.

Читайте такжеКак гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременностиВпрочем, обращаются к Божьей Матери не только с молитвой о замужестве – но также на удачу, на любовь, с молитвой о детях и с благодарностью за заступничество. По всем этим поводам подойдет чудодейственная молитва Казанской Божьей Матери:

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Казанская Летняя: что нельзя делать

У церкви нет строгих запретов на этот день. В то же время в народе верят, что на Летнюю Казанскую нельзя делать следующее:

работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом) – мол, удачи в таких делах не будет;

по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом) – мол, удачи в таких делах не будет; ругаться и ссориться, плакать и грустить – иначе весь негатив вернется к человеку в преумноженном состоянии;

вернется к человеку в преумноженном состоянии; купаться в открытых водоемах: есть пословица, что "Кто купается в Прокопьев день – тот тревожит водяного", за тот может утопить незваного гостя.

С другой стороны, существует и немало традиций у праздника, то есть того, что нужно делать на Казанскую Божью Матерь.

Как отмечают Казанскую: что делать на Казанскую, чтоб замуж выйти и здоровым быть

На Казанскую непременно стараются сходить в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери и причаститься. Храмы проводят крестные ходы.

Из домашних работ:

на Казанскую начинают готовить погреба к зиме;

пропалывают огород (еще одна народная примета на Прокопьев день, чтоб урожай хорошим был).

На Казанскую играют свадьбы и крестят детей, ведь Казанская Божья Матерь – покровительница в первую очередь женщин, семьи и детей.

Читайте такжеКогда в 2019 году крестить ребенкаЧто делать на Казанскую, чтобы замуж выйти поскорее: в полночь с 20 на 21 июля девушке советуют выйти на пригорок, чтобы собрать разных трав и принести домой, выложив перед иконой Божьей Матери. Затем она ложится спать.

Утром, умывшись, девицы обтирала лицо подолом своей ночной рубашки трижды и читала Отче наш. Затем девушка собирала разложенную перед иконой траву и подбрасывала вверх, чтобы ее окатило травяным "водопадом". При этом нужно думать о любви, представлять себе своего суженого и своими словами просить Божью Матерь о помощи в обретении любви и о замужестве.

Что делать на Казанскую, чтобы красивой быть: считается, что если посмотреть в березовый листок, инеем подернутый, то обретешь красоту на весь год и заодно омолодишься.

Что делать на Казанскую, чтобы улучшить зрение. Икона Казанской Божьей Матери известна чудесным исцелением незрячих, поэтому перед ней часто молятся об избавлении от глазных болезней. Один из обрядов на Казанскую как раз и связан с укреплением зрения.

На Летнюю Казанскую надо купить маленькую иконку Божьей Матери. С нею идут к любому водоему. Там трижды крестятся и целуют икону со словами: "Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!". После чего обмывать глаза проточной водой. Некоторые еще для закрепления результата опускают потом лицо с открытыми глазами в воду.

Что делать на Казанскую, чтобы спина не болела. Для этого в поле в Прокопьев день ломали колосок и затыкали его за пояс. Считалось, что после этого спина не будет болеть все лето.