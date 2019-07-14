Когда празднуют День Казанской Божьей Матери в 2019 году: в чем помогает икона

14 июля 2019, 05:57

Главред узнал, когда праздник иконы Казанской Божьей Матери и о чем ей молятся.

Икона Казанской Божьей Матери. Когда празднуют Казанскую в 2019 году: в чем помогает икона
Икона Казанской Божьей Матери. Когда празднуют Казанскую в 2019 году: в чем помогает икона / Правмир

День Казанской Божьей Матери – в народе его по-простому называют Казанская – это один из самых любимых и почитаемых праздников у православных.

Икона Казанской Божьей Матери занимает почетное место в большинстве православных церквей. Именно ею благословляют молодых на семейную жизнь, ее принято дарить при венчании и крещении детей.

Когда празднуют Казанскую в 2019 году

Сам праздник Казанской Божьей Матери отмечают дважды в году. Есть летняя Казанская – и до нее осталась всего неделя: с праздником Казанской Божьей Матери православные поздравят друг друга уже 21 июля.

Также отмечается день Казанской Божьей Матери 4 ноября.

Первая дата – это день явления Казанской иконы Божьей Матери, а вторая дата установлена в благодарность за изгнание польских захватчиков.

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Казанская Божья Матерь: в чем помогает

Казанская икона Божией Матери – от чего защищает этот образ? Перед иконой Казанской Божьей Матери молятся:

  • о счастье семейном – считается, что Казанская Божья Матерь как покровительница семьи убережет проблем в семье;
  • об исцелении от всяких болезней – чаще всего к Ней обращаются, если есть проблемы с глазами и зрением;
  • о защите от пожаров – так как образ этот, по преданию, порожден огнем;
  • о наделении мудростью – когда нужно принять важное решение в трудных жизненных ситуациях.

Казанская Божья Матерь: молитва

Матушка-Заступница, благословенная в женах, направь меня и моих близких на путь истинный. Прости нам наши прегрешения и мысли греховные в этот великий день и в любой другой. Дай нам сил превозмочь любые беды, справиться с дьявольскими соблазнами на пути жизненном. Отведи беду от дома нашего — спаси его от огня, злых людей, глаза недоброго, воды и ветра. Аминь.

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Читайте также"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУО, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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