День Казанской Божьей Матери: приметы и значение праздника

Праздник иконы Казанской Божьей Матери – один из самых важных для православных верующих, так как эта икона является одной из самых известных и почитаемых на Руси.

Когда Казанская в 2018 году

День Казанской иконы Божией Матери в 2018 году – как и во все остальные годы – отмечается 21 июля. Именно в этот день в 1579 году произошло явление иконы. В этом году праздник выпал на субботу.

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Кроме того, а осенью – 4 ноября – православные чтят эту икону в благодарность за изгнание поляков с родной земли.

Праздник иконы Казанской Божьей Матери 21 июля: в чем помогает икона

Многие верят, что именно в этот день молитвы к пресвятой Богородице обладают уникальной силой и воистину способны творить чудеса.

Перед иконой Казанской Божьей Матери молятся:

об исцелении от различных болезней, особенно связанных с глазами и зрением;

при проблемах в семье, так как Казанская Божья Матерь – покровительница семьи, ее образ принято дарить при венчании и крещении детей;

в трудных жизненных ситуациях у Богоматери просят помощи при принятии решения;

о защите от пожаров – так как, согласно преданию, этот образ порожден огнем.

Вот несколько молитв Казанской Божьей Матери:

О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Матушка-Заступница, благословенная в женах, направь меня и моих близких на путь истинный. Прости нам наши прегрешения и мысли греховные в этот великий день и в любой другой. Дай нам сил превозмочь любые беды, справиться с дьявольскими соблазнами на пути жизненном. Отведи беду от дома нашего — спаси его от огня, злых людей, глаза недоброго, воды и ветра. Аминь.

День Казанской Божьей Матери: приметы

По народным приметам, с 21 июля начинается самая сильная жара. Есть на 21 июля и другие народные приметы:

пчелы стали злее — к засухе;

если стручки акации поспели, то ржаная нива созрела.

Говорят, что именно в этот день поспевает черника.

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Кроме того, в День Казанской иконы Божией Матери хорошей приметой считается дождь: его капли символизируют слезы Богородицы. Таким образом, Матерь Божья вымаливает прощение у Бога за все грехи людские. Если же солнце светит ярко, то зима будет солнечной.

Туман в этот день считается предвестником тепла и оттепели.

А вот сухая погода считается плохой приметой: мол, следующий год будет крайне тяжелым. Более того, селяне верят, что если Казанская была без дождя, то на хороший урожай рассчитывать не стоит.

День Казанской Божьей Матери: традиции

В этот день принято посещать молебны в честь Богоматери. Кроме того, 21 числа крестные ходы проводят в каждой церкви и храме.

Традиционно в праздник иконы Казанской Божьей Матери подготавливали к зиме погреба и подвалы с зимними запасами: их принято было проветрить в этот день и окурить можжевеловым дымом – чтобы продукты лучше хранились до следующего урожая.

От работы по дому по возможности лучше отказаться. Прямого церковного запрета на работу нет, так как праздник не является двунадесятым. Однако верующие говорят, что добрых результатов от тяжелой работы в этот день не жди.

Из строгих запретов – ругань и ссоры. Не рекомендуется также в этот день плакать и грустить – лучше провести праздник в кругу любимых родных и близких друзей.

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Также не стоит в этот день отправляться в дальнюю дорогу.

А чтобы счастье обрести – на Казанскую женщины проводили защитные обряды, а влюбленные играли свадьбы. Например, ранним утром на Казанскую женщины искали березовые листочки, подернутые инеем. Считалось, что если посмотреть в него как в зеркало, то на весь год обретешь красоту и омолодишься.

Еще одна традиция на счастье – поиск камахи. Это насекомое-вредитель, который свивается в клубок и так по земле катается. Если 21 июля под ноги человеку попадется такой клубок, то это якобы сулит ему счастливый год.