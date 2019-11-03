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Приметы и традиции на Казанскую 2019 году: как молиться и гадать

3 ноября 2019, 06:19

С праздником Казанской Божьей Матери связано немало примет и традиций. Главред выяснил, можно ли стирать на Казанскую, какие есть молитвы и гадания.

День Казанской иконы Божией Матери 2019: можно ли работать в Казанскую и что вообще нельзя в этот день
День Казанской иконы Божией Матери 2019: можно ли работать в Казанскую и что вообще нельзя в этот день

Летняя Казанская прошла 21 июля. И вот теперь православные дождались второго празднования Казанской иконе Божией Матери.

4 ноября отмечается вторая Казанская в 2019 году.

Так как Казанская Божья Матерь помогает в любви, то в ее праздник часто играют свадьбы: такие союзы считаются благословенными свыше.

Праздник Казанской Божьей Матери: что делать и чего делать нельзя

Казанская Божья Матерь – вообще покровительница женщины. Так что 4 ноября – праздник у православных истинно женский. А в праздник не до работы. Так что для всех, кто интересовался: можно ли работать в Казанскую и можно ли стирать на Казанскую – уточним: лучше не стоит. Прямого запрета от церкви нет. Но, по примете, удачным такой труд не будет.

Все дела на Казанскую старались переделать заранее. Чтоб в сам день Казанской Божьей Матери помолиться – о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни в семейных отношениях всё гладко складывалось. 

Ранее Главред уже писал, в чем помогает Казанская Божья Матерь. В частности, есть даже специальная молитва Казанской Божьей Матери о замужестве:

Пресвятая Владычица, Богородица Казанская. Ниспошли в мою жизнь любовь светлую, а не безответную. Да будет воля твоя. Аминь.

Еще больше молитв – в нашем материале День Казанской Божьей Матери: приметы и значение праздника.

В старину в этот день ходили на ярмарки – шумные и веселые. Но так, чтобы поблизости была: отправляться в далекую дорогу на Казанскую – худая примета. Опасной и неудачной выйдет дорога.

А девушки устраивали гадания на Казанскую:

  • на суженого: приносили горсть снега в дом и, когда тот растает, смотрели, что в нем было: щепка – к богатому мужу, камешек – с дурным нравом, веточка или соломинка – простой работяга, волос – к мужу доброму, может, священнику, а если ничего – в этом году сватов уже не ждали;
  • на желание – ложились в утренний снег, аккуратно вставали и уходили без оглядки. Спустя какое-то время возвращались и смотрели на контуры: ровные края – быстро сбудется, осыпались – не скоро, потоптался кто-то – к чужим козням и помехам, не осталось уже следа – неисполнимо то пожелание.

А вообще считалось, что верный способ обрести любовь для девушки – провести специальный ритуал на Казанскую на скорое замужество. Для этого нужно купить и поставить иконе Божией Матери сразу две свечи со словами: "Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник. Аминь".

Затем трижды крестились, иконе кланялись и молча, ни с кем не заговаривая, шли домой.

Еще один способ. Для него с утра в лесу искали березовый листок, подернутый инеем. Потом смотрелись в него, как смотрятся в зеркало. Считалось, что после этого девушка для парней станет неотразимой.

День Казанский иконы: приметы

Приметы на Казанскую 4 ноября, к слову, тоже связаны с осадками, но чаще с дождем. Так:

  • если дождь на Казанскую льет – к затяжному ненастью, но урожайному будущему году, нет дождя – хорошего урожая не жди;
  • туман – к оттепели;
  • ясный день – к холодам.
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