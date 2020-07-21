С праздником Казанской Божьей Матери – душевные поздравления и картинки

Казанская Божья Матерь 2020 первый раз в году отмечается 21 июля. Это Казанская Летняя. Будет еще осенняя Казанская – 4 ноября.
О том, что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале Казанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, именины.
В этот день не принято работать – зато принято играть свадьбы. Люди ждут дождя и дарят друг другу открытки-поздравления с Казанской и добрые пожелания на словах.
В этом материале мы собрали самые нежные и лучшие поздравления с днем Казанской Божьей Матери – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, открытки и гиф.
Зі святом Казанської Божої Матері – щиросердечні вітання і картинки на украинском
Поздравления с праздником Казанской иконы Божией Матери – в прозе, стихах и смс
Поздравляю с днем Казанской иконы Божьей Матери. Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.
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В день иконы святой Богородицы —
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
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Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в ваш дом мир, лад и достаток! Я желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого добра, светлых чувств и бесконечной любви! Пускай ваша жизнь всегда наполняется положительными эмоциями и яркими впечатлениями!
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Пускай Казанская икона
Сегодня вас благословит,
Закроет беды на заслоны,
От всех болезней защитит!
Желаю вам в сей день тепла,
В душе спокойствия и мира,
Чтобы счастливой жизнь была
И только радость приносила!
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Примите наилучшие пожелания в святой и светлый праздник Казанской иконы Божьей Матери. Пусть Пресвятая Богородица бережет вас от всех невзгод, пусть наставляет на путь истинный, пусть подарит душевное спокойствие и мудрость в ваших помыслах и делах!
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Пусть Казанская икона,
Защитит тебя от бед.
Мир и счастье будут дома,
А в душе надежды свет.
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В праздник Казанской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.
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4 смс - 251 символ:
Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
А колокольным нынче звоном
От счастья пусть гремит душа.
Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.
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Поздравление с праздником Казанской иконы Божией Матери короткое:
Богородица пускай
Вам всегда поможет,
Веру в душах и сердцах
Ваших приумножит.
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3 смс - 136 символов:
Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!