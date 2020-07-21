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С праздником Казанской Божьей Матери – душевные поздравления и картинки

Самые нежные и лучшие поздравления с днем Казанской Божьей Матери – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, открытки – в материале Главреда.

21 июля 2020, 05:04
Казанская Божья Матерь 2020 - поздравления и открытки, проза, стихи
Казанская Божья Матерь 2020 - поздравления и открытки, проза, стихи

Казанская Божья Матерь 2020 первый раз в году отмечается 21 июля. Это Казанская Летняя. Будет еще осенняя Казанская – 4 ноября.

О том, что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале Казанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, именины.

В этот день не принято работать – зато принято играть свадьбы. Люди ждут дождя и дарят друг другу открытки-поздравления с Казанской и добрые пожелания на словах.

В этом материале мы собрали самые нежные и лучшие поздравления с днем Казанской Божьей Матери – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, открытки и гиф.

Зі святом Казанської Божої Матері – щиросердечні вітання і картинки на украинском

Поздравления с праздником Казанской иконы Божией Матери – в прозе, стихах и смс

Поздравляю с днем Казанской иконы Божьей Матери. Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.

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***

В день иконы святой Богородицы —

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.

В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

***

Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в ваш дом мир, лад и достаток! Я желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого добра, светлых чувств и бесконечной любви! Пускай ваша жизнь всегда наполняется положительными эмоциями и яркими впечатлениями!

***

Пускай Казанская икона

Сегодня вас благословит,

Закроет беды на заслоны,

От всех болезней защитит!

Желаю вам в сей день тепла,

В душе спокойствия и мира,

Чтобы счастливой жизнь была

И только радость приносила!

***

Примите наилучшие пожелания в святой и светлый праздник Казанской иконы Божьей Матери. Пусть Пресвятая Богородица бережет вас от всех невзгод, пусть наставляет на путь истинный, пусть подарит душевное спокойствие и мудрость в ваших помыслах и делах!

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***

Пусть Казанская икона,

Защитит тебя от бед.

Мир и счастье будут дома,

А в душе надежды свет.

***

В праздник Казанской иконы Божией Матери от всего сердца желаю вашей семье мира и любви, взаимопонимания и благополучия, здоровья и гармонии, прекрасных помыслов и неизменной доброты. Пусть Божья Матерь никогда не оставит вас и пусть всегда защищает вас от неприятностей и недругов.

***

4 смс - 251 символ:

Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

А колокольным нынче звоном

От счастья пусть гремит душа.

Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

***

Поздравление с праздником Казанской иконы Божией Матери короткое:

Богородица пускай

Вам всегда поможет,

Веру в душах и сердцах

Ваших приумножит.

***

3 смс - 136 символов:

Казанская икона Божьей Матери

Пускай поможет и ответ на все найдет.

Пусть защитит своею благодатию,

Любовь и радость в дом ваш принесет!

Поздравительные открытки с днем Казанской Божьей Матери и картинки

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