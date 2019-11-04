Живые открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления

Поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – гиф, картинки и пожеланиями своими словами – подобрал Главред на праздник Казанской 4 ноября.
4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери. Что нельзя делать в этот день, мы уж писали ранее.
В сегодняшнем материале Главред подобрал поздравления с праздником Казанской Божьей Матери в гиф, картинках (которые можно скачать бесплатно) и православных пожеланиях своими словами в прозе и в стихах.
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День Казанской иконы Божией Матери 2019: поздравления в прозе
Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в ваш дом мир, лад и достаток! Я желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого добра, светлых чувств и бесконечной любви! Пускай ваша жизнь всегда наполняется положительными эмоциями и яркими впечатлениями!
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Молитва Казанской Божьей Матери пусть дарует покой душе вашей и мир – дому вашему. Да оградит она вас от несчастий и бед, исцелит то, что болит, и укрепит на жизненном пути. Счастья вам, дорогие братья и сестры по вере!
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В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.
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Примите наилучшие пожелания в святой и светлый праздник Казанской иконы Божьей Матери. Пусть Пресвятая Богородица бережет вас от всех невзгод, пусть наставляет на путь истинный, пусть подарит душевное спокойствие и мудрость в ваших помыслах и делах!
Праздник Казанской иконы Божией Матери: поздравления в стихах
В ноябре великий праздник отмечаем,
Он спасет всех нас от бед, от лишней суеты,
Сильный образ Матери Казанской,
Помоги нам всем и заступи.
Пусть в этот день свершится чудо для тебя,
И ты почувствуешь большое облегченье,
Терпения, радости, здоровья и добра тебе,
Господнего благословенья.
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День иконы Казанской Божьей Матери –
Праздник радости и силы духа,
Он несет нам много, много радости,
И на небе засияет радуга.
Будьте счастливы, любите и живите,
Без препятствий отправляйтесь в путь,
Грех к своей душе не подпустите,
Наполняясь полным спектром чувств.
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Поздравляю с днем прекрасным
И желаю вам добра,
Чтоб Казанская икона
Вас от горя берегла.
Божья Матерь пусть услышит
Просьбы все и все мольбы,
Пусть преодолеть поможет
Все превратности судьбы.
У иконы благодатной
Помолитесь от души,
Прошепчите все желания
Богоматери в тиши.
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Казанская икона Божией Матери святой
Пускай дарует счастье вам, достаток и любовь,
Пускай от зла укроет вас, наполнит мир теплом,
Приносит нежность и уют с удачей в каждый дом!
Она спасла нас от врагов своей святою силой,
Желаем, чтоб она всегда добро вам приносила!
С праздником Казанской Божьей Матери: поздравления короткие в смс
Сегодня праздник светлый, славный,
Вас поздравляю в день святой.
Пусть Богоматерь вас одарит
Духовностью и чистотой.
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В светлый праздник Казанской Божией Матери – светлых вам чувств и светлого будущего. Чтобы ничего не омрачало ни этот день, ни следующий за ним год. А любые трудности преодолевались по милости Божьей и по заступничеству Матери Его.
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Пусть Казанская икона
Дом оберегает.
Богоматерь в миг уныния
Душу пусть спасает.
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3 смс - 136 символов:
Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!
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4 смс - 226 символов:
В День Казанской иконы Божьей Матери от всего сердца хочу пожелать твоему сердцу мира, радости, любви и отрады. Пусть Казанская икона Божьей Матери оберегает нашу землю от злых людей, пусть тебе Она дарует силы и благополучие.
Казанська Божа Матір: привітання
Всім нам поможи, Царице і Владичице, що в напастях, бідах і недугах, обтяжені гріхами багатьма перед Пречистим твоїм образом молимося зі сльозами, непохитну надію на Тебе маючи. Визволи нас від усякого зла. Подай усім корисне і спаси!
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Хай милостивий Господь благословить наш народ світом, добром і додасть сил в здійсненні добрих справ та нових звершень. Щира молитва до Господа Бога і Пресвятої Богородиці нехай об'єднує всіх нас і додасть мудрості і натхнення на довгі і благословенні роки.
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У це свято прийми привітання,
Радості, здоров'я, удачі від серця,
Живи ти у щасті та благочинні,
Нехай береже тебе Богородиця!