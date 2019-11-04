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Живые открытки с праздником Казанской Божьей Матери и поздравления

4 ноября 2019, 05:58

Поздравления с праздником Казанской Божьей Матери – гиф, картинки и пожеланиями своими словами – подобрал Главред на праздник Казанской 4 ноября.

  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети
  • Открытки с праздником Казанской Божьей Матери – поздравления Соцсети

4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери. Что нельзя делать в этот день, мы уж писали ранее.

В сегодняшнем материале Главред подобрал поздравления с праздником Казанской Божьей Матери в гиф, картинках (которые можно скачать бесплатно) и православных пожеланиях своими словами в прозе и в стихах.

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День Казанской иконы Божией Матери 2019: поздравления в прозе

Пусть Казанская икона Божией Матери принесет в ваш дом мир, лад и достаток! Я желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого добра, светлых чувств и бесконечной любви! Пускай ваша жизнь всегда наполняется положительными эмоциями и яркими впечатлениями!

***

Молитва Казанской Божьей Матери пусть дарует покой душе вашей и мир – дому вашему. Да оградит она вас от несчастий и бед, исцелит то, что болит, и укрепит на жизненном пути. Счастья вам, дорогие братья и сестры по вере!

***

В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

***

Примите наилучшие пожелания в святой и светлый праздник Казанской иконы Божьей Матери. Пусть Пресвятая Богородица бережет вас от всех невзгод, пусть наставляет на путь истинный, пусть подарит душевное спокойствие и мудрость в ваших помыслах и делах!

Праздник Казанской иконы Божией Матери: поздравления в стихах

В ноябре великий праздник отмечаем,

Он спасет всех нас от бед, от лишней суеты,

Сильный образ Матери Казанской,

Помоги нам всем и заступи.

Пусть в этот день свершится чудо для тебя,

И ты почувствуешь большое облегченье,

Терпения, радости, здоровья и добра тебе,

Господнего благословенья.

***

День иконы Казанской Божьей Матери –

Праздник радости и силы духа,

Он несет нам много, много радости,

И на небе засияет радуга.

Будьте счастливы, любите и живите,

Без препятствий отправляйтесь в путь,

Грех к своей душе не подпустите,

Наполняясь полным спектром чувств.

***

Поздравляю с днем прекрасным

И желаю вам добра,

Чтоб Казанская икона

Вас от горя берегла.

Божья Матерь пусть услышит

Просьбы все и все мольбы,

Пусть преодолеть поможет

Все превратности судьбы.

У иконы благодатной

Помолитесь от души,

Прошепчите все желания

Богоматери в тиши.

*** 

Казанская икона Божией Матери святой

Пускай дарует счастье вам, достаток и любовь,

Пускай от зла укроет вас, наполнит мир теплом,

Приносит нежность и уют с удачей в каждый дом!

Она спасла нас от врагов своей святою силой,

Желаем, чтоб она всегда добро вам приносила!

С праздником Казанской Божьей Матери: поздравления короткие в смс

Сегодня праздник светлый, славный,

Вас поздравляю в день святой.

Пусть Богоматерь вас одарит

Духовностью и чистотой.

***

В светлый праздник Казанской Божией Матери – светлых вам чувств и светлого будущего. Чтобы ничего не омрачало ни этот день, ни следующий за ним год. А любые трудности преодолевались по милости Божьей и по заступничеству Матери Его.

***

Пусть Казанская икона

Дом оберегает.

Богоматерь в миг уныния

Душу пусть спасает.

***

3 смс - 136 символов:

Казанская икона Божьей Матери

Пускай поможет и ответ на все найдет.

Пусть защитит своею благодатию,

Любовь и радость в дом ваш принесет!

***

4 смс - 226 символов:

В День Казанской иконы Божьей Матери от всего сердца хочу пожелать твоему сердцу мира, радости, любви и отрады. Пусть Казанская икона Божьей Матери оберегает нашу землю от злых людей, пусть тебе Она дарует силы и благополучие.

Казанська Божа Матір: привітання

Всім нам поможи, Царице і Владичице, що в напастях, бідах і недугах, обтяжені гріхами багатьма перед Пречистим твоїм образом молимося зі сльозами, непохитну надію на Тебе маючи. Визволи нас від усякого зла. Подай усім корисне і спаси!

***

Хай милостивий Господь благословить наш народ світом, добром і додасть сил в здійсненні добрих справ та нових звершень. Щира молитва до Господа Бога і Пресвятої Богородиці нехай об'єднує всіх нас і додасть мудрості і натхнення на довгі і благословенні роки.

***

У це свято прийми привітання,

Радості, здоров'я, удачі від серця,

Живи ти у щасті та благочинні,

Нехай береже тебе Богородиця!

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