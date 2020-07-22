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Панкратий Ягодник: какой сегодня праздник 22 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем бокса и с Днем находок. Приметы 22 июля подскажут, как похудеть, стать здоровым и красивым.

22 июля 2020, 00:19
22 июля - праздник Панкратия и Кирилла - что нельзя делать, приметы
22 июля - праздник Панкратия и Кирилла - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 июля 2020 – сегодня праздник умный. Это Всемирный день мозга.

Также отмечается Международный день бокса и День находок. В ученых кругах проходит День приближенного значения числа Пи.

Россия празднует День Невской битвы, Азербайджан – День национальной прессы, Польша – Национальный день возрождения, а Таджикистан – День государственного языка.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День трудяги;
  • День толстяка и толстушки;
  • День гамака и День крысолова в США.

По народному календарю, 22 июля – Панкратий Ягодник.

22 июля – праздник церковный

Православные 22 июля почитают двоих святых: это день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и день памяти священномученика Кирилла, епископа.

Святым мученикам Кириллу и Панкратию молятся о здоровье и благополучии, а также о красоте.

Также проходит празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери.

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22 июля – приметы

Есть такие приметы 22 июля на погоду:

  • большой урожай черники – к ранним и сильным морозам;
  • луна потемнела – к дождям в конце месяца;
  • жаркий день – к морозному декабрю.

22 июля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеКровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетатьНа Панкратия и Кирилла принято пробовать первые огурцы со своего огорода. Срывать их надо тайно и желательно, чтобы это делала женщина – хозяйка дома. Самый первый огурец закапывали в укромном уголке – чтобы обеспечить себе хороший урожай на следующий год.

Есть и еще одна народная примета огородника, связанная с огурцами: чтобы получить хороший урожай огурцов – их надо высадить на грядке, где за год до этого росла кукуруза.

А вообще в старину этот день называли Черничный день: считается, что собранная сегодня черника помогает похудеть, дарует здоровье и красоту.

По поверью, сегодня нужно непременно съесть хоть пару ягод.

Также собирают лечебные травы: их свойства, по поверью, тоже усиливаются в этот день. Эти травы позднее используют и в ритуалах любовной магии.

По народным поверьям, 22 июля нельзя:

  • отказывать в помощи;
  • конфликтовать и ссориться, особенно с родителями.

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22 июля – именины

День ангела справляют Александр и Андрей, Иван, Кирилл и Константин, Михаил, Панкрат и Федор.

22 июля – кто родился

22 июля родились такие знаменитости:

  • 1895 – советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су Павел Сухой.
  • 1946 – известная французская певица Мирей Матье.
  • 1971 – украинский хореограф, танцовщик, певец Дмитрий Коляденко.
  • 1992 – американская актриса и певица Селена Гомес.

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