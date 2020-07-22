Панкратий Ягодник: какой сегодня праздник 22 июля, приметы, именины

22 июля 2020 – сегодня праздник умный. Это Всемирный день мозга.
Также отмечается Международный день бокса и День находок. В ученых кругах проходит День приближенного значения числа Пи.
Россия празднует День Невской битвы, Азербайджан – День национальной прессы, Польша – Национальный день возрождения, а Таджикистан – День государственного языка.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День трудяги;
- День толстяка и толстушки;
- День гамака и День крысолова в США.
По народному календарю, 22 июля – Панкратий Ягодник.
22 июля – праздник церковный
Православные 22 июля почитают двоих святых: это день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и день памяти священномученика Кирилла, епископа.
Святым мученикам Кириллу и Панкратию молятся о здоровье и благополучии, а также о красоте.
Также проходит празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери.
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22 июля – приметы
Есть такие приметы 22 июля на погоду:
- большой урожай черники – к ранним и сильным морозам;
- луна потемнела – к дождям в конце месяца;
- жаркий день – к морозному декабрю.
22 июля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеКровавый бой в желудке: почему 2 самых популярных овоща нельзя сочетатьНа Панкратия и Кирилла принято пробовать первые огурцы со своего огорода. Срывать их надо тайно и желательно, чтобы это делала женщина – хозяйка дома. Самый первый огурец закапывали в укромном уголке – чтобы обеспечить себе хороший урожай на следующий год.
Есть и еще одна народная примета огородника, связанная с огурцами: чтобы получить хороший урожай огурцов – их надо высадить на грядке, где за год до этого росла кукуруза.
А вообще в старину этот день называли Черничный день: считается, что собранная сегодня черника помогает похудеть, дарует здоровье и красоту.
По поверью, сегодня нужно непременно съесть хоть пару ягод.
Также собирают лечебные травы: их свойства, по поверью, тоже усиливаются в этот день. Эти травы позднее используют и в ритуалах любовной магии.
По народным поверьям, 22 июля нельзя:
- отказывать в помощи;
- конфликтовать и ссориться, особенно с родителями.
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22 июля – именины
День ангела справляют Александр и Андрей, Иван, Кирилл и Константин, Михаил, Панкрат и Федор.
22 июля – кто родился
22 июля родились такие знаменитости:
- 1895 – советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су Павел Сухой.
- 1946 – известная французская певица Мирей Матье.
- 1971 – украинский хореограф, танцовщик, певец Дмитрий Коляденко.
- 1992 – американская актриса и певица Селена Гомес.