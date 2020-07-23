Антоний Печерский: какой сегодня праздник 23 июля, приметы, именины

23 июля - праздник Антоний Громоносец - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

23 июля 2020 – сегодня праздник морской.

Это Всемирный день китов и дельфинов. Также мир отмечает День дачника.

В России проходит День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ.

США празднуют День ванильного мороженого и День великолепной бабушки, а Индонезия – День детей.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День заливной тоски;

Международный день бла-бла-бла;

День жмурок с ярким светом.

По народному календарю, 23 июля – Антоний Громоносец.

23 июля – праздник церковный

У православных 23 июля праздник Коневской иконы Божией Матери.

Также отмечается день памяти преподобного Силуана, схимника Печерского, и память преподобного Антония Печерского.

Преподобный Антоний основал Киево-Печерскую лавру, он покровитель всех православных монахов.

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23 июля – приметы

Есть такие приметы 23 июля на погоду:

глухой гром – жди тихого дождя, гулкий – к ливню;

ночью гроза – к пригожему дню;

много ряски – к удачному году;

бабочки пропали – к дождю;

картофельные стебли поднялись высоко – солнечно будет, поникли – жди дождя.

23 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день стоит сходить в сауну или просто принять ванну дома: считается, что этот несложный ритуал подарит здоровье и силы.

Также день благоприятен для того, чтобы строить планы: чем детальнее они будут, тем лучше.

Можно смело отправляться в путешествие: это благоприятный период для поездок.

По народным поверьям, 23 июля нельзя:

гулять возле водоемов, где много ряски – там, мол, живут русалки, на дно утащат;

громко кричать;

ссориться, особенно с родней;

носить грязную одежду;

стричь волосы – можно себе век укоротить.

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23 июля – именины

День ангела справляют Александр и Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

23 июля – кто родился

23 июля родились такие знаменитости: