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Антоний Печерский: какой сегодня праздник 23 июля, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем дачника и с Днем бла-бла-бла. Приметы 23 июля помогут добиться успеха в жизни.

23 июля 2020, 00:19
23 июля - праздник Антоний Громоносец - что нельзя делать, приметы
23 июля - праздник Антоний Громоносец - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

23 июля 2020 – сегодня праздник морской.

Это Всемирный день китов и дельфинов. Также мир отмечает День дачника.

В России проходит День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ.

США празднуют День ванильного мороженого и День великолепной бабушки, а Индонезия – День детей.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День заливной тоски;
  • Международный день бла-бла-бла;
  • День жмурок с ярким светом.

По народному календарю, 23 июля – Антоний Громоносец.

23 июля – праздник церковный

У православных 23 июля праздник Коневской иконы Божией Матери.

Также отмечается день памяти преподобного Силуана, схимника Печерского, и память преподобного Антония Печерского.

Преподобный Антоний основал Киево-Печерскую лавру, он покровитель всех православных монахов.

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23 июля – приметы

Есть такие приметы 23 июля на погоду:

  • глухой гром – жди тихого дождя, гулкий – к ливню;
  • ночью гроза – к пригожему дню;
  • много ряски – к удачному году;
  • бабочки пропали – к дождю;
  • картофельные стебли поднялись высоко – солнечно будет, поникли – жди дождя.

23 июля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день стоит сходить в сауну или просто принять ванну дома: считается, что этот несложный ритуал подарит здоровье и силы.

Также день благоприятен для того, чтобы строить планы: чем детальнее они будут, тем лучше.

Можно смело отправляться в путешествие: это благоприятный период для поездок.

По народным поверьям, 23 июля нельзя:

  • гулять возле водоемов, где много ряски – там, мол, живут русалки, на дно утащат;
  • громко кричать;
  • ссориться, особенно с родней;
  • носить грязную одежду;
  • стричь волосы – можно себе век укоротить.

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23 июля – именины

День ангела справляют Александр и Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

23 июля – кто родился

23 июля родились такие знаменитости:

  • 1954 – народная артистка Украины певица Алла Кудлай.
  • 1982 – американский актер Пол Уэсли (исполнитель роли Стефана Сальваторе в телесериале Дневники вампира).
  • 1989 – британский актер Дениэл Рэдклифф (исполнитель роли Гарри Поттера).

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