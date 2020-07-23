Антоний Печерский: какой сегодня праздник 23 июля, приметы, именины

23 июля 2020 – сегодня праздник морской.
Это Всемирный день китов и дельфинов. Также мир отмечает День дачника.
В России проходит День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ.
США празднуют День ванильного мороженого и День великолепной бабушки, а Индонезия – День детей.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День заливной тоски;
- Международный день бла-бла-бла;
- День жмурок с ярким светом.
По народному календарю, 23 июля – Антоний Громоносец.
23 июля – праздник церковный
У православных 23 июля праздник Коневской иконы Божией Матери.
Также отмечается день памяти преподобного Силуана, схимника Печерского, и память преподобного Антония Печерского.
Преподобный Антоний основал Киево-Печерскую лавру, он покровитель всех православных монахов.
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23 июля – приметы
Есть такие приметы 23 июля на погоду:
- глухой гром – жди тихого дождя, гулкий – к ливню;
- ночью гроза – к пригожему дню;
- много ряски – к удачному году;
- бабочки пропали – к дождю;
- картофельные стебли поднялись высоко – солнечно будет, поникли – жди дождя.
23 июля – что нельзя делать, а что нужно
В этот день стоит сходить в сауну или просто принять ванну дома: считается, что этот несложный ритуал подарит здоровье и силы.
Также день благоприятен для того, чтобы строить планы: чем детальнее они будут, тем лучше.
Можно смело отправляться в путешествие: это благоприятный период для поездок.
По народным поверьям, 23 июля нельзя:
- гулять возле водоемов, где много ряски – там, мол, живут русалки, на дно утащат;
- громко кричать;
- ссориться, особенно с родней;
- носить грязную одежду;
- стричь волосы – можно себе век укоротить.
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23 июля – именины
День ангела справляют Александр и Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.
23 июля – кто родился
23 июля родились такие знаменитости:
- 1954 – народная артистка Украины певица Алла Кудлай.
- 1982 – американский актер Пол Уэсли (исполнитель роли Стефана Сальваторе в телесериале Дневники вампира).
- 1989 – британский актер Дениэл Рэдклифф (исполнитель роли Гарри Поттера).