День Ольги: какой сегодня праздник 24 июля, приметы, именины

24 июля - праздник День святой Ольги - что нельзя делать, поздравления / 1zoom.ru

24 июля 2020 – сегодня праздник всех девочек с именем Ольга. Это День памяти святой равноапостольной княгини Ольги и, соответственно, главный День ангела Ольги по церковному календарю.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические и Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі.

Мир празднует День рождения растворимого кофе, Россия – День флориста и День кадастрового инженера. Индия отмечает День родителей, а Польша – День полиции.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День заглядывания в будущее;

День текилы в США;

День старых шуток в США.

По народному календарю, 24 июля – Ольга-сеногнойка Страдница, Стожары.

24 июля – праздник церковный

Православные 24 июля почитают память святой равноапостольной княгини Ольги.

Во многом благодаря ей состоялось крещение Руси. Именно она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси. А благодаря ее влиянию на внука – князя Владимира – тот и выбрал христианство как государственную религию Руси в 988 году, уверены многие историки.

Почему ее считают святой и как празднуют День Ольги – читайте в нашем материале День Ольги 2020 – какого числа и что за праздник.

Вдовы просят у Святой Ольги утешения в горе, а молодые девушки – молятся ей об удачном замужестве.

Также ей молятся о возвращении мужа в семью и о защите детей. Святая Ольга – покровительница вдов и матерей, которые родили сыновей.

Сегодня святой Ольге принято молиться о хорошей погоде и хорошем урожае (чтобы тот был собран вовремя и не сгнил на полях).

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Молитва в день ангела Ольги

24 июля – приметы

Есть такие приметы 24 июля на погоду:

гром – к отменной рыбной ловле;

гром резкий – к небольшому, тихому дождю, а гулкий – будет ливень;

солнечная погода – к богатому урожаю.

24 июля – что нельзя делать, а что нужно

День Ольги прозвали Страдницей за то, что эта пора – самый разгар (страда) жнив.

В этот день принято заниматься работой в огороде (заботиться об урожае), ходить в лес по грибы и ягоды.

По народным поверьям, 24 июля нельзя:

ругаться и ссориться, особенно с родней;

праздно сидеть дома;

заниматься делами материальными в ущерб духовным – сначала поход в церковь и молитва, а уже потом готовка и пр.;

из домашних работ – сегодня нельзя стирать;

одалживать деньги;

планировать свадьбу (особенно назначать дату) – только молиться о счастливом браке как таковом.

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24 июля – именины

Главная именинница – Ольга.

День ангела также справляют Елена, Аркадий и Лев.

24 июля – кто родился

24 июля родились такие знаменитости: