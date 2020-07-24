День Ольги: какой сегодня праздник 24 июля, приметы, именины

24 июля 2020 – сегодня праздник всех девочек с именем Ольга. Это День памяти святой равноапостольной княгини Ольги и, соответственно, главный День ангела Ольги по церковному календарю.
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Мир празднует День рождения растворимого кофе, Россия – День флориста и День кадастрового инженера. Индия отмечает День родителей, а Польша – День полиции.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День заглядывания в будущее;
- День текилы в США;
- День старых шуток в США.
По народному календарю, 24 июля – Ольга-сеногнойка Страдница, Стожары.
24 июля – праздник церковный
Православные 24 июля почитают память святой равноапостольной княгини Ольги.
Во многом благодаря ей состоялось крещение Руси. Именно она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси. А благодаря ее влиянию на внука – князя Владимира – тот и выбрал христианство как государственную религию Руси в 988 году, уверены многие историки.
Почему ее считают святой и как празднуют День Ольги – читайте в нашем материале День Ольги 2020 – какого числа и что за праздник.
Вдовы просят у Святой Ольги утешения в горе, а молодые девушки – молятся ей об удачном замужестве.
Также ей молятся о возвращении мужа в семью и о защите детей. Святая Ольга – покровительница вдов и матерей, которые родили сыновей.
Сегодня святой Ольге принято молиться о хорошей погоде и хорошем урожае (чтобы тот был собран вовремя и не сгнил на полях).
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Молитва в день ангела Ольги
24 июля – приметы
Есть такие приметы 24 июля на погоду:
- гром – к отменной рыбной ловле;
- гром резкий – к небольшому, тихому дождю, а гулкий – будет ливень;
- солнечная погода – к богатому урожаю.
24 июля – что нельзя делать, а что нужно
День Ольги прозвали Страдницей за то, что эта пора – самый разгар (страда) жнив.
В этот день принято заниматься работой в огороде (заботиться об урожае), ходить в лес по грибы и ягоды.
По народным поверьям, 24 июля нельзя:
- ругаться и ссориться, особенно с родней;
- праздно сидеть дома;
- заниматься делами материальными в ущерб духовным – сначала поход в церковь и молитва, а уже потом готовка и пр.;
- из домашних работ – сегодня нельзя стирать;
- одалживать деньги;
- планировать свадьбу (особенно назначать дату) – только молиться о счастливом браке как таковом.
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24 июля – именины
Главная именинница – Ольга.
День ангела также справляют Елена, Аркадий и Лев.
24 июля – кто родился
24 июля родились такие знаменитости:
- 1783 – лидер борьбы испанских колоний за независимость Симон Боливар.
- 1802 – французский писатель Александр Дюма-отец.
- 1897 – первая женщина-пилот, которая перелетела через Атлантический океан, Амелия Эрхарт.
- 1945 – украинский актер Владимир Мазур.
- 1963 – украинская поэтесса Лилия Золотоноша.
- 1969 – американская певица и актриса Дженнифер Лопес.