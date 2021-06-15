День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник

Почему княгиню Ольгу считают святой и как празднуют День Ольги – выяснил Главред.
Главный День ангела Ольги в 2021 году отмечают в праздник святой княгини Ольги. Даже само имя Ольга в переводе со скандинавского означает святая.
Ольга – одно из самых популярных имен у украинцев, да и в России тоже. Поэтому именины Ольги – довольно популярный праздник у нас.
Когда день святой Ольги
День ангела Ольги по церковному календарю отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это день ее смерти. В 2021 году праздник выпал на субботу.
Именины Ольги
Помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.
Читайте такжеПравославный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла
День святой Ольги – история праздника и почему считают святой
Княгиня Ольга – жена, а впоследствии вдова великого князя Киевского Игоря. После его убийства восставшими древлянами в 945 году она так и не вышла больше замуж, зато приняла на себя управление государством до совершеннолетия своего сына Святослава.
Ее почитают как святую, так как именно она принесла христианство в Киевскую Русь. Сама Ольга приняла крещение в 954 году во время паломничества в Константинополь.
Именно она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси. К слову, своей главной достопримечательностью – Софийским собором – Киев обязан Ольге.
Многие историки считают, что во многом благодаря примеру Ольги ее внук впоследствии избрал христианство как государственную религию Руси и крестил страну в 988 году.
Читайте такжеДень Ольги: какой сегодня праздник 24 июля, приметы, именины
День святой Ольги 2020: как празднуют
В этот день в церквях проходят праздничные службы в память о святой княгине. В день Ольги принято молиться об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.
В чем помогает святая Ольга? Помощи у нее верующие просят, когда хотят:
- уберечь себя и дорогих людей от беды;
- удачно выйти замуж (чаще всего об этом просят молодые девушки).
Наши предки в день святой Ольги начинали заготовку сена. Впрочем, сегодня эта традиция уже не столь актуальна.
Молитва в день ангела Ольги
День Ольги: поздравления
С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:
О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,
Л — любимой, лучезарной, ласковой,
Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.
***
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.
Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.
Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.
***
3 смс - 185 символов:
Поздравляю тебя, Ольга!
Дней желаю ярких только
И улыбок, доброты.
Пусть сбываются мечты.
И любви, чтоб на века,
И чтобы жизнь была легка.
И здоровья, и тепла,
Чтоб в душе весна цвела!
Больше поздравлений в нашем материале День Ангела Ольги: поздравления на словах и в анимированных открытках.