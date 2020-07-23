Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі

З днем ангела Ольги - красиві привітання й картинки на іменини Ольги

Привітання з днем ангела Ольги дарують декілька разів на рік. Проте День Ольги 24 липня – це головні іменини Ольги за церковним календарем, адже це День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, якій Русь зобов’язана наверненням на християнство.

Чому княгиню Ольгу вважають святою й як святкують День Ольги – читайте в нашому матеріалі День Ольги 2020 – якого числа і що за свято.

У цьому матеріалі ми підібрали найкращі привітання з днем ангела Ольги – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, листівки та картинки на іменини Ольги.

Ми також підготували привітання з Днем Ольги російською мовою – у матеріалі С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические.

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Вітання з днем ангела Ольги в прозі, віршах та смс

Вітаю тебе, Олечко, з Днем ангела і хочу, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Цьом!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Вітаю з Днем Ольги й щиро бажаю добра, миру і безмежного щастя! Нехай Свята Ольга пошле тобі мудрість, сили й удачу, щоб захистити тебе від усіх проблем і бід! Щиро посміхайся і живи в гармонії з собою!

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

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Для Ольги надішлемо привітання! І від душі побажаєм добра, удачі, кохання та процвітання, великого щастя й в родині тепла!

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Для Олі надішлемо привітання! Бажаємо здоров’я й процвітання!

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В День ангела я Олечку вітаю і радощів та успіхів бажаю!

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Люба Ольга! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно він завжди десь близько. Хочу в день твоїх іменин побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів!

***

Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб радість частіше була на порозі,

Бажаю чарівній привабливій Ользі!

З днем Ольги – картинки та листівки