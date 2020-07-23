Чудові вітання з днем Ольги – картинки та побажання від душі

Привітання з днем ангела Ольги дарують декілька разів на рік. Проте День Ольги 24 липня – це головні іменини Ольги за церковним календарем, адже це День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, якій Русь зобов’язана наверненням на християнство.
Чому княгиню Ольгу вважають святою й як святкують День Ольги – читайте в нашому матеріалі День Ольги 2020 – якого числа і що за свято.
У цьому матеріалі ми підібрали найкращі привітання з днем ангела Ольги – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, листівки та картинки на іменини Ольги.
Ми також підготували привітання з Днем Ольги російською мовою – у матеріалі С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические.
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Вітання з днем ангела Ольги в прозі, віршах та смс
Вітаю тебе, Олечко, з Днем ангела і хочу, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Цьом!
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Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!
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Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
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Вітаю з Днем Ольги й щиро бажаю добра, миру і безмежного щастя! Нехай Свята Ольга пошле тобі мудрість, сили й удачу, щоб захистити тебе від усіх проблем і бід! Щиро посміхайся і живи в гармонії з собою!
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З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
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Для Ольги надішлемо привітання! І від душі побажаєм добра, удачі, кохання та процвітання, великого щастя й в родині тепла!
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Для Олі надішлемо привітання! Бажаємо здоров’я й процвітання!
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В День ангела я Олечку вітаю і радощів та успіхів бажаю!
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Люба Ольга! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно він завжди десь близько. Хочу в день твоїх іменин побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів!
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Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб радість частіше була на порозі,
Бажаю чарівній привабливій Ользі!